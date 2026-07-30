Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 02. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za nedjelju 2. kolovoza: Lavovi štedite energiju, Bik je pun optimizma!
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Malo toga će vas moći oduševiti ili pokrenuti iz letargije. Držat ćete se po strani, a vrijeme radije provoditi u razmišljanju ili čitanju. Bogat unutarnji život nalaže potrebu za samoćom i opuštanjem, pa si to i omogućite. Bliska osoba mogla bi ovisiti o vama, što će vas sputavati ali zasad drugog rješenja nema.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Uživat ćete potporu bližnjih i ugodno se osjećati u njihovoj blizini. Bit ćete puni optimizma. Privučeni vašom pozitivnom energijom, susjedi i poznanici zaustavljat će vas na ulici ne bi li s vama malo popričali. Mlađi će se odlično provesti u društvu, a nije isključeno ni da upoznaju osobu koja će ih privući šarmom.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Osjećat ćete nemir i nervozu, no ako pozovete društvo bliske osobe vaše će neraspoloženje brzo nestati. Zadržite samokontrolu u odnosima s djecom. Pružite im priliku da isprave propust ili da sami donesu odluku. Partner se će se truditi da vam se približiti, ali će ga živcirati vaša sklonost kritici. I sami ćete shvatiti da pretjerujete s reakcijama.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Zajedničko putovanje ili vrlo intiman razgovor pridonijet će osjećajnom zbližavanju s partnerom. Shvatit ćete da su vaši osjećaji duboki i uvjeriti se da isto osjeća i druga strana. Večer provedite uz ugodnu glazbu, knjige, filmove ili u društvu intimnih prijatelja. Održavate li vezu na daljinu, moguće je ugodno iznenađenje od strane partnera.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Štedite energiju i bavite se samo onim što vas doista zanima i veseli. Dio slobodnog vremena posvetite nekoj od sportskih aktivnosti, jer će fizičko kretanje i dinamika biti najbolja preventiva protiv umora. Postojeće ljubavne veze pokazat će se stabilnima, što se za odnose s rodbinom ne bi moglo reći.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Ma koliko željeli svoga mira, nećete ga imati ni trenutka. Partner će tražiti vašu pomoć oko kućnih poslova, a i djeca će biti nemirna i željna vaše pažnje. Razgovarajte s najmlađima, osobito ako ih muči neki problem. Zaštitite svoju privatnost ne želite li postati metom ogovaranja. Nitko ne mora znati što se zbiva unutar vaša četiri zida.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Susretat ćete se s različitim mišljenjima i stavovima, no znat ćete ispravno reagirati. Imat ćete jasan uvid u zamršene i neizvjesne situacije, samim time i načine njihova rješavanja. Nekome ćete nešto čestitati, možda rođendan ili kakvu godišnjicu. Mlade će privlačiti bučne zabave i noćni provodi u čemu će uživati.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Slobodnima, ali potajno zaljubljenima, zanesenost simpatijom potpuno će ispuniti glavu romantičnim mislima. Možda je vrijeme za konkretniji korak u zbližavanju, osobito ako već dulje vrijeme odmjeravate jedno drugog. Moguć je posjet djece ili nećaka koji će vam priopćiti vijest o roditeljstvu ili zarukama.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Ne očekujte da će se ljubavni problemi srediti sami od sebe. Smireno razgovarajte o onome što vas muči. Vidjet ćete da je i mali korak dovoljan pa da dođe do poboljšanja. Nemojte stalno rješavati tuđe probleme, vrijeme je da se više pozabavite svojima. Bit ćete osjetljiviji i stoga izbjegavati svadljive i netaktične osobe.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Ako ste planirali miran dan koji ćete provesti pred televizorom i daljinskim u ruci, tako neće biti. Prijatelji će se potruditi da vas izvuku iz kuće. Primate li goste, očekuje vas ugodno druženje s onima koje niste dugo vidjeli. Zauzete će ugodno iznenaditi partnerova spremnost da vam iziđe ususret i na sebe preuzme dio kućnih poslova.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Moguće je putovanje ili poznanstvo koje će ostaviti dubljeg traga na vama. Zaljubljeni će željeno iščekivati simpatijin telefonski poziv, koji za neke može označiti početak ljubavne veze. U prometu budite savjestan vozač i oprezan pješak. Volite li vožnju biciklom ili rolama, čuvajte se nespretnih pokreta i mogućih padova!
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Znat ćete kako slobodno vrijeme pretvoriti u ugodan i aktivan odmor. Iznimka će biti samo oni koji danas rade i koji će se odlično snaći u mnoštvu obaveza. Samce će privući slobodoljubiva osoba širokih životnih pogleda. Možda odnos neće odmah početi s izlascima, no nemojte ni inzistirati dok druga strana ne bude spremna.
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