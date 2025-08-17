Dnevni horoskop za nedjelju 17. kolovoza: Bik će putovati, Lavu je idealno vrijeme za učenje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Nekoliko dana boravka u drugom gradu predstavljat će vam pozitivno iskustvo. Moguće je putovanje sa sestrom, bratom ili nećacima ne nužno na more, nego na selo. Renoviranje doma ili kupnja novog namještaja aktivnosti su koje će vam oduzeti prilično energije i novca, ali ćete biti sretni što ste i taj posao obavili.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za putovanja i nabavku računalne opreme ili kupnju automobila. Privatni odnosi iziskuju oprez - neopreznom izjavom nekoga ćete naljutiti. Iznenadni poziv ili slučajni razgovor potaknut će vas da promijenite večerašnje planove. Morat ćete priskočiti u pomoć prijatelju, rođaku ili susjedu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetite dan druženju i zabavi - to će vam pomoći da se opustite i smetnete brige s uma. Glava će vam biti puna ideja, a kreativnost tražiti svoj ispušni ventil pa ćete preurediti kući i novim premještajem namještaja svome domu dati novi izgled. Ljubavni partner imat će novčanih problema, a vi ćete mu pomoći koliko je to u vašoj moći.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nešto će vas vratiti u prošlost i podsjetiti na stvari koje niste dovršili i zbog čega vas grize savjest. Nije naodmet da o tome porazgovarate s nekim bliskim, tko će vam dati kvalitetne smjernice. Imate li veliku obitelj, na vaša će leđa pasti najveći teret. U odnosu sa starijima potrebno je više takta s vaše strane.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Koncentracija vam je na zavidnoj razini. Prionite na učenje, istraživanje, prikupljanje informacija. No dopustite si i malo luksuza ili nečeg što će vas opustiti, makar imali i dosta obaveza. Izbjegnite pojedince koji vas iritiraju, a okružite se onima koji vas mogu nasmijati i oraspoložiti. Razveselit će vas nečiji telefonski poziv.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Previše ćete strepiti ili ovisiti o odlukama bližnjih. U vašem ponašanju bit će očito nezadovoljstvo koje su proizvele neke životne situacije. Posrijedi je prolazna kriza zbog koje biste mogli potražiti savjet osobe u koju imate povjerenja. Bitno je da ne nakupljate bijes i tugu, nego da otvoreno razgovarate o onome što vas muči.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubitelji sporta i prirode mogli bi otputovati izvan grada i provesti ugodan vikend. Iz razgovora s nepoznatim ljudima doznat ćete zanimljivosti i prikupiti korisne informacije. Zaključite li da su vaši bližnji nemotivirani, preuzmite inicijativu i ispunite dan zanimljivim sadržajima. Možda već dugo niste bili u kinu, kazalištu ili koncertu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zbivanja iz prošlosti utjecat će na vaše osjećaje i razmišljanja. Prisjetit ćete se stare ljubav, ali nećete ništa poduzeti da biste se vidjeli. Podsvijest će utjecati na vaše odluke, a unutarnji život biti intenzivan. Odnosi s prijateljima i članovima obitelji promjenjivi su i neskladni, no to će biti značajka samo ovog vikenda.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se istresati na ukućane ako ste loše volje. Bilo bi dobro da se suzdržite. Morate što više čuvati živce. Analizirat ćete dosadašnja zbivanja i gubiti se u sitnicama. Ako nešto morate promijeniti kako biste se bolje osjećali, učinite to što prije. Moguć je susret s osobom koja će vam biti fizički privlačna ili susret s bivšom ljubavi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Od ukućana ćete tražiti odgovorniji odnos prema obavezama. Iako vaše zamolbe neće odmah pasti na plodno tlo, budite uporni pa ćete ostvariti cilj. Mogli biste dobiti posjete i to po svemu sudeći one koje biste najradije izbjegli No možda se prevarite i shvatite da ste ih podcijenili i da vam je u njihovu društvu ugodno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete odbijati pozive za izlazak, nego ćete okruženi prijateljima posjećivati poznata okupljališta. Neki će svojim šarmom i duhovitošću privući ljude željne zabave i neobveznog druženja. Dolazak prinove u vašoj obitelji ili među rodbinom, bit će razlogom slavlja. Netko će vam najaviti dolazak iz velike daljine.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Riješite s partnerom nesporazume – dan je dobar za pokušaje pomirenja i uspostavljanja mira. Ako ste se odlučili odmoriti, nešto će vas u tome stalno sprječavati. Netko će vam svojim problemima crpiti energiju pa ćete večer dočekati umorni. Tražite li novu ljubav, nailazit ćete na osobe koje vam ne odgovaraju.