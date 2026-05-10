Dnevni horoskop za nedjelju 10. svibnja: Blizanci zavode, a Bik neka se čuva nesporazuma...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Posvetite se rutinskim poslovima. Pospremite kuću, uvedite red u sadržaj računala i napravite plan aktivnosti za idući tjedan. Ne dopustite nekome da na vas vrši pritisak i da vas nagovori na nešto čemu niste skloni. Pokažite se čvrstima, čak i ako se tako ne osjećate. Dugujete li nekome novac, dotični će vas podsjetiti na to.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dan bi mogao biti pun verbalnih nesporazuma i zavrzlama s drugima. Iako ćete se u nekim situacijama osjećati izazvanima, morat ćete više taktizirati i sputati potrebu da drugima kažete istinu u lice. U ljubavnim biste odnosima mogli bolje proći povedete li se za osjećajima i uspijete li pritom ponešto prešutjeti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Otvaraju vam se prilike za putovanja, izlaske te za zbližavanje sa zanimljivim pojedincima. Imat ćete sposobnost svidjeti se ljudima koji vas okružuju. Zavođenja, zavodljivi osmjesi i nečija naklonost unijet će dobrodošlu promjenu u vaš život. Iskoristite svaki slobodni trenutak za izlaske jer ćete se odlično provesti.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Samopouzdanje i optimizam zavladat će vašim mislima. Neke ćete teškoće riješiti čim se pojave. Oživjet će vaš društveni život i značenje prijateljstva, a moguća je i nova veza ili povratak stare ljubavi. Znat ćete što želite. Ima li vaš partner obiteljskih problema, osim što ćete mu biti čvrst oslonac, znat ćete mu dati i mudar savjet.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi pa će vas neki ljudi živcirati, osobito oni koji ne mogu pratiti vaš životni tempo. Mjesec u Vodenjaku nepovoljno će utjecati na vaše raspoloženje. U svemu ćete vidjeti nedostatke i pronalaziti mane. Sutra ćete se osjećati znatno bolje, stoga nemojte pridavati preveliku važnost današnjim osjećajnim stanjima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljudi će vas tražiti, nazivati telefonom i pozivati na druženja. Ostvarite li poznanstvo, na pomolu je nova ljubavna veza. Bračni odnosi prolaze kroz razdoblje raščišćavanja problema pa svađe neće biti rijetkost. Neki među vama mogli bi imati zdravstvenih problema u vidu prehlade ili viroze. Pokušajte s kurom C-vitamina.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Porast samopouzdanja pozitivno će se odraziti na raznim područjima. Više ćete cijeniti sebe i time dati do znanja drugima da vas moraju uvažavati. Slobodnim Vagama slijedi poziv na kavu koji bi mogao označiti početak dugo očekivane ljubavne veze. Roditelji među vama bit će zadovoljni napretkom svojih mališana.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su veći obiteljski problemi. Mlađima će roditelji braniti izlaske, dok će stariji trpjeti uplitanje roditelja u svoj privatni život. Pronađite način kako iz sebe izbaciti napetost i nervozu. Bolje je da nešto učinite nego da pasivno čekate da se nešto riješi samo od sebe. Nastojte se više odmarati i izbjegavati tjelesne napore.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Unutarnji nemir ili želja potiču vas na pojačanu aktivnost. Vesela večer u dobru društvu pomoći će da izbacite višak energije. Drugima neće biti lako pratiti vaš ritam, ali vas to neće previše brinuti. Partner bi mogao osjetiti potrebu za odmorom i osamom. Priuštite mu sve za čime čezne – na tome će vam biti iznimno zahvalan.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prijatelji će vas pozivati u društvo i prepričavati vam najnovije dogodovštine. Iako će u vašem domu vladati skladno ozračje, manje neprilike moguće su zbog starijih osoba i njihovih problema. Samci, netko bi vas mogao zadiviti i posve vam zaokupiti misli. Ne propustite kakav zanimljiv film, predstavu ili koncert.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadni posjet prijatelja sklonima izlascima, natjerat će vas na akciju i promjenu planova. S društvom ćete obilaziti razna mjesta, tražeći ono gdje je ponuda noćnog života najbogatija. Poboljšat će se odnos s partnerom. Bit će još uvijek onih dobro poznatih nadmudrivanja, no više vas to neće toliko uznemiravati.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni povlačenju u sebe i najugodnije se osjećati u mirnom okruženju. No okolnosti vam to neće dopustiti. Nenajavljeni dolazak gostiju ili uskrsle obaveze poremetit će vam sve planove. Ako ste u braku, ustupci će biti nužni. Partnerove želje neće se podudarati s vašima, no kriza je prolazna pa je ne treba preuveličavati.