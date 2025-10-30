Dnevni horoskop za četvrtak 30. listopada: Lavovi pazite s kim flertujete, Bik sređuje misli...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Poslove ćete obaviti brzo pa će vam veći dio dana preostati za odmor. Planirajte dan s osobom koja vam se sviđa, no pritom vodite računa i o tome što bi njoj odgovaralo. Imate li poslovnih ili financijskih teškoća, ne iskaljujte se na onima koji vam se nađu na putu. Radije s obitelji razgovarajte o onome što vas muči.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete potrebu da se maknete od svega, sredite misli i razmislite. Da biste to postigli, kontakte s okolinom svedite na najnužnije. U večernjim satima raspoloženje će vam naglo početi rasti, pa ćete upravo vi biti inicijator kakvog dogovora za izlazak na kavu. Pripazite samo da ne pretjerate u alkoholnim pićima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodne trenutke nastojat ćete ispuniti razgovorom s partnerom ili u igri s djecom. Prihvatite poziv za izlazak čak i ako se ničemu ne nadate – moglo bi ispasti bolje nego što ste očekivali. O odlukama koje se tiču cijele obitelji nastojte popričati sa svim članovima obitelji, kako se nitko ne bi osjećao zakinut.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Udaljite se od osoba koje su samodovoljne i koje nikad ne pitaju za vaše probleme. Mlađi bi se mogli posvađati s roditeljima zbog izlazaka ili neizvršavanja školskih obaveza. No razgovor koji je krenuo kao svađa, završit će s obećanjima i novim dogovorima. Želite li potpuni večernji mir, isključite mobitele.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Više ćete se kretati, razmjenjivati ideje i informacije s drugima. Moguće je okupljanje znanaca i rodbine na proslavi. Manje ćete se opterećivati svakodnevnim preokupacijama i bezbrižnije prilaziti problemima. Svidjet će vam se pažnja kojom će vas drugi obasipati, no morat ćete malo paziti s kim flertujete.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Aktivno ćete sudjelovati u tuđim problemima i rješavati ih, ali i naći vremena za sebe. Osobe koje vam u posljednje vrijeme zaokupljaju pozornost, pokazat će vam se u pravom svjetlu. Moći ćete hladno razmisliti o svemu i odlučiti tko je od njih zavrijedio ostati vaš prijatelj. Netko kome ste dužni novac, stalno vas na to podsjeća.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obogatite dan ukusnim ručkom s osobama koje vam mnogo znače ili ih niste dugo vidjeli. Ne taktizirajte previše kad su posrijedi osjećaji, ali nemojte ni otkriti odmah sve svoje karte. Pozabavit ćete se svojim izgledom te odvojiti više vremena za njegu kože i tijela. Umor potkraj dana bit će uzrokom vašeg ranijeg odlaska na spavanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bilo bi dobro da više brinete o sebi, a potom za sve ostalo. U zdraviji način života uključite tjelovježbu ili tehniku opuštanja koja će pomoći da izbacite stres. Treba vam i raznovrsniji društveni život, koji će omogućiti da se odmaknete od svakodnevice i zabavite se. Neslaganje s nekim od ukućana, izbacit će vas iz takta.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pred vama je ugodan dan u kojem ćete uživati u aktivnostima. U svemu ćete naći kreativni poticaj pa će se obično čišćenje stana pretvoriti u razmještanje namještaja, što će domu dati novi izgled. Veselit će vas susret sa znancem i teme o kojima ćete pričati. Bit ćete dobro raspoloženi prema bližnjima, ukućanima i kolegama.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete nespretni u komunikaciji i brzopleti pa biste se mogli zamjeriti partneru. Nisu isključene prepirke zbog novca ili problematičnog ponašanja vašeg tinejdžera. Vremena za odmor i opuštanje bit će malo, ali sve ćete uspješno privesti kraju. U večernjima satima popustit će i obiteljske tenzije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku pozitivno će se odraziti na raspodjelu energije i slobodnog vremena. Obavit ćete poslove i posvetiti se onima koji čeznu za vašom blizinom. Večernji su sati stvoreni za izlazak i zabavu. Dobit ćete priliku riješiti odnos s prijateljem ili osobom s kojom ste se nedavno posvađali.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odmaknite se od napornih i samoživih osoba. Družite se s onima za koje znate da vas razumiju. Neizvjesnost će se nadviti nad ljubavnim odnosom. Bit ćete rastrgani između prijatelja i obitelji, stare ljubavi i nove simpatije. Ne donosite odluke pod pritiskom. Dajte si vremena da se neke situacije s vremenom same od sebe iskristaliziraju.