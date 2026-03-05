Dnevni horoskop za četvrtak 5. ožujka: Lavovi, intuicija vas služi, Vaga postaje aktivnija...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguće su razmirice s najbližima, a najveći će vam izazov biti iskreno priznanje vlastite odgovornosti za nastalu napetost. Zaokupljenost brojnim poslovima odvlači vam pažnju s bitnih stvari, što se može nepovoljno odraziti na stabilnost vaše veze. Pripazite na svoja očekivanja od partnera; možda tražite previše, a niste svjesni da sami ne uzvraćate istom mjerom.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Unatoč gomili poslovnih zadataka, pokazujete zavidnu snalažljivost i sve rješavate u zadanim rokovima. Ipak, unutarnji mir narušit će vam situacije koje se odvijaju iza vaših leđa, a na koje trenutno nemate nikakav utjecaj. Kratki odmak od uobičajene svakodnevice bit će spasonosan; pomoći će vam da razbistrite misli i objektivnije sagledate srž problema koji vas muči.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nalazite se u izvrsnom razdoblju za zasnivanje novih ljubavnih priča, ali i za učvršćivanje prijateljstava. Planeti naglašavaju vašu privlačnost i društvenost, pa će česti izlasci rezultirati naglim porastom popularnosti. Ako ste osjetili da je vaš zajednički život upao u monotonu rutinu, upotrijebite svoju urođenu maštovitost. Male promjene vratit će romansu i osvježiti vaš odnos.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ozbiljno razmatrate isplativost novih financijskih zaduženja, bilo da je riječ o kupnji nekretnine ili rješavanju starih dugova. Trenutačno vam nedostaje strpljenja, a sitnice vas izbacuju iz takta brže nego inače. Neke ćete poznanike nastojati izbjeći pod svaku cijenu jer vam društvo neće odgovarati. Pazite samo da se nakupljena nervoza ne prelije na nedužne osobe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Intuicija vas besprijekorno služi u svim poslovnim planovima. Izvrstan osjećaj za ljude i njihova raspoloženja omogućit će vam da dominirate u radnoj sredini i izborite se za najisplativije projekte. Pokazat ćete nevjerojatnu toleranciju čak i prema većim pogreškama svojih najbližih. Mlađi pripadnici znaka teško će odoljeti zovu trgovina i kupnji nekog posebnog komada odjeće.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vrijeme je povoljno za konkretne korake poput sklapanja važnih ugovora ili ulaganja u nekretnine i pokretnine. Donosit ćete radikalne, ali ispravne odluke vezane uz dugoročnu štednju. Slobodnim Djevicama smiješi se novi ljubavni početak koji obećava stabilnost. Jedan neplanirani događaj pomoći će vam da s mnogo više optimizma i vjere gledate na svoju emotivnu budućnost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postajete aktivniji, rado se odazivate svakom pozivu i s lakoćom sklapate nova poznanstva. Dan je savršen za brzu razmjenu informacija, putovanja i neobveznu zabavu. Razveselit će vas dugo očekivana vijest ili iznenadni posjet drage osobe. Poslovna situacija napokon postaje kristalno jasna, što će vam uvelike olakšati povlačenje idućih strateških poteza.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nedostatak kvalitetne komunikacije s partnerom počet će vam ozbiljno smetati. Pokušat ćete izravnim pristupom doznati u čemu je problem, no naići ćete na zid šutnje. Nemojte ustrajati u ispitivanju; radije pričekajte da se druga strana sama otvori. Izdvojite dragocjeno vrijeme samo za sebe i priuštite si kvalitetan odmor. Ojačajte imunitet provjerenim vitaminskim dodacima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Planeti vas naoružavaju upornošću i energijom, pa ćete bez oklijevanja krenuti prema zacrtanim ciljevima. Potpora kolega bit će vjetar u leđa vašim idejama i postavljanju temelja za buduće velike projekte. Upijajte nove spoznaje i ne bježite od zabave, ali nikako ne zaboravite ispuniti obećanja dana voljenoj osobi. Ravnoteža između ambicije i ljubavi danas je ključna.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nadređeni će budnim okom pratiti svaki vaš korak, a zgusnuti poslovni raspored ostavljat će vam malo prostora za predah. Brojni sastanci ili nagomilane kućne obaveze posve će vas iscrpiti. Budite maksimalno oprezni u radu s brojkama i zadacima koji zahtijevaju vrhunsku preciznost. Vaša ljubavna priča je u drugom planu, podređena karijeri i vašem promjenjivom raspoloženju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Večernji sati donose prilike za uzbudljiva poznanstva i nezaboravne provode. Mogli biste primiti poziv koji već dugo priželjkujete ili jednostavno uživati u potpunom skladu s voljenom osobom. Zahvaljujući izvrsnoj moći zapažanja, s lakoćom ćete prihvaćati promjene i biti korak ispred drugih. Dodatno će vas razveseliti ugodne vijesti koje pristižu od rodbine iz inozemstva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Emotivna očekivanja počet će se ispunjavati, pod uvjetom da staloženije prihvatite izazove i obuzdate naglost u reakcijama. Financijske prilike postaju izvjesnije, što će vam omogućiti lakše planiranje budućih poteza. Poziv prijatelja na druženje prihvatite kao zadovoljstvo, a ne kao još jednu u nizu obaveza. Odustanite samo ako se osjećate doista fizički iscrpljeno.

