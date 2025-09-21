Dnevni horoskop za nedjelju 21. rujna: Ribe budite obazrivije, Lavovi nemojte misliti na posao

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Intuitivni ste, ali i vrlo osjetljivi. Nečiji savjeti ići će vam na živce jer vam neće djelovati iskreno, nego kao da su izrečene reda radi. Ako ste zaljubljeni, mogli biste simpatiju gnjaviti da vam što više iskazuje ljubav i pažnju. Možda je druga strana samozatajna i osjećajno se teško otvara. Dajte joj vremena da se opusti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete vrijedni već od ranog jutra, pa će nedjeljni ručak osvanuti na stolu ranije od predviđenog. Ništa vam neće biti teško napraviti za svoje bližnje, koji će znati zahvaliti pravim riječima. Žene će popodnevne sate provesti uređujući kosu ili njegujući kožu lica, dok će se muškarci primiti pranja automobila ili pospremanja podruma.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite višak energije na kvalitetan način. Ako ste slobodni, izađite van, družite se, budite opušteni. Bit ćete puni optimizma i potrebe da u život unesete više uzbuđenja. U ljubavi će vas privlačiti nježnosti ii topli razgovori. Poželi li partner nešto više od toga, možda nećete biti raspoloženi. Više vam odgovara romantika.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubomora će nagrizati vaš ljubavni odnos. Preokrenite negativnu energiju u pozitivnu, neka ljubomoru zamijeni strast. Osjetite li nemir i nervozu, možda je to zato što ste tijekom tjedna previše radili. Opustite se u društvu najmlađih, a pritom nemojte zapostaviti ni druženja s prijateljima koji će vas znati nasmijati i opustiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Priuštite si trenutke potpunog odmora. Nemojte misliti na posao, neplaćene račune, dugove i sve ono što je manje lijepa strana života. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se obitelji, osobito djeci. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako prići simpatiji. Za početak bit će dovoljno da se što dulje zadržavate u njenoj blizini.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Znat ćete se dobro organizirati pa ćete vješto odraditi kućne i privatne obaveze. Imat ćete dovoljno vremena da se navečer zabavite s društvom u nekom klubu ili na tulumu. Pritom ćete potrošiti mnogo novca na čašćenja, ali zbog toga neće požaliti. Netko vrlo utjecajan i imućan ostavit će na vas dubok dojam.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete više sluha za potrebe ljudi koji vas okružuju. Pokazat ćete toleranciju i velikodušnost, a mnogima ćete pomoći savjetima ili ih izvlačiti iz depresivna raspoloženja. Uz pomoć intuicije i verbalnih sposobnosti uspješno ćete se izvući iz neugodnih situacija. Večer rezervirajte za druženje s prijateljima ili odlazak u kazalište ili kino.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete zasićenost prošlim zbivanjima i samo ćete željeti da vas svi puste na miru. Sami sebi bit ćete najbolje društvo. Uživat ćete u maštanjima, osobito ako su usmjerena prema nekom u koga ste zaljubljeni. Imate li djecu, uživat ćete u izmišljanju maštovitih igrica, čitanju bajki ili prepričavanju vlastitih dogodovština iz djetinjstva.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte biti nepovjerljivi prema ljudima koje nedovoljno poznajete. Ugodno ćete se iznenaditi kada shvatite da se odlično možete zabaviti u društvu onih koji su drukčijeg svjetonazora. Ako ste roditelj tinejdžera, ne dopustite da vam promaknu promjene u njihovu ponašanju. Dobro je provjeriti u školi njihove ocjene.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte kontakte s osobama s kojima se inače ne slažete, jer će doći do pogoršanja odnosa. Živcirat ćete se zbog partnerove sporosti da donese bitnu odluku. Nećete moći razumjeti njegovu neodlučnost i vršit ćete dodatni pritisak, zaboravljajući pritom da ni vi niste od onih koji nešto odlučuju na prvu loptu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obnovit ćete kontakt s prijateljima i poznanicima iz drugog grada ili inozemstva. Želite li svojoj vezi udahnuti više uzbuđenja, intenzivirajte društveni život. Ako je došlo do zasićenja u vašoj međusobnoj komunikaciji, ništa se lošeg neće dogoditi ako jedno vrijeme provedete u druženjima svaki sa svojim prijateljima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite obazriviji prema drugim ljudima. Vaše iskrene izjave uvrijedit će nekog tko je po prirodi jako osjetljiv, bez obzira na to jesu li vaše namjere dobronamjerne. Manje se oslanjajte na tuđa mišljenja, a više vjerujte svojoj procjeni i unutarnjem glasu. Idete li u kupnju namirnica, potrošit ćete previše novca.