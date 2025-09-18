Dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna: Vage izvedite partnera, Vodenjacima treba nježnosti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite višak energije na kvalitetan način. Ako ste slobodni izađite van, družite se, budite opušteni. Bit ćete puni optimizma i potrebe da svoj život promijenite nabolje. U ljubavi će vam biti važnije intelektualno prožimanje i ugodni razgovori, osobito ako ste tek ušli u vezu. Drugoj će strani takav vaš stav itekako odgovarati.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nesigurni ste u partnerove osjećaje, a ni sami mu ne pružate dovoljno ljubavnih dokaza. Vrijeme je da poradite na osjećajnoj uzajamnosti. Sanjarit ćete dobar dio dana i neće vam se ništa raditi, no obiteljske obaveze vratit će vas u stvarnost. Ako ste zasićeni međuljudskim odnosima, pokušajte dan provesti sami, šećući prirodom.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Što se budete više kretali i imali više slobodnih aktivnosti, to ćete se bolje osjećati. Stoga podredite ovaj dan sebi, onome što vas zanima i usrećuje. Neka vas ne grize savjest ako pritom nekog malo i zanemarite. Od ljubavnog života tražit ćete raznovrsnost, samo ne rutinu pa ćete partnera večeras nečim lijepim iznenaditi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Zabava i rekreacija u društvu pružit će vam olakšanje od briga. Stoga ako osjetite da vas hvata neraspoloženje, ne libite se pozvati nekog s kime ćete zaigrati partiju šaha, karata ili gledati kakav film. Odnos s djecom, vašom ili bliže rodbine, bit će izvor velikog zadovoljstva. Gosti će vas iznenaditi skromnim, ali korisnim darom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bračni i obiteljski život iziskivat će odricanja i prilagodbe. No nećete gubiti iz vida krajnji cilj; iza vaših odluka i postupaka stajat će utemeljeni razlozi. U ljubavi vas očekuju nezaboravna iskustva. Inicijativa koja će poteći od voljene osobe, ispunit će dan, ali i nadolazeći vikend uzbudljivim i raznovrsnim sadržajima.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Slobodno vrijeme radije ćete provoditi u samoći, možda s dobrom knjigom u ruci ili u telefonskom razgovoru s intimno bliskom osobom. No malo toga će se odvijati po planu. Zvono na vratima često će zvoniti pa ćete dobiti goste, a i partnerovi poslovni problemi u priličnoj će mjeri zaokupljati vašu pozornost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Partner vam pruža potporu, no nemojte škrtariti kada to isto zatreba i njemu. Ako ste nedavno prekinuli vezu, ovo je dan u kojem bi vaša inicijativa za novim početkom mogla uroditi plodom. Ponudite ruku pomirenja, izvedite partnera van ili mu pripremite omiljenu večeru. Mlađi će se odlično zabaviti u društvu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete se opuštati, misli će vam se vrtjeti oko nedavnih poslovnih događaja. Analizirat ćete što vam je tko rekao i razmišljati u čemu ste pogriješili. Partner bi se mogao osjećati zapostavljen. Nemojte ga isključiti iz svojih problema nego ih podijelite s njim. Muče li vas zdravstvene tegobe, razmislite o sistematskom pregledu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će u vama probuditi želju za zabavom, putovanjima i ljubavi. Spontani ste i s lakoćom osvajate simpatije okoline. U blizini najmilijih pronaći ćete razumijevanje, a problemi i sporovi bit će izglađeni barem na neko vrijeme. Ljubavne želje sve su bliže ostvarenju. Slobodnima se pružaju nove prilike ili mogućnost obnavljanja bivše veze.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Posvetite se voljenima i učinite sve da što prije izgladite nesporazum s članom obitelji. Ne razmišljajte o tome tko je od vas dvoje u pravu, nego pružite ruku pomirenja. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite. Shvatit ćete da su prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika. No i dalje ne možete zaboraviti bivšu simpatiju.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Porast kućnih poslova neće umanjiti vašu težnju za ljubavnim ispunjenjem. Trebat će vam partnerove nježnosti, a ako ste sami, pomno ćete se urediti za večernji izlazak. Ostajete li kod kuće, zabavite se nečim. Dajte oduška mašti, budite kreativni i poduzetni, bilo da je riječ o hobijima ili svakodnevnim poslovima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prijatelji ili rođaci mogli bi nenajavljeno doći u posjet. Možda će vam pokvariti neke od današnjih planova, no njihov veseli smijeh i dobrodušnost brzo će vas oraspoložiti. Večernji izlazak donosi nove zanimljivosti. Prihvatite prijedlog osobe suprotnog spola. Odnos prijateljstva razvit će se u nešto dublje.