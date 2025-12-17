Dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca: Vage posvetite se sebi, Rakovi budite izravniji...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Precijenite li svoje snage, poslovi će krenuti u pogrešnom smjeru. Imajte na umu da ponekad uz manje truda možete postići više. Ako vam je veza u krizi, pazite da svojim ponašanjem ne pogoršate odnos. Samci, pripazite da vas ne zavede neiskrena osoba. Ne hrlite joj u zagrljaj dok niste sigurni kakva je.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša ljubavna reputacija bit će u porastu, stoga iskoristite naklonost osoba suprotnog spola - pravi je trenutak za inicijativu. Slobodni bi se mogli zaljubiti, a oni u braku više će izlaziti i zabavljati se bez partnera. Na poslovnom planu otvorit će vam se zanimljive mogućnosti. Opcija vezana uz inozemstvo mogla bi biti najprihvatljivija.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete baš najspretnije rukovati novcem. Posudit ćete novac prijatelju ili ćete previše novca potrošiti na nepotrebne sitnice. Odnos s partnerom je buran. Imate osjećaj da jedno drugom crpite energiju, ali čim niste zajedno, jedno drugom ćete jako nedostajati. Samci bi se mogli naći u vrtlogu nove ljubavne priče.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iscrpljivat će vas intelektualni rad, čemu će kumovati nemogućnost održavanja koncentracije. No raspolagat ćete s priličnom tjelesnom snagom, pa ćete dobro podnositi stres i cjelodnevni napor. U ljubavi budite izravniji. Objasnite partneru da su osjećaji koje gajite prema njemu stabilni i iskreni.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovi će se zahuktati, a rokovi biti tijesni. Prebacite dio poslova i na druge jer ne možete sve sami. Neka vas u tome ne spriječi ponos. Početak nove veze bit će vrlo uzbudljiv. Teško ćete kontrolirati osjećaje, no bit će vam lakše kad shvatite da se i druga strana osjeća slično. Imate li kućnog ljubimca, mogli biste ka veterinaru.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razveselit će vas rasplet problematične situacije, kao i neočekivano poboljšanje na poslovnom planu. Ostavljat ćete dojam snalažljive osobe. Bit ćete u prilici podučiti nekoga nečemu ili savjetom pomoći. Ljubavni život sve je bolji. Bez problema ćete osjećati partnerova raspoloženja i uveseljavati ga malim znakovima pažnje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite spremni na ustupke i neke ne baš ugodne razgovore. Nipošto ne ulazite u rasprave s onima koji su poznati kao svadljivi ljudi. Zbog teškoća u obiteljskom krugu, mogli biste odgoditi planirane obaveze. Ne očekujte mnogo od ishoda jednog razgovora. Danas se radije posvetite sebi i ugodite si bez grižnje savjesti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Kovat ćete planove za druženje s prijateljima, večernji izlazak ili planirati putovanje. Dan je kao stvoren za odlazak na put i susrete s dragim ljudima. Ne propustite se odazvati na pozive ili SMS poruke. Zahvaljujući odličnoj koncentraciji, uspješno ćete obaviti zadatke koji vam inače predstavljaju problem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pokušat ćete se udaljiti od svega što vas opterećuje i zabrinjava. Morat ćete riješiti napet odnos s članom obitelji, no shvatit ćete da druga strana želi sudjelovati, što će olakšati rješavanje napetosti. Imat ćete uspjeha u svemu što budete činili. Uživat ćete u osjećaju da ste u centru pozornosti i oduševiti sugovornike svojim humorom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženje će vam biti dobro, a povišena razina energije i nemir iziskivat će prikladan ventil. Bavljenje sportom, izlasci i druženje s različitim ljudima, bit će vam od iznimne pomoći. Slijedite glas intuicije u svim situacijama, a osobito u ljubavi i prilikom donošenja odluka. Ostavljat ćete upečatljiv dojam na okolinu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo toga odvlačit će vam pozornost od ljubavne veze. Neke riječi ili sumnje navest će vas da se ponašate protivno glasu razuma. Bit ćete sumnjičavi prema partneru, smatrati da vas nedovoljno voli ili da vam je nevjeran. U večernjim satima bit ćete mnogo objektivniji i shvatiti da su vaše slutnje neutemeljene.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ljudi koji su uznemireni ili nesretni obraćat će vam se radi savjeta ili smirenja. Vaš će ih intuitivni uvid i oštroumnost uvjeriti da neke stvari vidite bolje nego oni. Ako je u vašoj vezi došlo do zahlađenja, prisjetite se osjećaja koje ste gajili prema partneru u prvim danima poznanstva, jer će vam to pomoći da je ponovno osvojite.

