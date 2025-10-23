Dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada: Vodenjak će biti snalažljiv, Vaga se prilagođava

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Uz nečiju pomoć riješit ćete novčane probleme. U obitelji ćete razgovarati o podjeli imovine, pri čemu nisu isključena veća neslaganja. Djeca ili mlađi članovi obitelji bit će razlogom vaše nervoze. Dajte im više slobode i prepustite im neke odluke, kako bi više razvijali samostalnost i samoinicijativu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Razmjena ideja i uzbudljive teme, bit će područja koje će vas privlačiti i podizati adrenalin. Strastveno ćete se boriti za svoje stavove, čime ćete mnoge zadiviti. Poruke koje ćete primati SMS-om ili e-mailom, unijet će uzbuđenja u vaš ljubavni život. S nekim se dopisujete i na taj način sve više otkrivate jedno o drugom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete malo vremena za osobne zanimacije i odmor. Domaćice će biti opterećene kućnim poslovima, osobito ako iščekujete dolazak gostiju ili imate majstore u kući. Pripazite se manjih ozljeda i nespretnih padova. Na radnom mjestu nećete se najbolje razumjeti sa šefom, možda i pogrešno shvatiti neke njegove naredbe.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odličan je dan za promjene u izgledu i načinu odijevanja, a osobito za odvikavanje od loših navika jer ćete imati dovoljno ustrajnosti. Mlađi se nalaze u odlučujućim danima za razvoj nove veze. Mogao bi se dogoditi željeni preokret u ponašanju vaše simpatije, pa ćete shvatiti da kod nje imate šansi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odustat ćete od nekih planova i preusmjeriti energiju na ono što vam polazi za rukom. Izvjesne su poslovne promjene, možda premještaj na drugo radno mjesto, dok će nezaposleni tečajevima i prekvalifikacijama omogućiti da se lakše zaposle. U društvu ćete biti rado viđeni, a bit će i onih koji će tražiti vaš savjet ili novac.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte biti otresiti prema partneru, ma koliko bili nervozni. Umjesto da se bunite i nadmudrujete, radije mirno porazgovarajte – rješenja će se spontano nametati. Ako ste u potrazi za novom vezom, osoba koja vas je u početku samo tjelesno privlačila, prikazat će i neke druge osobine koje će vas oduševiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Teže ćete se prilagođivati promjenama. U mislima ćete se vraćati u prošlost i izbjegavati društvo napornih ljudi. Iz neugodne ljubavne situacije pokušat ćete se izvući labavim argumentima, što će vašega partnera razljutiti. Vrijeme je da položite karte na stol i izjasnite se vezano za vašu zajedničku budućnost.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Romantični trenuci predstoje onima koji su u vezi. Stari će odnosi zablistati novim sjajem, no oni koji su tek našli novu ljubav bit će sigurni da je to ono pravo. Namjeravate li krenuti na put, dobro provjerite jeste li ponijeli sve što treba. Mogući su previdi zbog zaboravljivosti, požurivanja i neorganiziranog spremanja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kako biste brže napredovali, poslujte na miroljubiv i popustljiv način. Svaka rasprava i svađa s neistomišljenicima oduzimat će vam dragocjenu energiju. Teže ćete pamtiti, a uzrok će biti umor. Ljubavni usponi i padovi oduzimat će vam smirenost i prisiljavati na akciju, pa ćete ustrajati na susretu i razjašnjavanje nejasnoća s partnerom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Isticat ćete se odličnim idejama i kvalitetnim rješenjima. Mnogima ćete pomoći savjetom i nesebično pomagati. Predstoje vam trenuci ljubavnih spoznaja. Unatoč tome što vas mnogo toga smeta kod partnera, shvatit ćete da vrijedi ulagati u odnos. Večeras biste se mogli dobro zabaviti u društvu u kojem ćete voditi glavnu riječ.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mnogo toga radit ćete zbog drugih, ne samo kako biste im pomogli nego i da biste stekli njihovo povjerenje. Mogući su neočekivani troškovi ili kvarovi u kući, koji će zahtijevati hitnu intervenciju majstora. Na poslu ćete pokazati snalažljivost i dobro ćete reagirati u situaciji koja zahtijeva pribranost i spretne ruke.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osmijehom i veselim nastupom pridobivat ćete tuđe simpatije i komplimente. Ljudi će se dulje zadržavati u vašem društvu, upijajući vašu pozitivnu energiju. Objasnite nekome bez ustručavanja što želite i očekujete – nećete biti odbijeni. Putovanja, odnosi s inozemstvom ili poznavanje stranih jezika područja su u kojima ćete briljirati.