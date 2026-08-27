Dnevni horoskop za četvrtak 27. kolovoza: Blizanci šarmiraju, a Lava će povrijediti kritike...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Koncentracija i pamćenje bit će vam na zavidnoj razini. Znat ćete se zabavljati, ali i podići raspoloženje onima koji su nezadovoljni, a prijatelju dati koristan savjet. Očvrsnut ćete i bolje se snalaziti u problemima koji su svakodnevni dio života. Dobar je trenutak da se u poslovnoj sredini nametnete i pokažete sve što znate i možete.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete uložiti velik napor kako biste većinu stvari postavili na svoje mjesto. Imat ćete osjećaj da se vrtite u krug, a osjećaj zasićenje prema okolini nagnat će vas da nešto pokušate mijenjati. Ni na ljubavnom planu neće ići sve onako kako biste htjeli. Vodit ćete rasprave s partnerom, pokušavajući ga natjerati da prihvati vaše stavove.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Šarmom i ljubaznim ponašanjem preokrećete privatne i poslovne situaciju u svoju korist. Uspostavit ćete intenzivniju komunikaciju s dragim ljudima koji žive udaljeno od vas. Odlično ćete se snalaziti u novim situacijama. Neki od vas će se širiti na nova poslovna područja, dok će drugi tražiti izazove u putovanjima ili učenju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obaveza i zaduženja bit će mnogo, pa ćete se suočiti sa zaostacima i nedovršenim poslovima. Bitno je da ne gubite živce, a vodite računa i o tomu da ne uzimate osobno prigovore kolega i nadređenih. Bit ćete ranjiviji i osjetljiviji nego inače. Uzroke nemira i neprilika ne tražite u drugima nego u sebi samima.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imat ćete osjećaj da vam ništa ne ide za rukom, no nemojte se predavati bez borbe. Neki ljudi će se kritički osvrnuti na vaše ponašanje, što će vas povrijediti, ali shvatite to kao dobronamjerni savjet. Više opreza preporučuje se u suradnji s osobama u kojima vidite neku prijetnju ili zavist.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Prekomjerni fizički i intelektualni napori utjecat će na pad energije i izložiti vas stresu. Za vaš duševni mir bitno je da se što manje živcirate zbog stvari koje ne možete promijeniti ili riješiti. Izbjegavajte donošenje odluka i zahtjevnije poslove. Večer posvetite sebi, a još će biti bolje ako krenete ranije na spavanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naklonjeni Mjesec bacit će vas u žarište događanja, pa će razna životna područja dobiti na važnosti. Zanimanja i interesi bit će brojni i raznoliki, a vi radoznali i željni novih iskustva. Pristupačnost i pokretljivost bit će neke od odlika kojima ćete dobivati simpatije okoline. Mnogo vremena provodit ćete u pokretu, autu, šetnji ili vožnji biciklom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trpjet ćete upletanja roditelja, prijatelja i kolega u svoju intimu. No to neće umanjiti vašu društvenost, pa ćete biti otvoreni prema novim poznanstvima. U svome domu ćete se sve manje odmarati, a sve više raditi. Kućanski poslovi, adaptacija stambenog prostora ili popravci privodit će se kraju, ali ipak ne bez komplikacija.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Najugodnije ćete se osjećati u svojoj omiljenoj fotelji, ali ćete se morati prilagoditi i zahtjevima ukućana. Svatko će tražiti svoje; partner raspodjelu poslova, a djeca vrijeme za igru ili učenje. Teško ćete odoljeti pozivu prijatelja koji vam uvijek jamči dobru zabavu. Ne možete li zbog obaveza nikuda, pozovite ga kod sebe na kavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Više novca odvajat ćete za kupnju odjeće, posjet kozmetičkom i frizerskom salonu. Znalački ćete istaknuti ono najljepše na sebi, pa ćete primiti mnogo komplimenata. Stariji će se osjetiti energičnije i privlačnije, a oni mlađe dobi bit će sigurniji u sebe. Ljubavni odnosi sve su strastveniji, a ni romantike ne nedostaje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nemojte dan provesti unutar svoja četiri zida. Iziđite van, prošećite, a prije svega družite se. Ne bi bilo loše da obnovite kontakte koje ste zapostavili. Ako vam se netko sviđa, bez razmišljanja preuzmite inicijativu i pokušajte organizirati susret. Ako ste u tajnoj vezi ili vaši osjećaji nisu uzvraćeni, brzo ćete stati na kraj takvom odnosu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bez obzira na to u kako brojnom društvu bili, osjećat ćete se osamljeno. Brige će umanjiti vašu sposobnost pozitivnog pristupa ljubavnim pitanjima, pa će partner zbog vaših odluka osjetiti razočaranje. Mislit ćete da vas ne razumije. Prepirka će razjasniti ono što vas oboje muči i pokazati da vrijedi ulagati i žrtvovati se za bračnu sreću.