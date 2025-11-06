Dnevni horoskop za četvrtak 6. studenoga: Ovnovima treba zabave, Djevica je rastresena...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo obaveza, no psihofizička snaga bit će vam velika pa ćete sve napore uspješno prebroditi. Smješkat ćete se namrgođenim strankama ili izaći ususret šefovim zahtjevima koje neće biti mali. Isplanirajte društvene i rekreativne aktivnosti jer vam treba zabave, a i vrijeme koje ćete posvetiti sebi.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mogli biste prilično novca potrošiti na školske potrepštine, dječju odjeću ili kakvu tehničku napravu. Nije isključeno da ćete proslaviti prvu plaću ili povišicu svog djeteta. Ako ste u novoj vezi ili u fazi udvaranja, nemojte glumiti i predstavljati se u lažnom svjetlu. Druga će strana brzo otkriti pravu istinu o vama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uvjerljivim nastupom i rječitošću priskrbit ćete si dobre poslovne rezultate. Drugi će vam izlaziti ususret, a nadređeni pohvaliti. Spretno ćete prevladati probleme u bliskim odnosima i ponovno stvoriti veze koje su prekinute, pa i one ljubavne. Tragat ćete za odgovorima na neka osobna, filozofska ili pitanja psihološke prirode.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte očekivati prvi korak od osobe koju simpatizirate - ono što vas razdvaja razlog je koji mora riješiti druga strana, a ne vi. Strpite se. Učenje, prekovremeni rad ili briga o drugome mogli bi pojačati vaš osjećaj nesigurnosti i životne težine. Nemojte ukućane priviknuti da ste samo vi ona strana koja sav teret preuzima na sebe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odlično ćete se snalaziti u međuljudskim kontaktima. Sa svakim ćete znati započeti razgovor i brzo otkrivati što nekoga od tema zanima. Nekima je na pomolu nova ljubavna priča koja će započeti pogledima, a potom i sve većom željom za susretom. Ne budete li pokrenuli inicijativu u zbližavanju, to će učiniti druga strana.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete rastreseni i skloni previdjeti neke važne informacije. Usredotočenost na sebe neće se svidjeti vašim partnerima i kolegama. Nevoljko ćete komunicirati, odlaziti na teren ili službeni put, a upravo će to biti sastavni dio posla. Promijenite unutarnje stavove kako biste promijenili vanjske okolnosti

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moći ćete se pohvaliti zavidnom energijom i intuicijom. Odlično ćete djelovati u stresnim situacijama. I u ljubavi su mogući novi, sretni počeci, osobito ako ste upoznali nekog tko putuje ili nije iz vašeg grada. Nije isključeno da ćete, zbog susreta sa simpatijom, često pakirati kofere i putovati.

Foto: AMNON TAJAI

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mnogo energije i vremena posvećivat ćete ukućanima. Bit ćete opterećeni kućanskim poslovima ili brigom za nekoga slaboga zdravlja. Bilo da su na tapetu pitanja poslovne prirode ili aktivnosti vezane uz kupoprodaju ili uređenje stana, vrata vam se otvaraju. Mogli biste ostvariti pravo na zajam ili dobiti novac koji vam duguju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obavite poslove koji iziskuju odlazak na sud, u banku ili društvenu i državnu instituciju. Bit ćete spretni u razgovoru sa službenicima na šalterima i obaviti poslove vezane uz dokumente i papirologiju. Ne osvrćite se na mišljenja drugih ljudi i nemojte dopustiti osobi suprotnog spola da previše zadire u vašu intimu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Izvjestan je porast obaveza i radnih zadataka kojima ćete pristupati savjesnije. Gomila nezavršenih poslova neće vas obeshrabriti. Naprotiv, obavit ćete više nego ste planirali i biti zadovoljni sami sobom. Iako će vam partner zamjerati pretjeranu poslovnu zauzetost, u njemu ćete dobiti dovoljno potpore i razumijevanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodni bi mogli ostvariti vezu kroz prijateljstvo ili posredstvom prijatelja, dok će zauzeti poboljšati odnose unutar doma i manje se živcirati zbog sitnica. Potrebe bračnog partnera ili djece bit će veće nego inače, no zauzvrat ćete dobivati njihovu zahvalnost i ljubav. Zbog navale kreativne energije, mogli biste se početi baviti novim hobijem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete nestrpljivi i brzopleti. Partner će vam uputiti kritiku ili vas optužiti za pomanjkanje suosjećajnosti. I poslovni odnosi proći će kroz malu krizu. Shvatit ćete da se nešto mora promijeniti, želite li nastaviti suradnju. Ljubavni odnosi su u uzlaznoj putanji, iako ćete imati dojam da je partner previše pod utjecajem svojih roditelja.