Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Težit ćete obrazovanju, putovanju i boravku u inozemstvu ili se aktivnije baviti radom na sebi. Zanimat će vas duhovne tehnike koje umiruju duh i uravnotežuju osjećaje. U ljubavi ćete ostavljati dojam odlučne osobe, a vaše će akcije polučiti željeni i brzi uspjeh. Imate li partnera u inozemstvu, najavit će vam svoj dolazak.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Zaokružit ćete jedno razdoblje i staviti točku na ono što je ostalo iza vas. Teže ćete podnositi krupne promjene, primjerice dolazak novog šefa ili prelazak na drugo radno mjesto. Pustite da se situacije odvijaju spontano, neće vam naštetiti. Platite račune, podmirite dugovanja i ne trošite iznad svojih mogućnosti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovna zbivanja mogla bi zasjeniti odnose s ukućanima. Bit će vam važnije ono što se događa na poslu i kako se kolege odnose prema vama, nego zbivanja kod kuće. Vaše poimanje rada i odgovornosti razlikovat će se od stava nekih poslovnih suradnika, pa nisu isključene razmirice i otvorene netrpeljivosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako ćete često mijenjati raspoloženja, intuicija će vam biti besprijekorna. Nepogrješivo ćete otkrivati tuđe namjere, a osobitu pronicljivost iskazivat ćete u poslu. Manje osjećajne neprilike ili partnerova prezaposlenost neće narušiti sklad odnosa. U večernjim satima jedno drugom ćete prepričavati dnevna zbivanja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspjeh u poslu ovisit će o vama. Preuzet ćete inicijativu i odlučno se postaviti u jednoj situaciji. Zahvaljujući takvom nastupu, dogodit će se ono što priželjkujete. Skretat ćete pozornost drugih zbog svoga šarmantnog nastupa. Želite li koga osvojiti ili pridobiti za neki cilj, danas je pravi dan za takve akcije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dođete li u kontakt sa svadljivim pojedincima, izbjegnite bilo kakve rasprave pa će vas brzo pustiti na miru. Ne prepuštajte se naglim reakcijama, ma koliko vam je dosta nekog trpjeti. Sutra ćete ipak biti objektivniji i smireniji. Na ljubavnom planu proživljavate uzbuđenje i nemir – netko privlačan vrzma vam se po glavi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Otvoreni ste za nova iskustva i prilagodljivi za usvajanje novih ideja. Neki će zbog posla krenuti na put pa ćete jutro provesti u pakiranju kufera. U ljubavi ćete biti odlučniji i preuzeti stvari u svoje ruke. Strasti će se zahuktavati pa će mnogi uploviti u novu ljubavnu vezu, ili shvatiti da je pred njima partner s kojim je moguća ozbiljna veza.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Iskazat ćete zavidno znanje na radnom sastanku, pa će se i vaši šefovi više oslanjati na vas. Mogli biste nedovršene poslove nositi kući i raditi u kasnim večernjim satima. Mnogi od vas povući će odlučujuće poteze u vezi s ulaganjem u stan, selidbom ili pronalaženjem novih izvora zarade. Bitno je samo da ne brzate s odlukama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Svojom tolerancijom i srdačnošću pridonijet ćete boljem poslovnom ugođaju i uspješnijoj suradnji. Raspolagat ćete zavidnom količinom energije, pa ćete brzo i spretno nadoknaditi sve zaostatke. U ljubavi budite otvoreniji, kako bi partner znao na čemu je s vama. Izgovorite ono što vas muči, što osjećate i priželjkujete.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogli biste idealizirati osobu koja vam se sviđa i bježati u snove od stvarnosti. Ako ste u tajnoj vezi, pazite kome se povjeravate, jer biste nekome mogli dati povoda za ogovaranje. Planirate li susret s rodbinom, nečije ponašanje ići će vam na živce, pa pazite da se razgovor i susret ne pretvore u međusobna predbacivanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bude li u ljubavnom životu bilo neugodnosti, imate snage sve okrenuti u svoju korist povećanim optimizmom i samopouzdanjem. Zato ne odustajte pred prvom većom zaprekom. Mnoge stvari koje su visjele u zraku će se prizemljiti i ponuditi vam mogućnost izbora. Izgovorite partneru sve što vas tišti i smeta.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Moguće su svađe ili tračevi koji će vas uznemiriti. Ogradite se od zlonamjernih pojedinaca i ne dopustite da vas uvuku u rasprave. Kako biste izbjegli veliku potrošnju energije i živaca, isplanirajte sve unaprijed. Ne propustite se javiti osobama koje dugo niste vidjeli i koje to od vas očekuju. Pripazite na zdravlje, osobito na osjetljivu probavu.

