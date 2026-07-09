Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 9. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 9. srpnja: Rak uživa na poslu, Bik je poduzetan i šarmantan!
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Posvetite se upravo onome od čega bježite i s čim se ne usuđujete suočiti. Razgovarajte s članom obitelji ili roditeljem o nasljedstvu i podjeli obiteljske imovine. Naoružajte se strpljenjem i razumijevanjem i uvjerit ćete se da nijedan problem nije nerješiv. Vaš dugogodišnji rad mogao bi biti prigodno nagrađen povišicom ili unapređenjem.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U poslovnim ćete kontaktima biti poduzetni, snalažljivi i nadasve šarmantni, a to će biti samo neke od vaših osobina koje će vas nezaustavljivo voditi prema uspjehu. Komunikacija s partnerom bit će spontana i rezultirati konstruktivnim idejama i prijedlozima. Razgovor s djecom riješit će neke stare nesuglasice.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Ne prepuštajte se monotoniji svakodnevice i ne odustajte od svojih ciljeva. Mogli biste zaključiti da ste se vezali uz osobu koja vam ne može pružiti ono što želite. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnost u podjeli poslova.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Unatoč porastu zaduženja osjećat ćete se izvrsno na radnom mjestu. Radna klima bit će ugodna. Kolege će navraćati kod vas na razgovor i druženje. Na pomolu su i proslave, bilo da je riječ o nečijem rođendanu, vjenčanju, unapređenju ili odlasku u mirovinu. Ne dopustite da se drugi miješaju u vaše obiteljske probleme!
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Zabrinuti ste zbog nekih događaja na poslu i niste sigurni kako biste trebali reagirati. Prije nego bilo što poduzmete, savjetujte se s prijateljima u koje imate povjerenja. Moguće je da ste preuveličali važnost nekih situacija i da nema pravog razloga za uzbunu. Gubit ćete dragocjene trenutke u traženju nekih dokumenata.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ulagat ćete u obrazovanje, knjige, informatičku opremu, ali i u dom. Nudite li svoje usluge, znanje ili proizvode, vodite računa o njihovoj stvarnoj vrijednosti. Znat ćete izgovoriti pravu riječ i tako usmjeriti razgovor u željenom smjeru. Spoznat ćete da ste u ozbiljnoj vezi. Druga strana stavit će vam do znanja da dugoročno računa na vas.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nećete olako odstupati od zacrtanih ciljeva. Bit ćete tvrdoglavi i nerado se prilagođavati drugima. Primijetite li da je partner nervozan i da mu se ne razgovara, radije se povucite i smirite. Izbjegavajte svađu i nametanje svoje volje - igrajte na kartu strasti i senzualnosti. Jedan veći financijski problem oduzimat će vam miran san.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3
Nemojte tražiti probleme tamo gdje ih nema. Mogli biste sudjelovati u raspravi koja nema veze s vama - nemojte se miješati u tuđe probleme. Ljubavna bi veza zbog slabije komunikacije mogla dobiti novi pravac. Vi ćete govoriti jedno, a partner nešto drugo pa ćete razgovarati kao dva stranca koji se jedva razumiju.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Riješite se obaveza koje stalno odlažete. Svi s kojima dođete u kontakt bit će iznimno susretljivi, čak vam i pomoći ako nešto ne razumijete. Razgovarajte sa šefom o situacijama koje vas tište, izići će vam ususret. U ljubavi otvorenije pokažite osjećaje, kako bi partner bio siguran da je voljen.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete privlačni i osvajat ćete lakoćom. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o zajedničkoj budućnosti. Pružit će vam se prilika za realizaciju romantičnog putovanja u inozemstvo. U poslu ćete se nametnuti znanjem i sposobnostima, pa bi šefovi upravo vas mogli poslati na putovanje kao predstavnika tvrtke.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Ne istjerujte pravdu, čak i ako mislite da ste u pravu. Okolnosti neće biti na vašoj strani, pa ćete teško moći pogoditi pravi trenutak kada nešto treba reći. Zasad je bolje da se povučete. Teškoće s kojima se suočavate samo snaže vašu želju da ostvarite zacrtano. Čak i iz privremenih promašaja izlazite još jači i odlučniji.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Naglasak je na druženju s mladim osobama, djecom ili ljubavnim partnerom. Bit ćete šarmantni i privlačni, a netko će biti zaljubljen u vas, možda osoba koja se kreće u krugu vaših prijatelja. Predstoji li vam razgovor za posao, ostavit ćete upečatljiv dojam, a razloga za zadovoljstvo imat će i oni kojima predstoji izlaganje u javnosti.
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