Dnevni horoskop za četvrtak 3. rujna: Blizanci su snalažljivi, a Vagi će goditi trenuci samoće

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prepuni ste inicijative i želje za dokazivanjem. Nastojat ćete u svemu biti najbolji i to će vam polaziti za rukom. Najbolje učinke postići će oni čiji posao iziskuje kreativnost i originalne ideje. Zadržat ćete dobro raspoloženje i optimizam u osjetljivim trenucima i tako usmjeriti gotovo svaku situaciju u svoju korist.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Porast energije i entuzijazma nagnat će vas da se okušate u novom ili dodatnom poslu. Na novčanom planu možete očekivati nove izvore, a više povoljnih prilika imat će oni koji se bave samostalnim radom. Stječete sve više aduta kod simpatije. Mnogo toga postižete staloženim i samouvjerenim ponašanjem, pa vaš odnos time jača.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete snalažljivi i dovitljivi, osobito u novim situacijama ili u kontaktu s nepoznatim ljudima. Postat ćete aktivniji i preuzeti na sebe više obaveza nego dosad. Imat ćete uspjeha u aktivnostima koje iziskuju spretne ruke, tjelesnu snagu, izdržljivost i osobite vještine. Večer donosi uzbuđenje zaljubljenima – partner s vama možda želi zajednički život.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Manje ćete se isticati i izbjegavati odgovornost. Mogući su tračevi na radnom mjestu za koje ćete doznati igrom slučaja. Radite li na računalu, češće spremajte podatke ništa ne prepuštajući slučajnosti. Posvetite se aktivnostima koje iziskuju kreativnost – uronite u svijet glazbe, plesa i svega što vam podiže raspoloženje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Održavat ćete skladnije privatne veze, imati prijatelje u koje ćete se moći pouzdati. Motivirat će vas spoznaja da se stvari pomiču s mjesta i da ćete uskoro moći uživati u plodovima svoga truda. Večernji izlazak donosi novu osobu u vaš život, a ako ste u vezi mogli biste s partnerom dogovoriti zajedničko putovanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete predani obavezama, no ne trudite se biti savršeni. Iscrpljivat će vas svađe s partnerom pa je najpametnije da izbjegavate rasprave i držite se ležernih tema. Ne oslanjajte se na pomoć kolega i poslovnih suradnika. Želite li dovršiti zadatke u planiranom roku i uraditi ono što se od vas očekuje, telefonske razgovore svedite na minimum.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Aktivirat će se poslovi s inozemstvom pa je moguće je putovanje koje vam donosi dodatnu zaradu. Izvrsno ćete se snalaziti obavljajući više radnih zadataka istodobno. Koncentracija će vam biti odlična pa vam ništa neće moći promaknuti. Godit će vam trenuci osamljenosti, iako će vam biti važno znati da pored sebe imate nekoga koga volite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Partner će primijetiti da ste se promijenili i pribojavat će se da gubite zanimanje za njega, što neće biti daleko od istine. Razmišljat ćete koliko su jaki vaši osjećaji prema drugoj strani, no nećete biti spremni za neke radikalnije poteze. Večernji sati proteći će u osobitom ozračju, pod uvjetom da se prepustite i zaboravite na brige.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dobre prilike i uspjesi izmjenjivat će se s pogrešnim procjenama i negativnim reakcijama suradnika. Razmišljat ćete o pokretanju vlastitog obrta, no dobro razmislite isplati li vam se uplivati u poduzetničke vode. Ljubavni život ispunit će iskušenja iz kojih ćete izaći zreliji. U vezama i brakovima izvjesna su vanjska upletanja kojih nećete biti svjesni.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjećat ćete se iscrpljeni mnogobrojnim kontaktima, ali i povećanim poslovnim obimom. Izvjesno je prolazno nezadovoljstvo trenutačnim odnosnom snaga na ljubavnom planu. Partner će biti previše posvećen poslu, ali mu to ne zamjerajte. Pružite mu potporu jer mu to najviše treba. Ne odgađajte zakazani termin za stomatologa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogućnost zaljubljivanja je povećana. Mogao bi vas uzdrmati susret s osobom na koju su sjećanja još uvijek živa. Nisu isključeni obnovljeni susreti i veze, dok će oni u braku pokazivati više inicijative da odnose obogate strašću, ali i razumijevanjem. Porast kućnih poslova uznemirit će domaćice koje će biti u iščekivanju važnog posjeta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Možda ćete obnoviti suradnju sa starim partnerima, vratiti se poslovima koje ste nekoć obavljali ili uploviti u nešto sasvim novo. Unatoč bojazni zbog partnerove prevelike samouvjerenosti, bit ćete zadovoljni životom udvoje. Samci će morati promijeniti taktiku osvajanja osobe koja im se sviđa. Budite samozatajniji.