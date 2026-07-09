Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za četvrtak 9. srpnja: Rak uživa na poslu, Bik je poduzetan i šarmantan!

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za četvrtak 9. srpnja: Rak uživa na poslu, Bik je poduzetan i šarmantan!
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 9. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Posvetite se upravo onome od čega bježite i s čim se ne usuđujete suočiti. Razgovarajte s članom obitelji ili roditeljem o nasljedstvu i podjeli obiteljske imovine. Naoružajte se strpljenjem i razumijevanjem i uvjerit ćete se da nijedan problem nije nerješiv. Vaš dugogodišnji rad mogao bi biti prigodno nagrađen povišicom ili unapređenjem.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

U poslovnim ćete kontaktima biti poduzetni, snalažljivi i nadasve šarmantni, a to će biti samo neke od vaših osobina koje će vas nezaustavljivo voditi prema uspjehu. Komunikacija s partnerom bit će spontana i rezultirati konstruktivnim idejama i prijedlozima. Razgovor s djecom riješit će neke stare nesuglasice.

Smiling teenage girl holding hand of middle aged mother while looking at camera near blurred father and brother during parents day celebration on porch of house, parent-child relationship concept
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ne prepuštajte se monotoniji svakodnevice i ne odustajte od svojih ciljeva. Mogli biste zaključiti da ste se vezali uz osobu koja vam ne može pružiti ono što želite. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnost u podjeli poslova.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Unatoč porastu zaduženja osjećat ćete se izvrsno na radnom mjestu. Radna klima bit će ugodna. Kolege će navraćati kod vas na razgovor i druženje. Na pomolu su i proslave, bilo da je riječ o nečijem rođendanu, vjenčanju, unapređenju ili odlasku u mirovinu. Ne dopustite da se drugi miješaju u vaše obiteljske probleme!

LIJEPO PONAŠANJE Imate li manire? Tko je 'mamin sin', a tko bezobraznik Zodijaka
Imate li manire? Tko je 'mamin sin', a tko bezobraznik Zodijaka

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Zabrinuti ste zbog nekih događaja na poslu i niste sigurni kako biste trebali reagirati. Prije nego bilo što poduzmete, savjetujte se s prijateljima u koje imate povjerenja. Moguće je da ste preuveličali važnost nekih situacija i da nema pravog razloga za uzbunu. Gubit ćete dragocjene trenutke u traženju nekih dokumenata.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ulagat ćete u obrazovanje, knjige, informatičku opremu, ali i u dom. Nudite li svoje usluge, znanje ili proizvode, vodite računa o njihovoj stvarnoj vrijednosti. Znat ćete izgovoriti pravu riječ i tako usmjeriti razgovor u željenom smjeru. Spoznat ćete da ste u ozbiljnoj vezi. Druga strana stavit će vam do znanja da dugoročno računa na vas.

Focus on book. Relaxed Asian Woman reading a book. Happiness, co
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nećete olako odstupati od zacrtanih ciljeva. Bit ćete tvrdoglavi i nerado se prilagođavati drugima. Primijetite li da je partner nervozan i da mu se ne razgovara, radije se povucite i smirite. Izbjegavajte svađu i nametanje svoje volje - igrajte na kartu strasti i senzualnosti. Jedan veći financijski problem oduzimat će vam miran san.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Nemojte tražiti probleme tamo gdje ih nema. Mogli biste sudjelovati u raspravi koja nema veze s vama - nemojte se miješati u tuđe probleme. Ljubavna bi veza zbog slabije komunikacije mogla dobiti novi pravac. Vi ćete govoriti jedno, a partner nešto drugo pa ćete razgovarati kao dva stranca koji se jedva razumiju.

KOLIKO SU VAM MISLI 'PRLJAVE'? Rang lista od najpitomijeg do najperverznijeg znaka Zodijaka
Rang lista od najpitomijeg do najperverznijeg znaka Zodijaka

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Riješite se obaveza koje stalno odlažete. Svi s kojima dođete u kontakt bit će iznimno susretljivi, čak vam i pomoći ako nešto ne razumijete. Razgovarajte sa šefom o situacijama koje vas tište, izići će vam ususret. U ljubavi otvorenije pokažite osjećaje, kako bi partner bio siguran da je voljen.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete privlačni i osvajat ćete lakoćom. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o zajedničkoj budućnosti. Pružit će vam se prilika za realizaciju romantičnog putovanja u inozemstvo. U poslu ćete se nametnuti znanjem i sposobnostima, pa bi šefovi upravo vas mogli poslati na putovanje kao predstavnika tvrtke.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne istjerujte pravdu, čak i ako mislite da ste u pravu. Okolnosti neće biti na vašoj strani, pa ćete teško moći pogoditi pravi trenutak kada nešto treba reći. Zasad je bolje da se povučete. Teškoće s kojima se suočavate samo snaže vašu želju da ostvarite zacrtano. Čak i iz privremenih promašaja izlazite još jači i odlučniji.

Office gossip scene with colleagues whispering and woman looking concerned at desk, concept of workplace dynamics, professional interaction, office challenges
Foto: PROFIMEDIA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Naglasak je na druženju s mladim osobama, djecom ili ljubavnim partnerom. Bit ćete šarmantni i privlačni, a netko će biti zaljubljen u vas, možda osoba koja se kreće u krugu vaših prijatelja. Predstoji li vam razgovor za posao, ostavit ćete upečatljiv dojam, a razloga za zadovoljstvo imat će i oni kojima predstoji izlaganje u javnosti.

GDJE VI SPADATE? Imate li srce od leda ili zlata? Otkrivamo koji su horoskopski znakovi najhladnokrvniji!
Imate li srce od leda ili zlata? Otkrivamo koji su horoskopski znakovi najhladnokrvniji!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi se pitaju tko je ova njemačka ljepotica? Instagram gori, a ona je pravi misterij...
MISTERIOZNA DJEVOJKA

FOTO Svi se pitaju tko je ova njemačka ljepotica? Instagram gori, a ona je pravi misterij...

Na Instagramu se svakodnevno pojave novi trendovi, ali rijetko tko privuče pažnju brzinom kojom je to uspjelo Bianki Wieland. Ova njemačka influencerica posljednjih mjeseci postala je pravi fenomen, njezine fotografije šire se društvenim mrežama brže nego algoritam može pratiti
FOTO Anna ima proporcije 90-60-90: Evo koja aktivnost je zaslužna za ovo tijelo iz snova
gotovo savršena!

FOTO Anna ima proporcije 90-60-90: Evo koja aktivnost je zaslužna za ovo tijelo iz snova

Anna Gulyaeva na društvenim mrežama izgradila je veliku publiku zahvaljujući atraktivnim fotografijama, nevjerojatnoj fleksibilnosti i ljubavi prema jogi. Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi, a ondje se predstavlja kao 'yogini' i mentorica na putu do prirodno oblikovane figure
Imate li manire? Tko je 'mamin sin', a tko bezobraznik Zodijaka
LIJEPO PONAŠANJE

Imate li manire? Tko je 'mamin sin', a tko bezobraznik Zodijaka

Među zvijezdama zapisani su čak i vaši maniri. Saznajte je li vaš znak po prirodi pristojan i zna osnove kulture ili biste ipak trebali poraditi na svojem ponašanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026