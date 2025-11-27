Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam strpljenja za bližnje. Željet ćete svoga mira, no ukućani će vas stalno ometati svojim zahtjevima ili pitanjima. Htjet ćete previše toga odjednom i tako si navući na vrat mnogo obaveza. Neki će se živcirati zbog poslovnih teškoća, a sva ta nervoza negativno će se odraziti na vaš probavni sustav.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dobro ćete se osjećati i uživati u svakodnevnim aktivnostima. Veselit će vas susret s prijateljem i prisjećanja na neke vaše zajedničke životne dogodovštine. Neke među vama zabrinjavat će nestabilna financijska situacija u kući, pa nemojte ulaziti u nove dugove ako se prije toga niste posavjetovali s ukućanima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Netko će vam namjerno uzdrmati samopouzdanje ili pokolebati u ostvarenju ciljeva. O kome god da se radilo, nemojte dopustiti da ima toliko velik utjecaj na vas. Domaćice će smetati partnerov bezbrižan stav prema njihovim kućanskim obavezama i naporima. Zamjerat ćete mu što vam malo ili nimalo ne pomaže.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogla bi vas iznenaditi nova ljubav ili barem naznake nečeg što će se u skorije vrijeme pretvoriti u vezu. Mogućnost putovanja potaknut će vas na usavršavanje i učenje stranih jezika. Shvatit ćete je da sve što uložite u sebe dobar zalog za sretniju budućnost. Svojim poslovnim iskustvom nekom ćete biti od pomoći.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete prihvatiti veće poslovne odgovornosti ili pristajati na ustupke, iako će vam to biti naporno. Ne trošite živce na sitnice i budite oprezniji u prometu, osobito ako putujete. Ne obazirite se na jutarnju glavobolju i prolazne probleme na poslu jer će vas nastavak dana ugodno iznenaditi. Večer ćete provesti u nečijem zagrljaju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nepotrebno ćete ulaziti u prepirke i dokazivati da ste u pravu. Nemojte se čuditi ako ćete kolegama i partneru biti naporni. Nedostajat će vam razumijevanja za ukućane, a krivac tomu bit će nagomilano nezadovoljstvo. Ljubavni život neće biti bez teškoća, no uz malo popustljivosti i dobre volje postići ćete sklad.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Poslovni ritam bit će ubrzan pa i kaotičan, čemu će pridonijeti odsustvo šefa ili kolege s kojim najčešće radite. Burni događaji koje ćete proživljavati odrazit će se na vaše psihofizičko stanje, a neki će biti na rubu strpljenja. Popodnevni odmor prijeko vam je potreban, a još više večernji raniji odlazak na spavanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U ljubavi igrajte na sigurno. Nemojte iskušavati nove pristupe osvajanja jer ćete time zbuniti drugu stranu. Odgodite neke poslove i dogovore, i provedite dio dana u romantičnom okruženju. Posjetite muzej, galeriju ili izložbu. Inspirirat će vas umjetnost i kultura, kao i sve što je vezano uz modu i ljepotu.

Foto: IAKOV FILIMONOV

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kućna zbivanja oduzet će vam većinu slobodnog vremena. Svakodnevni poslovi ili renoviranje stambenog prostora, bit će uzrokom novčanih troškova od kojih se nećete brzo oporaviti. U ljubavi se situacija mijenja nabolje, no neke odluke na kojima ustraje vaš partner nisu vam po volji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodni će primjećivati veću pozornost suprotnog spola. Netko će vam svojim ponašanjem pokazati da ga zanimate. Cijeli ćete dan o tome razmišljati. Ne dopustite nikome da vam krade vrijeme i energiju pod maskom prijateljstva ili iskrene brige za vas. Radno okruženje bit će ugodno, a moguća je i proslava u povodu nečijeg napredovanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je povoljan za kupnje, npr. za nabavljanje novog računala, mobitela ili vozila. Ukućani će vam pomoći u podmirenju novčanih potreba ili će vam netko posuditi veći iznos. Uživat ćete u razgovoru s osobom koja vas osvaja ne samo pogledima, nego i inteligencijom. Ono što budete od nje čuli, potaknut će vas na razmišljanje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete energični, ali i nestrpljivi. Na nečiju kritiku mogli biste lako i brzo planuti, a potom zaboraviti razlog ljutnje. Partner će primijetiti vaše promjene raspoloženja, ali vam neće zamjeriti. Razgovori vezani uz podjelu imovine odvijat će se u vašu korist, a postoje naznake da će sve teći brže nego što ste mislili.