Dnevni horoskop za nedjelju 11. siječnja: Jarac ima financijske probleme, Rak će se družiti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imate prilike za početak obećavajuće veze, no druga strana očekuje od vas više inicijative. Neka vas to ne odbije – poigrajte se malo sa zavođenjem. Razmatrat ćete kako namaknuti dovoljno novca za nov namještaj ili neko drugo ulaganje u svoj dom. Mogli biste razmišljati o kratkoročnom zajmu ili posudbi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nađete li se u društvu, ne dajte se isprovocirati od nekoga tko će na vama pokušati demonstrirati svoju bahatost. Budite mudri i promišljeni i ne ulazite u rasprave. Mogle bi vas mučiti probavne tegobe zbog pretjeranog uživanja u alkoholu ili cigaretama. Niste li u formi, možda je bolje propustiti večernji izlazak i odmarati se kod kuće.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zbog Mjesečeva utjecaja na vaš znak bit će intuitivni i pronicljivi, ali i skloni promjenama raspoloženja. Zaposlite misli nečime što će vas udaljiti od briga, barem nakratko. Pročitajte kakvu dobru knjigu ili se zabavite prelistavajući internet stranice s tematikom koja se vama sviđa. Mogli biste naići na zanimljive podatke.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Upoznate li nekog, razgovor će predstavljati pravo nadahnuće. Pobrinite se da brzo dođe do dogovora za kavu. Druženje s prijateljima podizat će vam raspoloženje, pogotovo kada pohvale vaše vrline. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnu raspodjelu kućnih poslova i brige oko djece – ne dajte da sav teret bude na vama.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnosi s nekim ljudima izgubili su smisao. Ne dopustite da vas pojedinci iskorištavaju – dajte im do znanja da su prešli sve granice. Nepotrebna filozofiranja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati strpljenja, a partneru smisla za ustupke.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Želite li da ljubavni odnos bude romantičniji, druga strana od vas očekuje više nježnosti. Stoga pripremite partneru iznenađenje u vidu kakvog izlaska ili romantične večere u dvoje. Prijatelj bi vam mogao ponuditi pomoć u rješavanju poslovnog problema. Nemojte biti nepovjerljivi misleći da se preko vas želi okoristiti.

Foto: Dreamstime

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ne slušajte one koje vas žele sputati ili obeshrabriti – ako je netko našao načina da na vama iskaže svoju nadmoć, ne libite se pokazati da “imate zube“. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemojte ih odbiti zbog nekih sporednih stvari. Brzo ćete se opustiti i shvatiti da su teme za razgovor vrlo zanimljive.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se ugodno uz partnera. Međusobno razumijevanje će porasti, pa ni razgovor o osjetljivim temama neće biti nikakav problem. Odlično će vas služiti koncentracija, a lukavošću i dovitljivošću izbjeći ćete nečije pokušaje da vas naljuti. Komunicirate li putem interneta, mogli biste upoznati nekog vrlo zanimljivog.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neprestano ćete negdje žuriti, nešto rješavati ili dodatnim objašnjenjima otklanjati nesporazume u komunikaciji. Izvjesne su zablude ili zabune, osobito u odnosima s bližnjima i razmjeni informacija. Pronađite pravi način da ulovite malo vremena za odmor, a da pritom ne trpe svakodnevne obaveze i bliske osobe.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Postoje li između vas i partnera nesuglasice, bit ćete zadovoljni ishodom razgovora. Oboje ćete biti svjesni činjenice da je vrijeme za iskorake. Vezivat će vas spone zajedničkih interesa, odgovornost i poslovi prema domu i djeci. Jedini kamen spoticanja mogu biti novčani problemi, no i za to ćete naći izlaz.

Foto: lev dolgachov

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Znat ćete što trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i savjeta koje niste tražili. Bez mnogo razmišljanja udaljit ćete se od osoba koje vas iscrpljuju. Niste li raspoloženi za odlazak u goste ili rođendansko slavlje, teško da ćete se prisiliti izaći iz kuće, taman se zbog toga nekome i zamjerili.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potrudite se oko rješavanja problematičnih obiteljskih situacija, jer ćete u tome biti uspješni. Svojim ćete nastupom i ljubavnim stavovima pokrenuti lavinu zbivanja, ne mareći pritom za ono što bi se moglo izroditi iz svega. Upravo će vaša opuštenost i bezbrižnost biti zaslužni za privlačenje dobrih osjećajnih situacija.