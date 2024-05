Dnevni horoskop za četvrtak 2. svibnja: Rak će otplatiti dug, a Vage imati uspjeha u ljubavi

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Obnovit ćete neka poznanstva, posjećivati razna mjesta i dobro se zabavljati. Većina poslovnih briga polako će nestajati, a vi postajati sve odgovorniji i ispunjavati obećanja. Ukućani će vas pohvaliti da mnogo pridonosite miru u kući. Dovršite započete poslove, makar zbog toga morali odgoditi dogovore s prijateljima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog svoje nestrpljivosti steći ćete nečiju nenaklonost. Mogli biste se zbog sitnice naljutiti na partnera i razmišljati o prekidu veze. Ne zaliječite se, jer nema lakog povratka iz onog što ćete razrušiti i ostaviti iza sebe. Ponudi li vam netko izlazak, nemojte se izgovarati poslom. Pronađete li vremena, nećete požaliti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pruži li vam se prilika da u nečemu dokažete svoje sposobnosti, odmah se prihvatite posla. Organizirajte se tako da odgodite sve što nije prioritet. Niste li zadovoljni bračnim odnosom, stavite partneru to obzirno do znanja. Možda druga strana ni ne sluti kakve vas dvojbe muče. Školarci će profesore zadiviti svojim znanjem.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Otplate zajma ili ulaganja zaokupit će vašu pozornost. Mogli biste izdvojiti veću novčani iznos, obnoviti namještaj ili se posvetiti uređenju stambenog prostora. U ljubavi ćete biti poduzetniji pa će slobodni tražiti prigodu kako bi se približili simpatiji. Ako ste u ljubavnoj vezi, partner će pogrešno shvaćati smisao vaših riječi.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neskloni ljudi i situacije prisilit će vas da shvatite prednost taktiziranja i promišljenosti. Suprotnosti vaše poslovne i privatne situacije čine vas nesigurnima. Teško pronalazite ravnotežu, no možda previše očekujete od sebe, a premalo se oslanjate na partnera. Ne oklijevajte postupiti onako kako vam savjest i srce nalažu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Putovanja, učenje i komunikacija ići će vam od ruke. Prilagodite se situacijama i izvucite najbolje iz onoga što vam se nudi. Zamolite za razgovor osobu koja bi vam mogla pomoći u poslu. Pozove li vas društvo na kavu, svakako prihvatite jer biste se mogli iznenaditi poznanstvom od kojeg ćete u budućnosti imati velikih koristi.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubav dobiva na važnosti osobito među mlađima i slobodnima. Imat ćete više uspjeha u ostvarenju ljubavnih želja, a možda ste već i zaljubljeni. Ne oklijevajte prezentirati se nekomu u najboljem izdanju jer ćete tako ostvariti stratešku prednost. Odlučnost će polučiti rezultate pa ustrajte u onom što želite. Brinite o svom kućnom ljubimcu!

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbivanja u radnoj sredini poticat će vas na akciju te tražiti više taktičnosti u komunikaciji. No bit ćete brzopleti, pa i otkriti nešto što je trebalo prešutjeti. Iako novčana situacija nije beznadna, način života morat ćete prilagoditi prihodima. Štednja je više nego dobrodošla. Ne zanemarujte odmor koji je nužan vašemu tijelu.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Predvidljiv ritam i ljudi čije su vam životne priče previše puta ispričane, bit će krivci za osjećaj zasićenosti. Žudjet ćete za kakvom dozom pustolovnosti. Ljubavnog žara vam neće manjkati. Pred slobodnima su nove prigode. Ako se i ne zaljubite, imat ćete priliku za novo poznanstvo, a vrijeme će pokazati u kojem će se smjeru odvijati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mogli biste promijeniti radno mjesto, krenuti otpočetka i proći kroz prilagodbe. Rezultati tih rezova donijet će vam napredak i nove mogućnosti za širenje. Roditelji će razmišljati o izvanškolskim aktivnostima najmlađih. Neka vam osnovni kriterij budu djetetove sklonosti, a ne vaše želje. Pritom vodite računa da mu ostane vremena za učenje.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete komunicirati s partnerima i klijentima i biti u dobrim odnosima s nadređenima. Samouvjereno ćete rješavati probleme i nećete se dati obeshrabriti. Nekima od vas isprepletat će se ljubav i prijateljstvo, pa ćete biti u dvojbi koliko je pametno riskirati ako se situacija ne bude odvijala željenim smjerom.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osoba koja vas privlači drži se suzdržano pa ste obeshrabreni. Iznenadit ćete se kad shvatite na što ste sve spremni, kako biste dobili ono što želite. U ljubavi biste se mogli poigrati detektiva i raspitati se o nekim detaljima iz života vaše simpatije. Nastojat ćete dobiti stratešku prednost, kako biste našli najbolji način da je osvojite.