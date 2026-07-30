Dnevni horoskop za nedjelju 2. kolovoza: Lavovi štedite energiju, Bik je pun optimizma!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Malo toga će vas moći oduševiti ili pokrenuti iz letargije. Držat ćete se po strani, a vrijeme radije provoditi u razmišljanju ili čitanju. Bogat unutarnji život nalaže potrebu za samoćom i opuštanjem, pa si to i omogućite. Bliska osoba mogla bi ovisiti o vama, što će vas sputavati ali zasad drugog rješenja nema.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uživat ćete potporu bližnjih i ugodno se osjećati u njihovoj blizini. Bit ćete puni optimizma. Privučeni vašom pozitivnom energijom, susjedi i poznanici zaustavljat će vas na ulici ne bi li s vama malo popričali. Mlađi će se odlično provesti u društvu, a nije isključeno ni da upoznaju osobu koja će ih privući šarmom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete nemir i nervozu, no ako pozovete društvo bliske osobe vaše će neraspoloženje brzo nestati. Zadržite samokontrolu u odnosima s djecom. Pružite im priliku da isprave propust ili da sami donesu odluku. Partner se će se truditi da vam se približiti, ali će ga živcirati vaša sklonost kritici. I sami ćete shvatiti da pretjerujete s reakcijama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zajedničko putovanje ili vrlo intiman razgovor pridonijet će osjećajnom zbližavanju s partnerom. Shvatit ćete da su vaši osjećaji duboki i uvjeriti se da isto osjeća i druga strana. Večer provedite uz ugodnu glazbu, knjige, filmove ili u društvu intimnih prijatelja. Održavate li vezu na daljinu, moguće je ugodno iznenađenje od strane partnera.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Štedite energiju i bavite se samo onim što vas doista zanima i veseli. Dio slobodnog vremena posvetite nekoj od sportskih aktivnosti, jer će fizičko kretanje i dinamika biti najbolja preventiva protiv umora. Postojeće ljubavne veze pokazat će se stabilnima, što se za odnose s rodbinom ne bi moglo reći.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ma koliko željeli svoga mira, nećete ga imati ni trenutka. Partner će tražiti vašu pomoć oko kućnih poslova, a i djeca će biti nemirna i željna vaše pažnje. Razgovarajte s najmlađima, osobito ako ih muči neki problem. Zaštitite svoju privatnost ne želite li postati metom ogovaranja. Nitko ne mora znati što se zbiva unutar vaša četiri zida.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Susretat ćete se s različitim mišljenjima i stavovima, no znat ćete ispravno reagirati. Imat ćete jasan uvid u zamršene i neizvjesne situacije, samim time i načine njihova rješavanja. Nekome ćete nešto čestitati, možda rođendan ili kakvu godišnjicu. Mlade će privlačiti bučne zabave i noćni provodi u čemu će uživati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodnima, ali potajno zaljubljenima, zanesenost simpatijom potpuno će ispuniti glavu romantičnim mislima. Možda je vrijeme za konkretniji korak u zbližavanju, osobito ako već dulje vrijeme odmjeravate jedno drugog. Moguć je posjet djece ili nećaka koji će vam priopćiti vijest o roditeljstvu ili zarukama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne očekujte da će se ljubavni problemi srediti sami od sebe. Smireno razgovarajte o onome što vas muči. Vidjet ćete da je i mali korak dovoljan pa da dođe do poboljšanja. Nemojte stalno rješavati tuđe probleme, vrijeme je da se više pozabavite svojima. Bit ćete osjetljiviji i stoga izbjegavati svadljive i netaktične osobe.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste planirali miran dan koji ćete provesti pred televizorom i daljinskim u ruci, tako neće biti. Prijatelji će se potruditi da vas izvuku iz kuće. Primate li goste, očekuje vas ugodno druženje s onima koje niste dugo vidjeli. Zauzete će ugodno iznenaditi partnerova spremnost da vam iziđe ususret i na sebe preuzme dio kućnih poslova.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Moguće je putovanje ili poznanstvo koje će ostaviti dubljeg traga na vama. Zaljubljeni će željeno iščekivati simpatijin telefonski poziv, koji za neke može označiti početak ljubavne veze. U prometu budite savjestan vozač i oprezan pješak. Volite li vožnju biciklom ili rolama, čuvajte se nespretnih pokreta i mogućih padova!

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete kako slobodno vrijeme pretvoriti u ugodan i aktivan odmor. Iznimka će biti samo oni koji danas rade i koji će se odlično snaći u mnoštvu obaveza. Samce će privući slobodoljubiva osoba širokih životnih pogleda. Možda odnos neće odmah početi s izlascima, no nemojte ni inzistirati dok druga strana ne bude spremna.