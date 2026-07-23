Dnevni horoskop za četvrtak 23. srpnja: Blizanci bi mogli otići na novi posao, Vage su rastrošne

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste više razmišljati o prošlim događajima i ljudima te analizirati vlastite postupke. Bit ćete skloni odgovore na ljubavna pitanja tražiti na pogrešnom mjestu, umjesto da sve riješite s partnerom u četiri oka. Imajte više povjerenja u svoju intuiciju i procjene – ne dopustite da drugi toliko utječu na vas.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni čestim promjenama raspoloženja. Bračna napetost utjecat će na vas, a vaš unutarnji nemir odražavat će se na radnu okolinu. Nagli preokreti u poslovnim dogovorima dodatno će vas živcirati. Taman kad jedan posao privedete kraju, naći će se neki drugi koji treba hitno napraviti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Morat ćete razjasniti poslovne dvojbe i razmisliti o mogućnosti prelaska na drugo radno mjesto. Odmjerenim djelovanjem dajte si vremena da uvidite što je za vas najbolje. U ljubavnom životu dobit ćete priliku za novi početak, no da biste nesmetano uživali i opustili se, morat ćete potisnuti prošlost i ne postavljati suvišna pitanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete višak slobodnog vremena kojeg ćete provoditi s partnerom, nadoknađujući mu propušteno. Razveselit će vas nečiji kompliment ili smiješak. I oni s kojima se ne slažete ponašat će se pomirljivo prema vama, pa ćete s nekima popraviti narušene odnose. Nađete li se navečer u društvu, sjajno ćete se provesti.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prilagođavajte se situacijama i nastojte biti realni u procjeni svojih mogućnosti. Nemojte trošiti energiju na rasprave s neistomišljenicima. Samo će vas strpljivost i ustrajnost dovesti do željenih ciljeva, pa nema razloga da ishitrenim potezima kvarite dobre poslovne i ljubavne izglede. Razgibajte kralježnicu joga vježbama!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Klupko obiteljskih odnosa počet će se raspetljavati. Shvatit ćete da ne trebate toliko brinuti o stvarima koje su vam zadavale glavobolju. Odnos s partnerom neće biti lišen trzavica, ali one će samo potpiriti strasti. Na novčanom planu savjetuju vam se ulaganja u dugoročne projekte jer ćete u tome biti sretne ruke.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete snalažljivi kad su posrijedi novčane odluke i spretno izlaziti na kraj s troškovima. Dan je pogodan za pokretanje imovinske parnice, osiguranje imovine i bavljenje pitanjem nasljedstva. Ponašat ćete se rastrošnije nego inače, a osobito ako se zaljubite. Ljubavni život bit će nestabilan, a posebno složeno bit će u slučaju tajne veze.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite svoju probitačnost i olakšan put do uspjeha. Mnogo toga možete naučiti iz svega što vam se događa ili iskoristiti za svoj probitak. Uspješno ćete riješiti poslovne odnose koji su vam zagorčavali život. Bavite li se sportom, često trčite ili vozite bicikl, pripazite se padova i ozljeda!

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete prijemčivi na tuđa raspoloženja, a najviše će vas pogoditi nečiji problemi. Osjećajnost i ranjivost bit će istaknuti, pa će vas prisjećanja na djetinjstvo i mladost ispuniti nostalgijom. Na poslovnom planu poboljšavaju se odnosi i dobivate priznanja, ali im se ne radujete jer ste se u međuvremenu poslovno previše istrošili.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Moguća su kraća putovanja ili posjeti rodbine iz drugog grada. Iako na trenutke imate dojam da vas nadređeni gledaju poprijeko, ne dopustite da vas to demotivira. Zahvaljujući vlastitoj kreativnosti i odličnim komunikacijskim sposobnostima, upravo sada imate priliku pokazati što i koliko znate i možete.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Preuveličavat ćete probleme, pa nećete biti u stanju primijetiti ono što je lijepo ili ugodno. Privlačit ćete dosadne i naporne pojedince, ali neke od njih nećete moći izbjeći. Umor i zasićenost rutinskim stvarima utjecat će na porast neraspoloženja. Razočarat će vas postupci vaših ukućana, no za koji dan ćete se pomiriti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obrazovanje, putovanja, davanje ispita ili ispravljanje negativnih ocjena su ono što vam danas polazi od ruke. Bit ćete sposobni iznaći originalno i djelotvorno rješenje za probleme. Uživat ćete u spoznaji da bitne osobe uživaju u vašem društvu, a i partner će vam u mnogočemu biti velika potpora.