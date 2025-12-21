Dnevni horoskop za nedjelju 21. prosinca: Blizanci su smireni, Škorpion bi trebao odmarati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete sigurni u sebe. Poći će vam za rukom izbaciti iz misli sjećanja na neke neugodne pojedince ili situacije. U tome će vam od najveće pomoći biti veseli prijatelji i njihovi savjeti. Član partnerove rodbine iznenadit će vas lijepom gestom ili vas pozvati na ručak. Stavite do znanja da cijenite uloženi napor.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posvetite koji trenutak sebi i razmislite što doista želite. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti tuđa očekivanja. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti tuđa očekivanja.Napetost u ljubavnoj vezi dosegnut će vrhunac. Nećete priznavati polovična rješenja, pa će vašim postupcima dominirati ljutnja i brzopletost. Partner će vam prigovoriti da vidite samo njegove pogreške, a svoje ne.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nepogrješivo ćete znati što reći i kako se postaviti u nekoj situaciji. Zračit ćete smirenošću pa će se ljudi intuitivno zadržavati u vašoj blizini. Večernji izlazak ili zabava proteći će u ugodnom ozračju. Upoznat ćete osobu koja će vam postati prijatelj, ali nije isključeno da poslije buknu i iskre strasti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete teškoća sa spavanjem, osobito ako ste noć prije nešto slavili s društvom. Odgovarat će vam izležavanje i dremuckanje. Zahtjevi partnera, djece ili roditelja neće vam ostaviti mnogo vremena za sebe, no brzo ćete prihvatiti takvo stanje stvari. Napravite plan rada za predstojeći tjedan, a pomognite i djeci da urade isto.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neriješeni ljubavni problemi potaknut će vas da ozbiljnije razmislite o posljedicama svojih odluka. Svjesni ste da ste u nečemu brzopleto reagirali i sada biste rado ispravili pogrešku. Radi li se o partneru, odnosno o prekidu veze, učinite sve da vratite izgubljeno povjerenje i uvjerite ga da ste pogriješili.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Prionut ćete na rješavanje odnosa i situacija koje ste izbjegavali. S ukućanima biste mogli razgovarati o podjeli imovine ili o skorašnjim akcijama vezanima uz renoviranje stana. Kretanje i tjelesna aktivnost bit će više nego preporučljivi. Čak i ako vremenske prilike ne budu bile idealne, šetnja će vam itekako goditi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo će vam značiti spoznaja da vas bližnji cijene i da su spremni na odricanja kako bi vam pomogli. Izlasci donose zanimljive susrete. Iskoristite nalet samopouzdanja i pristupite osobi koja vam se sviđa. Razgovor s njom otkrit će vam da je vaš tip pa ćete spontano pronalaziti teme za razgovor.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pronađite vremena za odmor. Neka vam zdravlje bude na prvom mjestu, stoga ne zanemarujte važnost odmora i opuštanja. Ne trudite se pod svaku cijenu uvjeriti nekoga da promijeni svoje mišljenje. Budite tolerantniji prema onima koji drukčije razmišljaju, jer to nužno ne znači da nisu u pravu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bliska osoba neće štedjeti na kritikama upućenima vama, no to će vam pomoći da dođete do dubljih spoznaja o sebi i svome životu. Shvatit ćete što morate učiniti želite li ostvariti cilj poslovne ili ljubavne prirode. Dan posvetite sebi, a ne možete li drukčije, odvojite nekoliko sati koji će biti samo vaši.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ukućani će biti nezadovoljni zbog financijskih problema, ali zahvaljujući vašim idejama mogli biste im pomoći da smanje troškove. Unatoč osjećaju neuspjeha i sumnjama koje vas muče, ljubavna veza kreće u željenom smjeru. Opustite se i potrudite se više uživati, želite li zadržati pored sebe osobu o kojoj je riječ.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Duhovitim opaskama i vedrim duhom nasmijavat ćete druge i činiti da se bolje osjećaju. S vama nikom neće biti dosadno, stoga ne čudi što ćete biti pozivani u društva. Netko u koga ste zaljubljeni slab je na vaš šarm, ali se ne usudi napraviti prvi korak u vašem smjeru. Morat ćete mu dati očitije znakove da vam se sviđa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Da biste se osjećali smireno, pobrinite se da vas barem danas nitko ne ometa. Ne dopustite da vas drugi zapitkuju i zaviruju u vaš privatni život. Raspoloženje će vam biti nestalno. Izbjegavajte večernja okupljanja, a osobito izlaske na bučna mjesta. Više će vam odgovarati intimno druženje s partnerom ili samoća.