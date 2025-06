Dnevni horoskop za nedjelju 1. lipnja: Strijelac će putovati, a Jarac će svugdje biti primijećen

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Intuitivno ćete osjetiti da su okolnosti na vašoj strani. Sve što budete radili, bit će završeno na vrijeme. Razgovarajte s partnerom o osjetljivim pitanjima i raščistite dvojbe koje vas koče u ostvarivanju osjećajnog sklada. Posvetite se hobijima i sportu, a ne propuštajte ni poziv na zabavu ili nečiji rođendan.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dopustite ukućanima da otvoreno iznesu kritiku. Ono što vama cijelo vrijeme promiče, oni dobro uočavaju. Nađete li se u većem društvu, budite odmjereni u nastupu i nemojte nikoga vrijeđati. Ne reagirajte na nečije provokacije. Ako ste slobodni, budite oprezni u kontaktu s nekim tko vas pošto – poto želi osvojiti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav:

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete sigurni u sebe, a to će pridonijeti vašoj uspješnosti kod osoba suprotnog spola. Samci bi se mogli naći na meti udvaranja zanimljive osobe. Ma koliko se opirali brzom razvoju odnosa, privlačnost će biti prejaka. Večernji izlazak mogao bi se protegnuti do kasno u noć, osobito ako ste na kakvom slavlju. Oprezno s alkoholom!

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Ne rješavajte tuđe probleme jer ćete se uplesti u nešto što vam nije trebalo. Iskoristite slobodne trenutke za odmor i ne živcirajte se zbog situacija na koje ne možete utjecati. Ne dopustite da ljubavno razočaranje bude razlogom negativnog odnosa prema budućnosti - možda u pitanju pogrešna procjena.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen susretima s prijateljima, kave s kolegama, a bit ćete pozvani i na kućnu zabavu. Ljubavni odnosi su skladni pa uživate s partnerom. Ako danas radite, na poslu će doći do izražaja vaša spremnost na pomoć i suradnju. Šefovima neće promaknuti činjenica da zadatke obavljate brzo i učinkovito.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni povlačenju u sebe i najugodnije se osjećate u mirnom okruženju. No okolnosti vam to neće dopustiti. Nenajavljeni dolazak gostiju ili iskrsle obaveze poremetit će vam planove. Ako ste u braku, ustupci će biti nužni. Partnerove želje neće se podudarati s vašima, no kriza je prolazna pa je ne treba preuveličavati.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete puni energije i dobro raspoloženi. Niste li dugo vidjeli prijatelje, iznenadite ih telefonskim pozivom. Mogli biste se brzo dogovoriti za izlazak i pritom se odlično zabaviti. Ženske pripadnice znaka bit će vrlo spretne i prije vremena obaviti kućanske poslove. Popodne biste mogli provesti u uljepšavanju i njezi lica i tijela.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vodite računa o načinu na koji partneru stavljate do znanja što vam se kod njega ne sviđa. Nastojte to učiniti što obzirnije i taktičnije da se druga strana ne uvrijedi. Ako ste danas neraspoloženi, okružite se prijateljima koji će vas izvući iz učmalosti. Izlazak na kavu bit će sasvim dovoljan da vam podigne raspoloženje.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za putovanja, sportske aktivnosti i bilo kakav oblik kretanja i zabave. Nađite vremena za sve one osobe koje ste pomalo zanemarili. Ponovno uspostavite kontakte i doznajte što je novog u njihovim životima. Krasi vas dobro zapažanje te uočavanje dobrih i loših strana situacija i ljudi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Borit ćete se s unutarnjim nemirom i navalom burnih misli. Mnoštvo poslova udaljit će vas od obiteljskih i ljubavnih zbivanja. Vlastitim neoprezom nagomilat ćete si nepotrebne obaveze, zbog čega ćete biti ljuti sami na sebe. Za večernji izlazak posebno ćete se pripremiti, što će biti i zapaženo. Gdje god se pojavili, bit ćete zamijećeni.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neriješene situacije iz prošlosti, osobito one kojima niste pridavali pozornost sada bi se mogle naći na listi prioriteta, što god to bilo. Ne reagirajte na nečije pokušaje da vas isprovocira i dozna više o vašem intimnom životu. Imat ćete mnogo energije ali premalo strpljenja, pa izbjegavajte poslove koji iziskuju koncentraciju.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obaveze prema članovima obitelji i kućanski poslovi pojačat će osjećaj umora, pa ćete priželjkivati malo više odmora. Ipak, bit će i slobodnih trenutka koje ćete radije provoditi u društvu prijatelja. Zabavljat će vas njihove priče iz djetinjstva. Želite li stabilizirati ljubavnu vezu, dajte partneru više slobode.