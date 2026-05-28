Dnevni horoskop za četvrtak 28. svibnja: Biku godi mir, Jarac prikriva nesigurnost...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Raspoloženje će vam biti promjenjivo, a osjećaji naglašeni pa će vas pogađati i najmanja kritika. Ne dopustite da vas netko isprovocira i izbaci iz takta jer će izgovorene riječi imati osobitu težinu. Doživljavat ćete previše osobno odluke šefova i postupke kolega, čemu će kumovati vaša preosjetljivost.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako ćete biti otvoreni za druge ljude, godit će vam vrijeme koje ćete provesti u miru, prepuštajući se mašti. U ljubavi vas očekuju ozbiljni razgovori i razotkrivanje prošlosti. Otvoreno ćete partneru izložiti svoja očekivanja, bez straha od mogućih posljedica. Na poslu vas očekuje mnogo zadataka - morat ćete izaći na kraj sa zaostacima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete iznimno društveni i raspoloženi za zabavu. Posjećivat će vas prijatelji pa nije isključeno da se kod vas zadrže do kasnih sati. Susretljivi ste prema drugima pa vam čak ni partner neće previše zamjeriti poneku zajedljivu primjedbu. Ako ste slobodni i u nekog zaljubljeni, razvoj povoljne situacije mogao bi se ubrzati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Veći dio poslovnih i obiteljskih obaveza past će na vaša leđa. Budući ih morate obaviti, pokušajte svemu tome udahnuti kreativan impuls – promijenite nešto u svom okruženju. Drukčiji razmještaj namještaja mogao bi biti pun pogodak. Dodatno će vas opterećivati i novčana situacija. Imat ćete neočekivanih troškova pa budite oprezni s novcem.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Prevrtljivog ste raspoloženja pa biste mogli pokazati netaktičnost u komunikaciji s okolinom. Pokušajte izbjeći pretjerano dramatiziranje, pogotovo u situacijama gdje bi vam takvo ponašanje moglo donijeti neugodnosti. Trudit ćete se izići ususret voljenima, ali će vas smetati što od vas previše očekuju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekujte telefonski poziv i ponudu za posao koji biste trebali prihvatiti jer će biti isplativ. Budite ustrajni u svim akcijama koje mislite poduzeti, jer ćete vrlo lako ostvariti dobre rezultate. Moguć je nesporazum s partnerom koji će vas učiniti nesigurnima, ali sve će dobro završiti ako ćete probleme rješavati zajedničkim snagama.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Netko će vas tražiti pomoć ili uslugu, ali racionalno rasporedite svoju energiju kako vaši poslovi ne bi trpjeli. Ako ste u potrazi za novom ljubavnom vezom, zapet će vam za oko osoba koja se drži prilično odmjereno. Krenete li se raspitivati o njoj, doznat ćete neke vrlo zanimljive detalje koji će vam zagolicati maštu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetit ćete potrebu da se odmaknete od ljudi i njihovih problema. Neće vam padati na pamet da prihvatite pozive za izlazak i druženja, iako će pristizati od vama dragih ljudi. Tragat ćete za unutarnjim mirom pa će partner biti zbunjen vašim pomalo odbojnim ponašanjem. Pripazite na zdravlje, osobito ako imate kroničnih tegoba.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjetit ćete potrebu da mnogo toga promijenite, a za to ćete imati dovoljno potrebne energije. Intuicijom ćete postizati poslovne rezultate koji će zadiviti šefove. I na ljubavnom planu bit ćete zadovoljni. Slobodni će prštati energijom i vrckavim šarmom, a to će suprotni spol itekako primijetiti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ćete ostavljati dojam osobe koja zna što hoće, zapravo ćete prikrivati nesigurnost. Stoga je bolje da se klonite situacija koje zahtijevaju preuzimanje većih odgovornosti. Izvjesno je živciranje na radnom mjestu, a čuvajte se i svađe s kolegama. Bolje ćete se slagati s partnerom pokažete li više strpljenja i volje da ga saslušate.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavljenje zanimljivim stvarima i kontakti s ljudima izvan vašeg uobićajenog okruženja uljepšat će vam dan. Poslovna vijest koju ćete primiti izazvat će zavidne reakcije okoline. Nemojte radi toga brinuti niti dopustiti da vam to pokvari raspoloženje. Krenete li u kupnju, bit ćete zadovoljni omjerom potrošenog novca i kvalitete kupljenog.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Umjetnost i stvaralački rad su kategorije koje će vas potpuno zaokupljati i gdje ćete danas tražiti sebe. Isticat ćete se u poslovnoj komunikaciji i spretno suočavati sa škakljivim situacijama. Ako ste u braku, partner će vam predbacivati da mislite samo na sebe. Možda u tome ima istine, potrudite se biti bliskiji.