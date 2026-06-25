Dnevni horoskop za četvrtak 25. lipnja: Ovna brinu financije, a Raku je dan stvoren za ljubav

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Zaokupit će vas novčana situacija, otplate kredita ili nasljedstvo. Nešto ćete od svega toga riješiti ili doznati da su neka rješenja na vidiku. Možete očekivati rješavanje stambenog pitanja ili ćete privesti kraju zahtjevan proces adaptacije kuće. Idućih se dana pripremite na više posla koje će nerijetko zahtijevati prekovremeni rad.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Partnerov savjet i potpora, bit će dokaz da pored sebe imate osobu na koju možete računati. Ako je vaša veza stabilna, razmišljat ćete o zajedničkom životu, braku ili roditeljstvu. Bit će istaknuta vaša tvrdoglavost, pa nećete dopustiti drugima da govore u vaše ime i odlučuju umjesto vas. Imate li simpatiju, uskoro ćete u vezu s njom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete osjećaj da ste drukčiji od drugih i da s mnogima nemate tema za razgovor. No osjećaj neshvaćenosti ne proizlazi iz stvarnog stanja stvari, nego iz vaše preosjetljivosti. Mnogo događaja zbivat će se na radnom mjestu. Možda će biti naznaka o vašem skorašnjem preseljenju u druge radne prostorije.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je stvoren za ljubav i razmjenu nježnosti. Partner će se truditi ne bi li vam ugodio i ispunio vaša očekivanja. Predstoji li vam prvi izlazak sa simpatijom, cijeli ćete dan osjećati uzbuđenje koje će graničiti s tremom. No kada se sretnete s drugom stranom, njezina spontanost u potpunosti će otopiti vašu nesigurnost.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Rasprave s ukućanima završit će svađom, tijekom koje će na vidjelo izaći i ono što je bilo prešućivano. Možda ćete se naći duboko uvrijeđenima, no razmislite koliko ste i sami tome pridonijeli. Planovi vam se neće ostvarivati na željeni način, vjerojatno i zbog nečijeg kašnjenja ili odsustva želje da sudjeluje u njihovoj realizaciji.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Danas i idućih dana očekujte mnogo ljepša i ugodnija zbivanja. Pružit će vam se mogućnost za honorarni posao, a moguće je i da vam se poboljšaju radni uvjeti. U ljubavi će prevladati želja za novim iskustvima. Budući da se nalazite u odličnom razdoblju, nova su poznanstva moguća u svakoj prilici.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pomoći ćete prijatelju da sredi svoje privatne probleme, ali ipak nemojte se previše uplitati u njegov život. Imate dovoljno svojih briga pa njima dajte prednost. Odgovarat će vam živa komunikacija, ali i dopisivanje putem društvenih mreža i mobitela, možda sa simpatijom ili prijateljima. Nekome ćete pomoći u financijskom smislu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit će važno izbjegavati rasprave i sukobe. Želite li nekome nešto staviti do znanja, učinite to s osmijehom i mirno. Članovi obitelji ili šefovi očekivat će od vas nešto što nećete biti u stanju uraditi. Ne trudite se pod svaku cijenu izići im ususret. U večernjim satima iznenadit će vas osjećajna snaga voljene osobe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povodit ćete se za osjećajima pa će u vašim postupcima i odlukama nedostajati objektivnosti. Često ćete mijenjati raspoloženja, zbog čega ćete lako ulaziti u rasprave. Na poslu ćete biti zaboravljivi i smeteni. Poželjet ćete više mira i tišine, no povratak kolega s godišnjih odmora ipak unosi više žamora i buke u radne prostorije.

Foto: DREAMSTIME

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U društvu ćete ostavljati dojam samopouzdane osobe, čak i ako se tako ne osjećate. Sve što budete govorili zvučat će pametno i smisleno. Iako ćete imati i obaveza, one će vam lako ići od ruke pa ćete imati vremena za sebe. Nekome ćete biti rame za plakanje , možda prijateljici koja ima ljubavnih ili nekih drugih problema.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Brzo ćete se umarati i biti skloni pogreškama. Trošit ćete previše energije na detalje i nebitne stvari. Nekog ćete htjeti uvjeriti u valjanost svojih argumenata, no druga strana neće popustiti pa bi prepiranje moglo izmoriti vas, ali i drugu stranu. Posvetite djeci svaki slobodni trenutak, povedite u kino ili ih na neki drugi način razveselite.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete uspjeha u organizaciji proslava i u svim oblicima osobne prezentacije. No vašem će optimizmu najviše će pridonijeti ljubavni odnos s nekim koga ste upoznali putem interneta. Dobit ćete pozitivne vijesti iz inozemstva ili od osoba koje žive u drugom gradu, a i sami biste se danas mogli spakirati i krenuti na ljetovanje.