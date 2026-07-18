Dnevni horoskop za nedjelju 19. srpnja: Rak zrači šarmom, Strijelca će netko kritizirati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjetit ćete poriv za iskorakom iz svakodnevice i ucijepiti dašak originalnosti u sve aktivnosti. Kamo god krenuli, svugdje će vas dočekivati ljubazna lica i osmjesi. Pozitivno ćete djelovati na druge. Mogli biste osjetiti potrebu da promijenite vanjski izgled, primjerice tjelovježbom dotjerate liniju ili promijenite boju kose.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Jedne će veseliti izlasci s društvom, dok će drugi prionuti na kućanske poslove dajući maha svojoj kreativnosti i mašti. Iznenadit ćete ukućane svojim smislom za praktično i lijepo. Ako ste u vezi, provedite dan zajedno. Posvetite li se jedno drugome, zbližit ćete se i dobiti priliku da riješite nesuglasice koje opterećuju vaš odnos.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mir u vašem domu narušit će dolazak nenajavljenih gostiju, pa će otpasti planirani popodnevni odmor. Ako ste se porječkali s nekim, ponudite ruku pomirenja i zaboravite na sve izgovoreno u ljutnji. Pomognite partneru ako je preopterećen. Zajednički podijelite poslove, imat ćete više vremena jedno za drugog.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zračit ćete šarmom, a druge oduševljavati duhovitim opaskama. Stoga će ljubavni život biti sve samo ne dosadan i predvidljiv. Iskoristite trenutak za energično djelovanje, jer druga strana misli i osjeća isto što i vi. Odnos s braćom i sestrama ulazi u fazu kad se sve ruši i gradi ispočetka. Vaši odnosi donose željene promjene.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ljudi će intuitivno osjetiti da vam se mogu povjeriti. Stoga nije isključeno da baš danas sretnete starog prijatelja kojeg niste dugo vidjeli i koji će odmah započeti priču o svojim problemima. Psihički umor će vas podsjetiti da premalo brinete o sebi i vlastitim sitnim zadovoljstvima. Pronađite trenutke samo za sebe.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je kao stvoren za zabavu, društvene skupove i aktivniji način života. Pozovu li vas na zabavu, nemojte odbiti jer ćete propustiti poznanstvo sa zanimljivim osobama. Odnos s partnerom ispunjavat će vas zadovoljstvom. Razmotrite planove o zajedničkoj budućnosti, sada je pravo vrijeme za to.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Umjesto obavljanja mrskih vam obaveza, radije ćete odabrati odmaranje. Godit će vam mir i tišina koju će nerijetko prekidati zvono na mobitelu. Razmišljat ćete o nedavnim ljubavnim ili poslovnim zbivanjima, teško se mireći s nekim porazima. Večer vam donosi više raspoloženja, osobito ako prihvatite poziv prijatelja na druženje.

Foto: ELIZAVETA GALITCKAIA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Isticat ćete se humorom i upućenošću pa ćete skrenuti pozornost osobe koja vam je zanimljiva. Intuicija vam je jaka, što će vam pomoći da osjetite koje vam osobe pomažu ili odmažu. Večernji sati donose napetosti u obitelji – ako ste mlađi roditelji će vam braniti izlaske, osobito ako nisu zadovoljni vašim ponašanjem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partner bi se mogao osjećati zapostavljen. Nemojte ga isključiti iz svojih problema nego ih podijelite s njim – iznenadit će vas način na koji on vidi vašu situaciju. Ne trošite energiju na nebitne stvari i ne očekujte od drugih da misle isto kao vi. Nečija oštra kritika na vaš postupak, bit će znak da ste u nečemu pretjerali.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odmaknite se od napornih ljudi – ne trebate biti ljubazni samo zato da se nekom ne zamjerite. Imajte svoj stav i izrazite nezadovoljstvo. Držite konce u rukama, a na to će vas podsjetiti i osoba do čijeg mišljenja držite. Obavite tijekom jutra sve važnije poslove. Uz nečiju pomoć privest ćete ih kraju ranije negoli ste planirali.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Izbjegavat ćete sumorne osobe i udaljiti se od svega što vas opterećuje. Godit će vam društvo mladih, djece i svih koji su spontani. Neće vam biti do dubioznih tema nego do opuštenih razgovora. U svježim vezama gdje je prisutna jaka zaljubljenost postoji opasnost od ljubomore, koja može pokvariti ono što se dobro razvijalo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete nervozni i preosjetljivi pa ćete se lako posvađati s ukućanima. Ne provocirajte rasprave nego se radije udaljite dok ne uspostavite samokontrolu. Najbolji lijek za stres i umor bit će spavanje ili čitanje laganog štiva. Ako ste pripravni za novu vezu, samoinicijativno predložite susret osobi koja vam se sviđa.