Dnevni horoskop za nedjelju 21. lipnja: Lav će pospremiti cijelu kuću, Djevice su romantične...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tijekom jutra obavite planirane poslove, kako biste se mogli u miru posvetiti hobijima i zabavi. Unatoč porastu obaveza, priuštite si trenutke opuštanja. Nakon kave s prijateljima ili izlaska s društvom, osjetit ćete se ispunjeno i puni energije. Stariji bi mogli imati izraženije kronične tegobe – klonite se aktivnosti na suncu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoje vam nova poznanstva ili telefonski razgovori koji će vam uljepšati večernje sate. Posjećivat ćete nova mjesta i družiti se s ljudima u čijem se društvu osjećate najugodnije. Primijeti li partner da ste umorni, spremno će vam izići ususret i pomoći u obavljanju poslova. Slobodni, jedan susret probudit će vaše osjećaje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguća je prolazna nesloga između roditelja u čiju se raspravu nemojte uplitati. Pustite ih da sami riješe svoj problem. Ne reagirajte razdražljivo na opaske bližnjih, a osobito partnera. Potreba da uzmete stvari u svoje ruke bit će jaka, ali ne računajte na to da će vam drugi rado prepustiti uzde.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Čitanje, gledanje filmova i hobiji ispunit će vam dan. Želite li probuditi uspavane osjećaje, posvetite partneru više vremena. Odlično ćete se sporazumijevati s najmlađima i nadoknaditi im ono što tijekom radnog tjedna niste stigli. Oni koji se vraćaju s putovanja bit će puni dojmova i lijepih iskustava koje će rado prepričavati prijateljima.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Obiteljski život odvijat će se u uobičajenom ritmu. Nećete izbjegavati kućne poslove, nego zasukati rukave i sve dovesti u red. Posjetite roditelje ili bolesnog rođaka, a večer provedite u miru svoga doma. Ako je netko zainteresiran za vas, ne bi bilo loše pružiti mu priliku. Možda ste tu osobu pogrešno procijenili.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Savršeno ćete se snalaziti u većim društvima, a vaše dobro raspoloženje i naklonost okoline podignut će vam samopouzdanje. Zaljubljivi ste i romantični, no osjećajno ste još uvijek vezani za nekog tko vas ne zavređuje. Ako ste u braku, ustrajte na ravnopravnoj raspodjeli poslova, novca i brige oko djece.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ne dopustite da vas samoća ili nedavni ljubavni krah odvedu u zagrljaj osobe koja ne može zadovoljiti vaše potrebe. Informacije koje ćete čuti o nekome uzmite s rezervom, jer je upitna njihova vjerodostojnost. Ne pretjerujte u reakcijama, bilo da je riječ o novcu, kupnji ili međuljudskim odnosima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete pogriješiti otputujete li u posjet prijateljima ili rodbini. Potrebna vam je promjena i odmak od svakodnevice. Druženje s prijateljima omogućit će vam mnogo više zabave i zadovoljstva nego što ste očekivali, stoga ne propuštajte pozive za izlazak. Pazite što jedete i izbjegavajte alkohol, a osobito kasne obroke.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Današnje situacije iskušavat će vašu strpljivost i izdržljivost. No ono najbitnije događat će se u vašem domu. Bavit ćete se obiteljskim pitanjima i odnosima - nemojte dopustiti da se svi toliko oslanjaju na vas. Postavite granice - u protivnom ćete se previše iscrpiti. Strastvenost će biti važna komponenta veze pa oživite nekadašnji žar.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Godit će vam svi oblici tjelesne akcije. Osmislite dan ispunjen raznovrsnim aktivnostima i vješto iskoristite svoje potencijale. Osjećat ćete se opušteno i manje se opterećivati problemima i smislom života. Samce bi slučajnost mogla spojiti s osobom s kojom je odnos ostao nedovršen. Ne gubite vrijeme nego odmah dogovorite susret.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Intenzivno ćete razmišljati o sebi i odnosima do kojih vam je stalo. Sve što je ostalo iza vas koristit ćete kao iskustvo i mudrost, a ne kao kamen spoticanja. Ostvarenje ljubavnih i privatnih ciljeva je neupitno. Mogla bi vam se pružiti prilika da predstavite partnera svojim roditeljima ili da se vi upoznate s njegovima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Učinite sve da poboljšate bračni odnos. Ne odustajte odmah ako druga strana ne bude reagirala na odgovarajući način. Susrest ćete mnoge ljude, no rijetki će na vas djelovati poticajno. Većina će vam biti zamorna za neke ozbiljnije razgovore. Pružite ruku novom poznanstvu, možda preraste u nešto kvalitetno.