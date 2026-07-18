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Dnevni horoskop za nedjelju 19. srpnja: Rak zrači šarmom, Strijelca će netko kritizirati

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 19. srpnja: Rak zrači šarmom, Strijelca će netko kritizirati
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 19. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Osjetit ćete poriv za iskorakom iz svakodnevice i ucijepiti dašak originalnosti u sve aktivnosti. Kamo god krenuli, svugdje će vas dočekivati ljubazna lica i osmjesi. Pozitivno ćete djelovati na druge. Mogli biste osjetiti potrebu da promijenite vanjski izgled, primjerice tjelovježbom dotjerate liniju ili promijenite boju kose.

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Horoskop VIDEO
Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Jedne će veseliti izlasci s društvom, dok će drugi prionuti na kućanske poslove dajući maha svojoj kreativnosti i mašti. Iznenadit ćete ukućane svojim smislom za praktično i lijepo. Ako ste u vezi, provedite dan zajedno. Posvetite li se jedno drugome, zbližit ćete se i dobiti priliku da riješite nesuglasice koje opterećuju vaš odnos.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Mir u vašem domu narušit će dolazak nenajavljenih gostiju, pa će otpasti planirani popodnevni odmor. Ako ste se porječkali s nekim, ponudite ruku pomirenja i zaboravite na sve izgovoreno u ljutnji. Pomognite partneru ako je preopterećen. Zajednički podijelite poslove, imat ćete više vremena jedno za drugog.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zračit ćete šarmom, a druge oduševljavati duhovitim opaskama. Stoga će ljubavni život biti sve samo ne dosadan i predvidljiv. Iskoristite trenutak za energično djelovanje, jer druga strana misli i osjeća isto što i vi. Odnos s braćom i sestrama ulazi u fazu kad se sve ruši i gradi ispočetka. Vaši odnosi donose željene promjene.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Ljudi će intuitivno osjetiti da vam se mogu povjeriti. Stoga nije isključeno da baš danas sretnete starog prijatelja kojeg niste dugo vidjeli i koji će odmah započeti priču o svojim problemima. Psihički umor će vas podsjetiti da premalo brinete o sebi i vlastitim sitnim zadovoljstvima. Pronađite trenutke samo za sebe.

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Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan je kao stvoren za zabavu, društvene skupove i aktivniji način života. Pozovu li vas na zabavu, nemojte odbiti jer ćete propustiti poznanstvo sa zanimljivim osobama. Odnos s partnerom ispunjavat će vas zadovoljstvom. Razmotrite planove o zajedničkoj budućnosti, sada je pravo vrijeme za to.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Umjesto obavljanja mrskih vam obaveza, radije ćete odabrati odmaranje. Godit će vam mir i tišina koju će nerijetko prekidati zvono na mobitelu. Razmišljat ćete o nedavnim ljubavnim ili poslovnim zbivanjima, teško se mireći s nekim porazima. Večer vam donosi više raspoloženja, osobito ako prihvatite poziv prijatelja na druženje.

Portrait of young carefree happy smiling woman relaxing at hot tub during enjoying happy traveling moment vacation life against the background of green big mountains
Foto: ELIZAVETA GALITCKAIA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Isticat ćete se humorom i upućenošću pa ćete skrenuti pozornost osobe koja vam je zanimljiva. Intuicija vam je jaka, što će vam pomoći da osjetite koje vam osobe pomažu ili odmažu. Večernji sati donose napetosti u obitelji – ako ste mlađi roditelji će vam braniti izlaske, osobito ako nisu zadovoljni vašim ponašanjem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Partner bi se mogao osjećati zapostavljen. Nemojte ga isključiti iz svojih problema nego ih podijelite s njim – iznenadit će vas način na koji on vidi vašu situaciju. Ne trošite energiju na nebitne stvari i ne očekujte od drugih da misle isto kao vi. Nečija oštra kritika na vaš postupak, bit će znak da ste u nečemu pretjerali.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Odmaknite se od napornih ljudi – ne trebate biti ljubazni samo zato da se nekom ne zamjerite. Imajte svoj stav i izrazite nezadovoljstvo. Držite konce u rukama, a na to će vas podsjetiti i osoba do čijeg mišljenja držite. Obavite tijekom jutra sve važnije poslove. Uz nečiju pomoć privest ćete ih kraju ranije negoli ste planirali.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Izbjegavat ćete sumorne osobe i udaljiti se od svega što vas opterećuje. Godit će vam društvo mladih, djece i svih koji su spontani. Neće vam biti do dubioznih tema nego do opuštenih razgovora. U svježim vezama gdje je prisutna jaka zaljubljenost postoji opasnost od ljubomore, koja može pokvariti ono što se dobro razvijalo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete nervozni i preosjetljivi pa ćete se lako posvađati s ukućanima. Ne provocirajte rasprave nego se radije udaljite dok ne uspostavite samokontrolu. Najbolji lijek za stres i umor bit će spavanje ili čitanje laganog štiva. Ako ste pripravni za novu vezu, samoinicijativno predložite susret osobi koja vam se sviđa.

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