Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna: Vage izvedite partnera, Vodenjacima treba nježnosti

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna: Vage izvedite partnera, Vodenjacima treba nježnosti
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Iskoristite višak energije na kvalitetan način. Ako ste slobodni izađite van, družite se, budite opušteni. Bit ćete puni optimizma i potrebe da svoj život promijenite nabolje. U ljubavi će vam biti važnije intelektualno prožimanje i ugodni razgovori, osobito ako ste tek ušli u vezu. Drugoj će strani takav vaš stav itekako odgovarati.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nesigurni ste u partnerove osjećaje, a ni sami mu ne pružate dovoljno ljubavnih dokaza. Vrijeme je da poradite na osjećajnoj uzajamnosti. Sanjarit ćete dobar dio dana i neće vam se ništa raditi, no obiteljske obaveze vratit će vas u stvarnost. Ako ste zasićeni međuljudskim odnosima, pokušajte dan provesti sami, šećući prirodom.

Disputing young couple having quarrel
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Što se budete više kretali i imali više slobodnih aktivnosti, to ćete se bolje osjećati. Stoga podredite ovaj dan sebi, onome što vas zanima i usrećuje. Neka vas ne grize savjest ako pritom nekog malo i zanemarite. Od ljubavnog života tražit ćete raznovrsnost, samo ne rutinu pa ćete partnera večeras nečim lijepim iznenaditi.

HOROSKOPSKI ZNAKOVI Ovo su znakovi Zodijaka koji zrače seksepilom najjače od svih
Ovo su znakovi Zodijaka koji zrače seksepilom najjače od svih

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Zabava i rekreacija u društvu pružit će vam olakšanje od briga. Stoga ako osjetite da vas hvata neraspoloženje, ne libite se pozvati nekog s kime ćete zaigrati partiju šaha, karata ili gledati kakav film. Odnos s djecom, vašom ili bliže rodbine, bit će izvor velikog zadovoljstva. Gosti će vas iznenaditi skromnim, ali korisnim darom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bračni i obiteljski život iziskivat će odricanja i prilagodbe. No nećete gubiti iz vida krajnji cilj; iza vaših odluka i postupaka stajat će utemeljeni razlozi. U ljubavi vas očekuju nezaboravna iskustva. Inicijativa koja će poteći od voljene osobe, ispunit će dan, ali i nadolazeći vikend uzbudljivim i raznovrsnim sadržajima.

Young tourist couple travellers with electric scooters in small town.
Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Slobodno vrijeme radije ćete provoditi u samoći, možda s dobrom knjigom u ruci ili u telefonskom razgovoru s intimno bliskom osobom. No malo toga će se odvijati po planu. Zvono na vratima često će zvoniti pa ćete dobiti goste, a i partnerovi poslovni problemi u priličnoj će mjeri zaokupljati vašu pozornost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Partner vam pruža potporu, no nemojte škrtariti kada to isto zatreba i njemu. Ako ste nedavno prekinuli vezu, ovo je dan u kojem bi vaša inicijativa za novim početkom mogla uroditi plodom. Ponudite ruku pomirenja, izvedite partnera van ili mu pripremite omiljenu večeru. Mlađi će se odlično zabaviti u društvu.

KOJI NIKAD NE IZNEVJERE? Koji znakovi Zodijaka uvijek drže riječ, a koji krše obećanja?
Koji znakovi Zodijaka uvijek drže riječ, a koji krše obećanja?

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Teško ćete se opuštati, misli će vam se vrtjeti oko nedavnih poslovnih događaja. Analizirat ćete što vam je tko rekao i razmišljati u čemu ste pogriješili. Partner bi se mogao osjećati zapostavljen. Nemojte ga isključiti iz svojih problema nego ih podijelite s njim. Muče li vas zdravstvene tegobe, razmislite o sistematskom pregledu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti će u vama probuditi želju za zabavom, putovanjima i ljubavi. Spontani ste i s lakoćom osvajate simpatije okoline. U blizini najmilijih pronaći ćete razumijevanje, a problemi i sporovi bit će izglađeni barem na neko vrijeme. Ljubavne želje sve su bliže ostvarenju. Slobodnima se pružaju nove prilike ili mogućnost obnavljanja bivše veze.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Posvetite se voljenima i učinite sve da što prije izgladite nesporazum s članom obitelji. Ne razmišljajte o tome tko je od vas dvoje u pravu, nego pružite ruku pomirenja. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite. Shvatit ćete da su prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika. No i dalje ne možete zaboraviti bivšu simpatiju.

Wife sits on couch, angered husband yells on her
Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Porast kućnih poslova neće umanjiti vašu težnju za ljubavnim ispunjenjem. Trebat će vam partnerove nježnosti, a ako ste sami, pomno ćete se urediti za večernji izlazak. Ostajete li kod kuće, zabavite se nečim. Dajte oduška mašti, budite kreativni i poduzetni, bilo da je riječ o hobijima ili svakodnevnim poslovima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Prijatelji ili rođaci mogli bi nenajavljeno doći u posjet. Možda će vam pokvariti neke od današnjih planova, no njihov veseli smijeh i dobrodušnost brzo će vas oraspoložiti. Večernji izlazak donosi nove zanimljivosti. Prihvatite prijedlog osobe suprotnog spola. Odnos prijateljstva razvit će se u nešto dublje.

LJEPOTA U ZVIJEZDAMA Zrače vanjskom ljepotom: Ovo su najprivlačnije žene Zodijaka
Zrače vanjskom ljepotom: Ovo su najprivlačnije žene Zodijaka

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Idu li jaja u vodu odmah ili kad proključa? Evo kako je ispravno
KAKO VI KUHATE?

Idu li jaja u vodu odmah ili kad proključa? Evo kako je ispravno

Cilj je da se svi dijelovi jaja kuhaju jednako i istovremeno, tvrdi jedna od najpoznatijih svjetskih kuharica čije su metode bile popularne još sredinom prošloga stoljeća
Evo zašto se ovakve crvene točkice pojavljuju na koži i u kojem slučaju treba ići liječniku
MOGU BITI BILO GDJE

Evo zašto se ovakve crvene točkice pojavljuju na koži i u kojem slučaju treba ići liječniku

Radi o malim točkicama koje se najčešće nalaze na trupu, rukama i ramenima, a žene ih znaju imati na grudima. Ponekad se iz njih na sve strane granaju krvne žilice
Koja ste krvna grupa? Evo što to može otkriti o vašoj osobnosti
TEZE JAPANSKIH ZNANSTVENIKA

Koja ste krvna grupa? Evo što to može otkriti o vašoj osobnosti

Ljudi s krvnom grupom A najbolje se slažu s onima iz krvne grupe A i AB, oni iz krvne grupe B s onima iz grupe B i AB, oni krvne grupe AB s onima krvne grupe 0 i A, a oni krvne grupe 0 s onima iz krvne grupe 0 i AB

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025