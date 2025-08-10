Dnevni horoskop za nedjelju 10. kolovoza: Djevicama su tanki živci, Bikovi priuštite si izlazak

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako ćete biti uvjereni da vam samoća donosi najviše zadovoljstva, shvatit ćete da griješite. U druženju s ljudima spoznat ćete koliko vam nedostaje zabave i opuštanja. Mlađi će biti skloni sanjarenju i zatvaranju u svoj svijet, što će zabrinuti njihove roditelje. Vaši zdravstveni problemi mogli bi biti vezani uz lošu probavu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Priuštite sebi izlazak ili kavu s prijateljima. U društvu veselih i zabavnih ljudi zaboravit ćete na probleme i brige. Uživat ćete u komplimentima suprotnog spola, osobito neznanaca. Kada je ljubav u posrijedi, situacija ne podnosi odgode. Učinite ono što želite, odnosno ono što partner od vas očekuje cijelo vrijeme.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog nepovjerenja prema nekim ljudima, promijenit ćete svoje ponašanje. Potiskivat ćete ljutnju i šutjeti sve do trenutka kada više nećete moći izdržati. Čini se da ćete više nego inače rješavati tuđe probleme, što će vas umarati. Izbacite iz sebe negativnu energiju žustrom šetnjom ili razgovorom s bliskim prijateljem.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razveselit će vas proslava, posjet rodbine ili putovanje na more. Slobodno vrijeme posvetite voljenim osobama. Osjećat ćete se ispunjeni ako nekome pružite pomoć ili razriješite nesporazum, pa je dan dobar za akciju bilo kojeg tipa. Bit ćete druželjubivi, a najviše će vas zabavljati zadirkivanje s prijateljima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Uživat ćete u okruženju ukućana i šire obitelji. Krenete li na izlet ili se okupite povodom obiteljskog ručka, sigurno je da ćete kraj dana dočekati u lijepom raspoloženju. Novosti dolaze od ljudi iz prošlosti koji će ušetati u vaš život nakon duljeg vremena. Ono što ste prije zanemarivali ili mislili da nije bitno, sada će doći na dnevni red.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste na početku nove ljubavne veze, nemojte ponavljati stare greške. Simpatija će pomno promatrati svaki vaš postupak ili riječ. Živci će vam biti tanki, stoga izbjegavajte svađe i ne zamarajte se detaljima. Bit će vam potrebno više sna i opuštajućih aktivnosti, no moguće je će vas netko naljutiti ili uznemiravati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posvetite se ukućanima - nasmijat ćete se i opustiti u njihovu društvu. Ako je vaša veza pred prekidom, pokušajte vratiti izgubljeno povjerenje iskrenim razgovorom. Nemojte dopustiti da hladnoća bliske osobe utječe na vaše raspoloženje. Zabavite je nečim ili nasmijte pa će ubrzo i sama postati vesela.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti ističu usklađenost vaših i partnerovih interesa. Udruženim snagama rješavat ćete probleme, bez obzira na to tko ih je skrivio. Ako i niste planirali neko druženje, organizirajte posjetu, roštilj, kartanje, bilo što. Uživat ćete u društvu, biti zabavni, dobro se i sami zabaviti, a možda i upoznati nekog posebnog.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete svadljivi, a to će najviše osjetiti voljene osobe. Mogli biste biti čak i nepravedni, iako je dobro da konačno izgovorite ono što prešućujete. Uživat ćete u boravku izvan četiri zida, pa bi bilo lijepo uspijete li si organizirati društvo za cjelodnevni izlet ili barem popodnevnu šetnju. Izbjegavajte pretjeranu uporabu cigareta i alkohola.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dobro ćete se slagati s osobama iz privatnog okruženja. Ako ste u braku, predstoji vam zanimljiv razgovor s partnerovom rodbinom. Istaknuta je društvenost i potreba za ljubavnim uzbuđenjima. Ako vas posluži vrijeme, proboravite dio dana na otvorenome, a večer iskoristite da se približite onome tko vam se sviđa.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Vratit će vam se vjera u brak ili vezu. Ponovno ćete se uvjeriti u partnerove kvalitete, a slobodni Vodenjaci mogli bi upoznati osobu koja će zaokupiti njihove misli. Unesite više društvenih sadržaja u svoj život. Borba protiv dosadne i rutinirane svakodnevice, bit će najučinkovitija posvetite li se hobijima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pojavom i smislom za humor upadat ćete u oči u svakom društvu. Ljubavna će se zbivanja intenzivirati. Osobito ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, shvatit ćete da ste zaljubljeni kako već dugo niste bili. Bit ćete romantični i sanjarski raspoloženi, što će oduševiti vašeg partnera. Poboljšat ćete odnos s djecom.