Dnevni horoskop za četvrtak 23. travnja: Rak je komunikativan, Vage, budite kolegijalne...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Najviše problema očekuje vas u međuljudskim odnosima i nedostatku obiteljske potpore. Pogoršat će se odnosi s ukućanima, no to je prolazna kriza pa nemojte ništa preuveličavati. Prema osobi koja vam se sviđa nećete znati zadržati objektivni odmak. Osvajajte je polako i ne požurujte zbivanja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte misliti da su oni koji vam uvijek odobravaju, ujedno i oni koji vas istinski podržavaju. Družite se s onima koji se ne boje pokazati svoj stav ili izreći iskreno mišljenje. Priuštite sebi nešto lijepo što će vas razveseliti i opustiti, možda komad odjeće, kozmetike ili nakit. Budite oprezni za upravljačem!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Najbolje ćete djelovati sami i bez tuđih uplitanja. No okolnosti će vas primorati da se više bavite drugima nego sobom. Bližnji će očekivati vašu pomoć, pa ćete rješavati njihove probleme ili preuzeti na sebe teret njihovih obaveza. S roditeljima i partnerom biste mogli voditi razgovor o novcu, kreditu ili posudbi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete poduzetni i komunikativni pa ćete se više posvetiti obitelji i sređivanju zaostalih poslova. Imajte strpljenja s djecom i starijim osobama, ma koliko vam živci bili tanki. Ne dajte se smesti od onih koji vas žele sputati i obeshrabriti. Napravite sve što ste zamislili - progurajte svoje ideje ili osvojite onoga tko vam se sviđa!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Najbolje će poslovati umjetnici i oni koji se bave istraživačkim radom. U ostalim poslovima pratit će vas zbrkane misli i loša koncentracija, pa su moguće krive procjene i propusti. Gubit ćete energiju na detalje ili prepirku s kolegama. Planirate li putovanje, trebat će vam mnogo vremena da se spremite. Pazite da nešto ne zaboravite!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan povoljan je za rješavanje obiteljskih i ljubavnih problema. Kad dođete kući, ne pričajte o poslovnim problemima nego se pozabavite obiteljskim pitanjima. U razgovoru s prijateljima vaši će vam problemi izgledati bitno manji. U upoznavanju novog društva pomoći će vam vaša verbalna snalažljivost i smisao za šalu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako ste se udaljili od kolega, potrudite se to popraviti. Budite kolegijalni i zasluge za dobre rezultate ne pripisujte samo sebi. Ne krene li vam nešto kako treba već na početku, nemojte odmah dramatizirati. Budite spremni na čekanje, odgodu planova i zastoje u poslu. Posebno će vas živcirati gužve po trgovinama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pruži li vam se prilika da dokažete svoje sposobnosti, odmah se prihvatite posla. Organizirajte se tako da odgodite sve što nije osobito bitno. Dan je pogodan za početak nove ljubavne veze, romantične sastanke i druženje. Čim intuitivno predosjetite da je kucnuo pravi čas, pokažite što osjećate i kakve su vam namjere.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Porast energije aktivirat će želju za dinamičnijim načinom života. Sve obaveze dobro isplanirajte i dogovorite se s ukućanima oko podjele zadataka. Odlučite li potrošiti veći novčani iznos, dobro pazite što ćete kupiti. Ako od banke očekujete odobrenje za kredit, danas biste ga mogli dobiti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne budite najglasniji u društvu, ne upadajte drugima u riječ, ma koliko vas nečija blizina iritirala. Pokušajte ispraviti stare pogreške kako biste povratili naklonost bliske osobe. Za prvi korak bit će vam potrebno malo više hrabrosti, no budete li iskreni sve će ići mnogo brže i jednostavnije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Budite taktični želite li voditi razgovore s partnerom. Primijetite li da je nervozan, radije odaberite neku lakšu temu za razgovor. Osjećate li se umorno i bezvoljno, ne ustrajte na poslovima nego se što bolje odmorite. U vašoj će radnoj sredini biti dosta napetosti, no ovaj put vi ćete imati ulogu pomiritelja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživajte u nečemu novom, odvažite se na iskorak od uobičajenog. Razmislite o bavljenju hobijem kojeg ste zanemarili zbog silnih obaveza, jer vam je potrebna kreativna energija. Odnos s partnerom bitno će se popraviti zahvaljujući vašoj popustljivosti, a samcima se povećavaju šanse kod simpatije.