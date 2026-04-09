Dnevni horoskop za četvrtak 9. travnja: Za Ovna nema odmora, a evo koga se Lav treba čuvati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vremena za odmor gotovo da nećete imati. Čak i ako ste sve odradili, slijede vam nove obaveze. Obuzdajte sklonost sitničavosti. Pogriješi li netko u nečemu, prijeđite preko toga i radije mu pomognite. Ako vam je ljubavni odnos u krizi, dan nije povoljan za pomirenja jer će razgovor krenuti u krivom smjeru.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za putovanja, učenje, ali i za sportske aktivnosti. Želite li se nekome dokazati, uspjet ćete u tome bez problema. Slobodne će iznenaditi snažni osjećaji koje će u njima probuditi netko koga su doživljavali nezanimljivim i površnim. Shvatit ćete da ste pogriješili i krivo procijenili drugu stranu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit će situacija u kojima ćete šarmom i osmijehom dobiti više nego što očekujete. Izvjesna je potpora ženskih osoba, prijatelja ili ljudi na položaju. Postići ćete uspjeh na ispitima, natječajima i poslovnoj prezentaciji. Morate li njegovati bolesnog člana obitelji, trebat ćete žrtvovati mnogo slobodnog vremena kako biste mu se posvetili.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog obaveza prema roditeljima ili sklonosti neraspoloženju, mogli zanemariti svoju vezu. Partner vam je spreman pomoći, no više će vam odgovarati da sami pronađete rješenja. Mnogo ćete razmišljati o svom ljubavnom životu, analizirati osjećaje suprotne strane i sve ono što niste, a trebali ste napraviti ili reći.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budite ljubazni prema strankama ili kolegama, jer vas neki neće dobronamjerno promatrati i jedva će čekati da u nečemu pogriješite. Ako ste nedavno prekinuli vezu, pokušat ćete se opustiti flertujući, no misli će vam se vraćati na bivšeg partnera. Poslovna zbivanja zahtijevat će brze reakcije i više prodornosti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Teško ćete odoljeti nečijoj inteligenciji i vrckavom smislu za humor. Vaš odnos brzo bi se mogao pretvoriti u ljubavni, a prethodit će mu intenzivno dopisivanje SMS porukama. Ako ste u braku, partner će preuzeti na sebe neke kućne poslove kako bi vas rasteretio, a i djeca će pokazati više zrelosti u ponašanju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iznenadne situacije i zahtjevi bližnjih spriječit će vas da dan provedete na zamišljeni način. Kako biste udovoljili potrebama ukućana, odustajat ćete od ispunjenja svojih želja. Predstoji li vam poslovni sastanak ili druženje, potrajat će dulje nego što ste predvidjeli. U poslu ćete se boriti protiv nametnutih ograničenja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poboljšat će vam se koncentracija i moć zapažanja. Nalazit ćete prave riječi i spretno se izvući iz neugodnih situacija. Prema bliskim osobama bit ćete velikodušni i pažljivi. Odnos s partnerom će se poboljšati, velikim dijelom zahvaljujući vašoj inicijativi. Mogli biste čuti vijesti od rođaka, a nije isključeno ni da vas posjete.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zateći ćete se u neugodnim situacijama, za čije će rješavanje biti potreban veliki napor i domišljatost. Nikud ne žurite, strpite se. Financijska situacija kreće uzlaznom putanjom, a na pomolu su i novi izvori prihoda. Izvjesna je financijska dobit od intelektualnog rada, putovanja ili honorarnog posla.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rado ćete pomagati drugima i biti spremni na ustupke i razgovor. Nečega ćete se odreći, kako biste olakšali jednu situaciju ili razvili dogovor. Bračne veze bit će obogaćene novim zajedničkim iskustvima, pa ćete se s partnerom lijepo slagati. Očekujte pozitivno rješenje molbe, zahtjeva ili sudskog spora.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Jedva ćete dočekati kraj radnog vremena da se možete posvetiti sebi i privatnom životu. Trebat će vam mira i intimnog druženja s partnerom, bez pritiska šefova, roditelja ili djece. O problemima koji vas muče popričajte s prijateljem od povjerenja jer će vašu situaciju sagledati objektivnije nego vi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Sve bolje ćete razumjeti osobe koje volite i tolerirati im pogreške i mane. Partner će biti siguran u vašu ljubav, što će se primijetiti i na njegovom ponašanju. Samci, netko će vas zaintrigirati, a međusobna privlačnost sve više će rasti. Shvatit ćete da su vaši osjećaji duboki i snažni, i uvjeriti se da isto osjeća i druga strana.