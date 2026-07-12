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Dnevni horoskop za nedjelju 12. srpnja: Blizanci će očistiti kuću, Strijelci bi se mogli živcirati

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 12. srpnja: Blizanci će očistiti kuću, Strijelci bi se mogli živcirati
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 12. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Nedjelja će biti puna telefonskih poziva, poruka i vijesti. Prijatelji će vas rado pozivati u društvo, a susjedi prepričavati najnovije tračeve. Moguće je zanimljivo ljubavno otkriće. Shvatit ćete da je nekome stalo do vas, osobito ako je to netko koga ste upoznali putem interneta. Moguć je i susret kojeg će potaknuti druga strana.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Dan će proteći u čišćenju kuće, sitnijim preinakama ili popravcima. Bit ćete zadovoljni postignutim. Partner će se ponašati onako kako vi želite. Od vas će tražiti savjet i pomoć, i uživati u razgovoru s vama. Samci, prihvatite poziv za izlazak. Osoba iz prijateljskog okruženja stavit će vam do znanja da prema vama gaji iskrenu naklonost.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Unutarnji nemir poticat će vas na akciju. Posvetite se čišćenju kuće i riješite se nepotrebnih stvari. Večernji izlazak donosi neočekivan, ali pozitivan obrat situacije. Možete li, udaljite se putovanjem od ovozemaljskih briga, dosadnih kućanskih poslova i roditeljskih savjeta. Moguć je posjet osobe iz inozemstva.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Dio dana odvojite za sebe, kako biste sredili misli i dojmove od prošlog tjedna punog ne baš najugodnijih iskustava. Požalite se bliskoj osobi, treba vam razumijevanje. Imate li ljubavnih problema, utjehu nemojte tražiti u tuđem zagrljaju. Ostanite dosljedni sebi. Nemojte si predbacivati neke situacije koje možda nisu ispale najbolje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Odvažite se na promjene i ne odustajte od jednom stvorene odluke. Upornost će vam se isplatiti na svim životnim poljima. Odlučniji ste i spremniji suočiti se s nedostacima u privatnom životu. To će vas izvesti na pravi put i učvrstiti temelje vašega ljubavnog života. Dan je odličan za zabavu, druženja opuštanje i boravak u prirodi.

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Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete okruženi osobama koje će od vas stalno nešto tražiti; netko savjet, a netko tek pažnju. Udaljite od svih onih koji vas opterećuju. Izbjegavat ćete kućnu dosadu i stalno pronalaziti izlike za izbivanje iz doma. Jedna vijest će vas natjerati da se zamislite. Mlađi će osjećati pritisak roditelja koji od njih previše očekuju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Okolina će vas doživljavati kao osobu punu inspiracije i dinamike. Osvajat ćete osmijehom, a kreativnost će vam biti istaknuta pa ćete unositi inspiraciju i u obično pospremanje stana. Uživat ćete razgovoru s osobom koja će vam se sve više sviđati. Ne dopustite da se raziđete bez dogovora za idući susret ili razmjene telefonskih brojeva.

Foto: Dreamstime

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Bliskoj osobi bit će jasno ono što vama promiče. Muči li vas ljubavni ili poslovni problem, izjadajte se uz kavu. Zajedničkim snagama smislit ćete rješenje. Ako ste u vezi, predstoji vam razgovor. Pomoglo bi ako biste s partnerom porazgovarali o tome što vas u vezi, obitelji i životu općenito čini nezadovoljnima.

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Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Želite li da vas oni do kojih vam je stalo shvate ozbiljno ne pretjerujte u izljevima osjećaja, osobito ako pokušavate nešto raščistiti s članovima obitelji. Nećete podnositi naredbe i nametnute obaveze, pa biste mogli osjetiti kako vam živci popuštaju zbog nečijeg komandiranja. Zapostavite li važnost bračne komunikacije, partner će vam zamjeriti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Raspoloženje će vam biti promjenjivo, osobito ako ste zaljubljeni. Partneru ćete postavljati visoke ciljeve - opustite se i nemojte analizirati. Shvatit ćete da se neki odnosi mogu promijeniti nabolje, a uočavanje njihovih manjkavosti pomoći će vam u tome. Postupak ili uspjeh najmlađeg člana obitelji ispunit će vas osjećajem ponosa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete znatiželjni i pokretljivi. Svojim ponašanjem poticat ćete ljude da vam daju od sebe ono najbolje. Ispunit ćete slobodno vrijeme novim sadržajima i pozitivno razmišljati o svakodnevici. Samci, privlači vas osoba prožeta jakim erotskim nabojem – odgovorite na njeno zavođenje! Dan je odličan za putovanja, izlaske i zabavu.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Burno ćete reagirati zbog najmanjih sitnica i dizati paniku kada to uopće neće biti potrebno. Pokušajte shvatiti da vas ništa ne ugrožava i da je samo riječ o jednom napornom danu. Neraspoloženje nemojte prenositi na partnera koji nije ništa kriv i koji neće moći razumjeti zašto ste mrzovoljni. Barem mu objasnite.

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