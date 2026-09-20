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Dnevni horoskop za nedjelju 20. rujna: Bik se treba posvetiti sebi, a Vage izaći iz prošlosti

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za nedjelju 20. rujna: Bik se treba posvetiti sebi, a Vage izaći iz prošlosti
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 20. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Mogli biste nešto učiniti u žaru strasti, a potom shvatiti da griješite. Potisnite ljutnju i osjećaje, neka prevlada glas razuma. Pronađete li više vremena za sebe, bit ćete znatno bolje volje. Nemojte se izolirati od drugih. Više pažnje posvetite partneru, osobito ako su posrijedi situacije koje su dovele do udaljavanja. Potreban je otvoren razgovor.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Jutro provedeno u gradu na kavi s prijateljima i u nabavi namirnica, imat će izvrstan učinak na vaše raspoloženje. Tragat ćete za intelektualnim poticajima, društvom zanimljivih sugovornika i osobama od kojih imate što naučiti. Uživat ćete u učenju i veselit će vas nove spoznaje. Zaboravite na trenutak sve brige i posvetite se samo sebi.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Doći ćete do dubljih spoznaja o svome životu i nužnosti nekih promjena. Možda će tomu povod biti vaše druženje s osobama koje vas mijenjaju i nadahnjuju. Dan posvetite sebi, a ne možete li drukčije, odvojite nekoliko sati koji će biti samo vaši. To će vam pomoći da povratite izgubljenu energiju i posložite dojmove i preokupacije.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Sudjelovat ćete u tuđim problemima ili zamjeriti jednoj osobi na indiskretnom ponašanju. Moguće je razdvajanje od osobe s kojom nemate stabilan odnos. Bit ćete neobjektivni pa nije preporučljivo donositi odluke. Radije prespavajte noć – ujutro ćete biti bistrijeg uma. Rodbina iz inozemstva najavit će posjet, što će vam pobrkati planove.

Discontented Wife Talking To Husband Having Quarrel Sitting At Home
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Učinite nešto dobro za sebe - dan je stvoren za odvikavanje od loših navika. Bez većih teškoća ispoštivat ćete pravila zdravoga života ili prehrane. Nepodmireni računi sa starom ljubavi stižu na naplatu. Obavit ćete neugodan razgovor s partnerom, i shvatiti tko je ili što pridonijelo nesporazumu. Naučite nešto iz te lekcije. 

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Željni ste odmora, a pred vama je dan koji vam pruža sve uvjete da to i učinite. Godit će vam partnerovi zagrljaji i opušteno ispijanje jutarnje kavice. Mogli biste u dom primiti veselog gosta, a slavlje i priča potrajat će dugo u noć. Jedno prijateljstvo nikako da se pretoči u nešto drugo, ali nemojte pritiskati dotičnu osobu.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Vrijeme je da prebolite stare ljubavi, okončate loše prijateljske veze, ili da u postojećima postavite stvari na drukčiji način. Nemojte se okretati u prošlost i žaliti sebe, kada za to nema razloga. Izbjegavajte osamljivanje! Ako ste umorni, priuštite si kakav izlazak ili zabavu. To je najbolji način da iz sebe izbacite negativnu energiju. 

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Puni ste elana i mozak vam dobro funkcionira. Mislite čisto i bistro te uspješno rješavate sve sitne i krupne detalje. Vaši međuljudski odnosi cvjetaju - družite se, a ponekog  zatražite i za uslugu. Prošećite gradom, obavite kupnju i dogovorite kavu s prijateljem. Doznat ćete najnovije tračeve, dobro se zabaviti i nasmijati. 

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Idete li u kupnju, potrošit ćete više od planiranog, a to će pojačati osjećaj nesigurnosti. No zato u ljubavi kreće nabolje. Riješit ćete zamršene situacije u braku ili vezi. Bolje ćete komunicirati s partnerom, priznati mu pogreške i razgovarati bez povišenih tonova. Samci su na pragu nove veze, a poznanstvo je najizglednije u većem društvu.

Foto: Canva

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vlastitim ćete snagama postići mnogo i nećete posustajati pred teškoćama. Shvatit ćete što trebate učiniti i na koji način izići nakraj s onim što vas opterećuje. U tome će vam pomagati Mjesec u vašem znaku, pa ćete pokazivati više borbenog duha i želje za akcijom. No samo pazite da ne pretjerate. 

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Povezat ćete uzroke i posljedice nekih događaja i doći do otkrića koja će vas iznenaditi. Nešto što se dogodilo u ljubavnoj prošlosti postaje sve važnije - nemojte tomu pridavati važnost. Previše ćete brinuti oko situacije koju ne možete promijeniti. Zato se prvenstveno posvetite vlastitom opuštanju, a većinu problema riješit ćete s vremenom. 

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Želite li svojoj vezi udahnuti više uzbuđenja, rješenje se krije u intenzivnom društvenom životu. Izlasci, putovanja i druženje s prijateljima osvježit će odnos. Budite malo romantičniji. Ne odbijajte pozive na putovanja i večernje izlaske koji će vas iznenaditi svojom sadržajnošću i kvalitetom. Ne slušajte one koje vas žele u nečemu sputati.

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