Dnevni horoskop za nedjelju 16. studenoga: Lavovi ne budite radikalni, Vaga je energična!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti zadovoljni razvojem ljubavne veze. Partner će očekivati da se odreknete nekih svojih navika ili potreba. Nećete pristati pa to može biti povod raspravi u kojoj nitko neće prvi popustiti. Dopustite li sebi svađu s partnerom, suočit ćete ga s osobnim nedostacima ili neznanjem. Neće vam to tako skoro oprostiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Za vašu psihofizičku stabilnost bitna je prehrana. Glad ne biste smjeli zatomljivati slatkišima. Konzumirajte što više voća i povrća i raspitajte se o rekreaciji koja bi najviše pogodovala vašem temperamentu. Roditelji će uživati u društvu djece. Bilo u večernjim ili dnevnim izlascima, svugdje ćete ih voditi sa sobom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete iznimno društveni. S lakoćom ćete prilaziti nepoznatim ljudima, tražiti savjet ili pomoć. Mogli biste ostvariti novo prijateljstvo, a sa suprotnom stranom povezat će vas slični životni pogledi. Roditelji će uživati u igri s djecom, zaljubljeni u partnerovu zagrljaju, a mladi u noćnim provodima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Aktualizirat će se pitanje promjene ili prodaje stana, kao i nadogradnje ili širenja već postojećeg stambenog prostora. Mogući su manji radovi u kući, u čemu će vam se prijatelji naći na usluzi. Partnerovi kruti stavovi loše će djelovati na vaše samopouzdanje. Teško ćete pronalaziti zajednički jezik i rješenja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Očekuje vas mnogo buke i gužve. Dolazak prijatelja ili rodbine primorat će vas da se pomirite s pomanjkanjem slobode kretanja, osobito ako netko kod vas prespava. Ne donosite nagle i radikalne odluke. Mogli biste previše osobno shvatiti neke događaje i partnerove postupke, a koji uopće neće biti upereni protiv vas.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nećete priznavati polovična rješenja, a vaš će borbeni stav iznenaditi partnera. Nećete gubiti vrijeme na razmišljanja niti ćete se truditi shvatiti što vas to potiče na djelovanje. Spontano ćete se prepustiti zbivanjima. Vodit ćete premalo računa o cijenama i mjestima na kojima kupujete, na čemu će vam ukućani zamjerati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši će postupci biti puni energije i optimizma pa ćete na okolinu djelovati poticajno. Povremeno ćete biti nedosljedni i zaboravni, ali bez neke štete. Energije ćete imati napretek pa ispunite slobodno vrijeme sportskim aktivnostima, kako ne biste postali nervozni. Ako ste sami, mogli biste se gotovo preko noći zaljubiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti previše zainteresirani za druženja. Kontakti s ljudima drukčije životne filozofije od vaše samo će vas umarati. Radije ćete se s prijateljem zabaviti kod kuće uz TV program i računalo, nego vani u većem društvu. Godit će vam trenuci samoće, osobito u situacijama kada ne budete raspoloženi ili će vas mučiti neki problem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zateknete li se u društvu vodit ćete glavnu riječ, zabavljati druge šalama i prepričavanjem svojih životnih zgoda i nezgoda. Kućni poslovi oduzet će vam mnogo vremena – možda ćete ugostiti rodbinu. Samcima je moguće poznanstvo u okruženju u kojem se svakodnevno kreću.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Većina vas bit će najzadovoljnija u društvu sebe samih. Prema ukućanima bit ćete mrzovoljni, smatrajući ih krivima za manjak svoje slobode i komocije. Partner bi vam mogao zamjeriti zbog površnog pristupa situacijama za koje smatra da ih treba odmah rješavati. Morat ćete mu objasniti da vam danas nije do toga.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vam mnogo zanimljivih i strastvenih trenutaka s partnerom. Bit ćete vezani uz njega pa njegove izlaske s prijateljima nećete najbolje podnijeti. Imajte više povjerenja u voljenog i dajte mu malo više slobode. Školarci će bez većih teškoća učiti, pa čak i bez instrukcija samostalno svladati onaj dio gradiva koji otežano razumiju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslušat ćete svoju intuiciju, pa ćete bez previše razmišljanja donijeti neku odluku ili se odlučiti na nešto o čemu ste donedavno imali negativan stav. Zaokupljat će vas alternativa i filozofija pa ćete na internetu pronaći sadržaje koji mogu zadovoljiti vašu znatiželju. Sinut će vam ideja kako pomoći prijatelju kojeg muči ljubavni problem.