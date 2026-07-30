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Dnevni horoskop za nedjelju 2. kolovoza: Lavovi štedite energiju, Bik je pun optimizma!

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 2. kolovoza: Lavovi štedite energiju, Bik je pun optimizma!
Foto: PROFIMEDIA
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 02. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Malo toga će vas moći oduševiti ili pokrenuti iz letargije. Držat ćete se po strani, a vrijeme radije provoditi u razmišljanju ili čitanju. Bogat unutarnji život nalaže potrebu za samoćom i opuštanjem, pa si to i omogućite. Bliska osoba mogla bi ovisiti o vama, što će vas sputavati ali zasad drugog rješenja nema.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Uživat ćete potporu bližnjih i ugodno se osjećati u njihovoj blizini. Bit ćete puni optimizma. Privučeni vašom pozitivnom energijom, susjedi i poznanici zaustavljat će vas na ulici ne bi li s vama malo popričali. Mlađi će se odlično provesti u društvu, a nije isključeno ni da upoznaju osobu koja će ih privući šarmom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Osjećat ćete nemir i nervozu, no ako pozovete društvo bliske osobe vaše će neraspoloženje brzo nestati. Zadržite samokontrolu u odnosima s djecom. Pružite im priliku da isprave propust ili da sami donesu odluku. Partner se će se truditi da vam se približiti, ali će ga živcirati vaša sklonost kritici. I sami ćete shvatiti da pretjerujete s reakcijama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zajedničko putovanje ili vrlo intiman razgovor pridonijet će osjećajnom zbližavanju s partnerom. Shvatit ćete da su vaši osjećaji duboki i uvjeriti se da isto osjeća i druga strana. Večer provedite uz ugodnu glazbu, knjige, filmove ili u društvu intimnih prijatelja. Održavate li vezu na daljinu, moguće je ugodno iznenađenje od strane partnera.

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Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Štedite energiju i bavite se samo onim što vas doista zanima i veseli. Dio slobodnog vremena posvetite nekoj od sportskih aktivnosti, jer će fizičko kretanje i dinamika biti najbolja preventiva protiv umora. Postojeće ljubavne veze pokazat će se stabilnima, što se za odnose s rodbinom ne bi moglo reći.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ma koliko željeli svoga mira, nećete ga imati ni trenutka. Partner će tražiti vašu pomoć oko kućnih poslova, a i djeca će biti nemirna i željna vaše pažnje. Razgovarajte s najmlađima, osobito ako ih muči neki problem. Zaštitite svoju privatnost ne želite li postati metom ogovaranja. Nitko ne mora znati što se zbiva unutar vaša četiri zida.

Sad girl feeling excluded from family gathering outdoors
Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Susretat ćete se s različitim mišljenjima i stavovima, no znat ćete ispravno reagirati. Imat ćete jasan uvid u zamršene i neizvjesne situacije, samim time i načine njihova rješavanja. Nekome ćete nešto čestitati, možda rođendan ili kakvu godišnjicu. Mlade će privlačiti bučne zabave i noćni provodi u čemu će uživati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodnima, ali potajno zaljubljenima, zanesenost simpatijom potpuno će ispuniti glavu romantičnim mislima. Možda je vrijeme za konkretniji korak u zbližavanju, osobito ako već dulje vrijeme odmjeravate jedno drugog. Moguć je posjet djece ili nećaka koji će vam priopćiti vijest o roditeljstvu ili zarukama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ne očekujte da će se ljubavni problemi srediti sami od sebe. Smireno razgovarajte o onome što vas muči. Vidjet ćete da je i mali korak dovoljan pa da dođe do poboljšanja. Nemojte stalno rješavati tuđe probleme, vrijeme je da se više pozabavite svojima. Bit ćete osjetljiviji i stoga izbjegavati svadljive i netaktične osobe.

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Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ako ste planirali miran dan koji ćete provesti pred televizorom i daljinskim u ruci, tako neće biti. Prijatelji će se potruditi da vas izvuku iz kuće. Primate li goste, očekuje vas ugodno druženje s onima koje niste dugo vidjeli. Zauzete će ugodno iznenaditi partnerova spremnost da vam iziđe ususret i na sebe preuzme dio kućnih poslova.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Moguće je putovanje ili poznanstvo koje će ostaviti dubljeg traga na vama. Zaljubljeni će željeno iščekivati simpatijin telefonski poziv, koji za neke može označiti početak ljubavne veze. U prometu budite savjestan vozač i oprezan pješak. Volite li vožnju biciklom ili rolama, čuvajte se nespretnih pokreta i mogućih padova!

side view of cheerful couple clinking glasses with red wine while sitting near lake
Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Znat ćete kako slobodno vrijeme pretvoriti u ugodan i aktivan odmor. Iznimka će biti samo oni koji danas rade i koji će se odlično snaći u mnoštvu obaveza. Samce će privući slobodoljubiva osoba širokih životnih pogleda. Možda odnos neće odmah početi s izlascima, no nemojte ni inzistirati dok druga strana ne bude spremna.

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