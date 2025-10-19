Obavijesti

Lifestyle

Komentari 14
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 19. listopada: Vagi vodi ozbiljne razgovore, Rak je pun obveza...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 19. listopada: Vagi vodi ozbiljne razgovore, Rak je pun obveza...
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 19. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaša pristupačnost i spontanost privlačit će nametljive ljude koji će vam oduzimati slobodno vrijeme. Nekima ćete otvoreno reći da vam idu na živce. Bit ćete rastreseni i zaboravni pa pazite gdje odlažete stvari. Telefon će vam zvoniti u najnezgodnije vrijeme, a ako ste za upravljačem ometat će vas česti pozivi na mobitelu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dan ćete provesti radno. Bilo da ste na radnom mjestu ili kod kuće, uvijek ćete naći posla za sebe. Potrebu za ugodnim i lijepim okruženjem potaknut će vas na temeljito čišćenje stana ili premještanje namještaja, kako biste unijeli promjenu. Mlađi će biti skloni eksperimentiranjima sa šminkom i odjećom i u tome uživati.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan će biti osobito lijep onima koji su zaljubljeni. Radovat ćete se večernjem izlasku s partnerom, a slobodni će se nastojati približiti simpatiji. Neki bi baš danas mogli ući u vezu. Ostali Blizanci neće biti raspoloženi za kućne poslove, pa ćete rado ugošćavati prijatelje i prepričavati najnovija zbivanja iz vaših života.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Planeti vas potiču na osvetoljubivo ponašanje prema ljudima koji vas u nečemu zakidaju. Bilo da je to šef, vaš partner ili roditelj, danas nećete štedjeti na kritikama. Nećete moći izbjeći kućne, roditeljske i rodbinske obaveze. Iako ćete tražiti svoj kutak u kojem biste se mogli prepustiti omiljenim aktivnostima, to vam neće poći za rukom.

KAKO ZNAKOVI ODBIJAJU DRUGE Tko je princeza na zrnu graška? Evo zašto je nemoguće ugoditi vašem horoskopskom znaku
Tko je princeza na zrnu graška? Evo zašto je nemoguće ugoditi vašem horoskopskom znaku

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Sadržajno ćete provesti dan, uz mnogo uzbuđenja i s različitim iskustvima. Od ranog jutra bit ćete u posebnom raspoloženju; kovat ćete planove za druženje s prijateljima i večernji izlazak. Vaša iskrenost bit će zaslužna za povoljan obrat situacija koje su krenule nizbrdo - netko vama blizak shvatit će da ste u jednoj stvari bili u pravu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Vješto ćete otkloniti zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Ukućani će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Mladi će zaglaviti u dobru društvu pa ćete kući doći tek u jutarnjim satima. Od nekoga biste mogli dobiti dar ili novac.

Foto: Canva

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan je stvoren za ozbiljne razgovore s rodbinom, roditeljima ili djecom. Raspravite o onome što muči vas ili nekog od njih. Samci, imat ćete sreće u osvajanju – krenite u akciju i ohrabrite drugu stranu jasnim ljubavnim znakovima. Ako ste u braku, veselit će vas zajednički poslovi i nova ulaganja, posebno uređenje životnog prostora.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Neke rasprave nepotrebno ćete izazvati i bilo bi dobro da se suzdržite. Morate što više čuvati živce. Analizirat ćete dosadašnja zbivanja i sve doživljavati previše osjećajno. Ako nešto morate promijeniti kako biste se bolje osjećali, učinite to što prije. Moguć je susret s osobom koja će vam fizički biti privlačna ili susret s bivšom ljubavi.

ASTRO VODIČ ZA RODITELJE Kakav je svaki znak Zodijaka kao dijete i kako ih odgajati da ispune svoj puni potencijal
Kakav je svaki znak Zodijaka kao dijete i kako ih odgajati da ispune svoj puni potencijal

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Druženje i izlazak s prijateljima pružaju vam priliku bolje upoznati osobu prema kojoj gajite simpatije. Predložite joj izlazak! Ako ste u braku, partner će biti usmjeren na dom i obitelj, osobito ako je žena. Razveselite je pozivom u kino ili na večeru, pokrenite je s mjesta jer joj zasigurno treba promjene.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Bit ćete skloni radikalnim rješenjima. Smirite strasti i ne donosite odluke koje bi mogle povrijediti voljenu osobu, a vas izložiti dodatnom stresu. Osoba koja je u vašoj obitelji autoritet i o kojoj na neki način ovisite, bit će izvor vašeg nezadovoljstva. Ako drukčije ne ide, možda je krajnje vrijeme da se pokušate osamostaliti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Najviše uspjeha imat ćete u aktivnostima intelektualnog tipa. Stoga posvetite dio dana učenju ili pripremama za predstojeće ispite. Bit ćete jako simpatični ljudima, ponajviše zbog svog spontanog nastupa. Mogući su kontakti s inozemstvom, osobito ako se radi o rodbini ili partneru koji je na putovanju i čiji povratak željno iščekujete.

Group of Friends Smiling and Talking Outdoors on a Clear Day
Foto: QUNICA_STUDIO

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4

Vodit ćete razgovore o novcu. Morat ćete uskladiti svoje financijske stavove s partnerovima i dogovoriti se oko zajedničkih troškova. Pazite samo da se ne posvađate! Postat će vam jasnije što želite od ljubavi, veze i osobe koja je u centru vaših interesa. Osjećajne nade i planovi mogli bi biti vezani uz osobu s kojom radite.

SREĆKOVIĆI I PEHISTI Koliko koji znak Zodijaka ima sreće u životu: Evo tko stavlja sve na crveno i uvijek dobiva...
Koliko koji znak Zodijaka ima sreće u životu: Evo tko stavlja sve na crveno i uvijek dobiva...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki
BAVI SE MODELINGOM

FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki

Duckie Thot, poznata kao 'crna Barbika', osvaja modne piste. Iz Južnog Sudana preselila se u Australiju, a u New Yorku je postala zvijezda unatoč predrasudama i ruganju
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025