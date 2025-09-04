Dnevni horoskop za četvrtak 4. rujna: Ovnovi su optimistični, Rakovi iskazuju poslovni duh...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planeti navješćuju porast optimizma i društvenih sadržaja. Više ćete izlaziti među ljude i širiti pozitivnu energiju. Poslovi ne samo da neće biti naporni, nego bi vas mogli i zabavljati. Planovi vezani uz nastavak školovanja i kontakte s inozemstvom razvijaju se na priželjkivani način.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kolege će vam prigovarati da ne znate surađivati. Bit će vam teško s njima podijeliti radne zadatke, jer ćete smatrati da ih vi najbolje obavljate. Krećete li na put, pripremite se na zastoje ili promjenu plana. Razumno se prilagodite situaciji, ne gubeći vrijeme na ljutnju. Osobi koja vam se sviđa pristupite ležerno.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prihvatite poslovnu ponudu, osobito ako podrazumijeva putovanja i kontakte s inozemstvom. Iako niste u najboljem ljubavnom razdoblju, trud koji ulažete u vezu ili brak neće proći nezapaženo od strane partnera. Svojom inicijativom probudit ćete zaspale strasti, koje će se još više razbuktati idućih dana.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iskazat ćete poslovni duh i pronicljivost pa vam dobre prilike neće izmaći. Mogli biste dobiti odštetu ili naplatiti svoja potraživanja. Nečiji savjet ili pomoć, bit će vam od neprocjenjivog značaja. Boravak u zatvorenim prostorijama neće vam biti ugodan. Dio dana provedite na svježem zraku, a večer izvan kuće u dobrom društvu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Smatrat ćete da svoje probleme možete riješiti sami pa će vam nečiji savjeti ići na živce. Zakomplicirat ćete odnos s roditeljem. Možda će vas povrijediti ono što će vam reći. Činit će vam se da mnogo energije trošite na bračni odnos, ali vas partner ne podržava u vašim planovima. Bilo bi dobro da ga na to upozorite.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Plaćanje računa vezanih uz kuću, djecu i zajmove ispraznit će vam novčanik, no bit ćete mirni jer ste se riješili dugova. Ljubavni život doživjet će preobražaj, no još će biti nekih pitanja na koja nećete imati odgovor. Ne zamarajte se s tim, nego pokušajte uživati u svakom trenutku provedenom s partnerom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas uzbudljiv dan u kojem će se događati mnogo toga lijepog. Osoba koja vam se sviđa dat će vam znak da je spremna za vezu, pa na vama ostaje samo da se potrudite. Ako ste u vezi, pobrinite se da partnera češće izvodite u društvo jer promjena i druženja koja trebaju vama, jednako tako trebaju i njemu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Čeka vas mnogo poslova pa bolje organizirajte vrijeme. Budete li sve odlagali za kraj radnog vremena, naći ćete se u stisci. Plaćanje računa, rješavanje vlastitih ili obiteljskih problema, nabavke i kućni poslovi prilično će vas iscrpiti. Tražit ćete svoj mir, no nagomilane obaveze vas podsjećaju na nužnost njihova rješavanja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izbjegnite rasprave s nadređenim osobama. Nagli ste i izravni pa često reagirate netipično za sebe. Financijskih problema možete se dijelom riješiti ako više pripazite kako raspolažete novcem. Na putu do ljubavne sreće uspješno ćete prevladati zapreke. Zaljubljeni bi mogli donijeti odluku o zajedničkom životu.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prividno poslovno zatišje naznakom je budućih velikih promjena – mogli biste se baviti novim projektom ili napredovati na postojećem radnom mjestu. Moguć je kontakt s rodbinom ili nečiji posjet, što vas i neće previše oduševiti. Bit ćete prilično umorni i željni odmora, pa će vam takve situacije biti dodatnim teretom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete obnoviti staru ljubavnu vatru u vezi i ojačati povjerenje. Ako ste roditelj, organizirajte najmlađima zabavno poslijepodne. Posvećivat ćete mnogo pozornosti izgledu i formi. Dan je odličan za one koji žele promijeniti frizuru i zasjati novim izgledom. Obnovite kontakt s osobama koje dugo niste vidjeli.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Autoriteti vam neće biti skloni. Radije odgodite neke prijedloge ili projekte koje im namjeravate predstaviti. Ako ste u tajnoj vezi ili u ljubavnom trokutu, razmišljat ćete o mogućim izlazima. Napetost odagnajte masažom i tretmanima ljepote. Pripadnicima jačeg spola godit će pojačana tjelesna aktivnost i intenzivniji sportovi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA