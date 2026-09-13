Dnevni horoskop za nedjelju 13. rujna: Jarac od jutra osjeća nemir, Ribe ne budite skeptične!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavna će situacija od vas tražiti da brzo donesete odluku, no bit ćete prenapeti da biste mogli jasno razmišljati, pa bi nešto od toga moglo loše ispasti. Željet ćete više mira kako biste se mogli zadubiti u svoje misli. No tako ipak neće biti. Tražit će vas i trebati mnogo ljudi, što će vas prilično iscrpljivati.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Simpatija će vam upućivati očite znakove svoje naklonosti. Činit će vam se da ste na početku nečega novog. Ne oklijevajte, nego ustanovite što prije je li to ono čemu težite i što očekujete. Bježat ćete od dosadnih aktivnosti ili ćete ih obogatiti kavicama, večerom u društvu rodbine i prijatelja. Neki bi mogli patiti od bolova u kralježnici.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Današnji susreti obilovat će simpatičnim zgodama i šalama. Razveselit će vas vijest koju ćete čuti od starije osobe. Vaše dobro raspoloženje neće pokvariti ni nenajavljeni gosti. Čak štoviše, dobro ćete se zabaviti do kasnih sati. Večernji izlazak uvodi novu osobu u vaš život. Ako ste sami, svakako negdje izađite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako ste prezaposleni i ne znate što biste prije napravili, angažirajte ukućane da vam pomognu. Budite odlučni u svojim namjerama, no nemojte ih izricati na grub način. Roditelji ovog znaka mogli bi imati nesporazuma s djecom, osobito onima tinejdžerske dobi. Mogli bi popustiti u učenju ili se previše svojeglavo ponašati.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste doznati zanimljive informacije o svojim susjedima. Nešto u njihovim životima poticat će vas na čuđenje, no ono što doznate, zadržite za sebe. Uživat ćete u obiteljskim okupljanjima, a možda proslavite i nečiji rođendan. Dan provedite aktivno, dobro ćete se osjećati. Brat ili sestra tražit će vas savjet ili financijsku pomoć.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Moguća je pojava snažnih osjećaja za novu osobu u vašemu životu. Nalazite li se u ozbiljnoj vezi, partner bi vas mogao iznenaditi razmišljanjima o braku. Nećete se osjećati spremnima i činit će vam se da je sve došlo prebrzo. Objasnite li mu svoje dvojbe, razumjet će vas. Mučit će vas egzistencijalna pitanja - troškovi vam premašuju primanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najugodnije ćete se osjećati u vlastita četiri zida, no ako morate nekamo putovati ili ići u posjet, za vas će to biti gnjavaža. Budući da je Mjesec u vašem znaku bit će vrlo intuitivni, skloni se u mislima vraćati u prošlost. Ostavit ćete snažan dojam na osobu koja vas privlači. Ako je riječ o osobi prikladnih godina, mogla bi se zapaliti iskra simpatije.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prisjećat ćete se iskustava iz prošlosti i na temelju njih donositi procjene i odluke. Staložena osoba dat će vam naslutiti kako za vaše bračne probleme nije krivac samo vaš partner. Pomno ćete se analizirati i preispitivati gdje ste do sada najviše pogriješili. To će vam pomoći da budete objektivniji. Probava će vam biti problematična.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan je naklonjen za fizičke poslove, uključujući i sport i rekreaciju. Trebate li nešto prenijeti ili obaviti posao koji zahtijeva veći utrošak energije, sada je vrijeme da ga se primite. U osjećajnim odnosima na vidjelo mogu izaći vaše ili partnerove tajne koje će vas oboje iznenaditi. Odnosi s prijateljima, susjedima i nećacima će ojačati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Od jutra ćete osjećati nemir i nervozu. Takvo raspoloženje protegnut će se na cijeli dan, no ako pozovete društvo jedne ili dvije bliske osobe, vaše će neraspoloženje brzo nestati. Večer provedite u intimnom krugu obitelji ili partnera. Pijte dovoljno vode, osobito ako imate glavobolju ili osjećate umor.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Brzo ćete ulaziti u bit problema i lukavo svladavati zapreke. Vjerujte u ljubav, a utjecaj vaših ili partnerovih roditelja svedite na najmanju moguću mjeru. To će omogućiti da budete bliskiji s partnerom, a ako se o pojave nesporazumi, znat ćete da su oni dio vašeg odnosa, a ne utjecaja trećih osoba. Dan je odličan za putovanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Ne donosite odluke u stanju ljutnje. Želite li biti sretni udvoje, ne zaboravite sitne znakove pažnje. Ne kockajte se s onim što imate. Jedna bi vam osoba mogla ponuditi pomoć u vezi problema koji vas zaokuplja. Nemojte biti skeptični i misliti da se tu kriju loše namjere. Počnite malo više vjerovati ljudima. Pripazite na troškove.