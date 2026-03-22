Dnevni horoskop za nedjelju 22. ožujka: Ovan je svima oslonac, a Lavovima nije do druženja...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuju vas susreti i telefonski razgovori. Rodbina, djeca i prijatelji zaokupit će vam slobodno vrijeme, a bude li vani lijepo, iskoristite dan za šetnju ili vrtni roštilj. Mnogi će se osjećati sigurno u vašem društvu, pa bi vam i osobe koje površno poznajete mogle izjadati o svojim problemima. Prijatelj u problemima mogao bi vas zatražiti pozajmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete biti zadovoljni ako dan provedete statično, više će vam odgovarati aktivnost. Bit ćete razgovorljivi i šaljivi, pa nećete pogriješiti provedete li dan s članovima obitelji ili ljubavnim partnerom. U druženju s rodbinom shvatit ćete da im značite više nego što ste mislili. Na neke stvari sasvim ćete drukčije gledati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mir i uhodan dnevni ritam najviše će vam odgovarati. Nećete se snalaziti u zbrci niti učinkovito odgovarati na bilo kakve nepredviđene situacije. Mjesec u Biku poticat će vas da osjećajnije sagledavate sve što se zbiva oko vas. Prilikom rasprava spremnije praštajte i uvažavajte partnerove želje i potrebe.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odnosi s okolinom bit će intenzivni, ali skladni. Okretat ćete telefonske brojeve kako biste dogovorili sastanak ili druženje. Učestalo ćete komunicirati s prijateljima, ali i osobama koje ćete tek upoznati. Planirat ćete putovanje ili zabavu u šarolikom društvu. Ostavite partneru dovoljno prostora za izražavanje misli i osjećaja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nastojte dio dana provesti s prijateljima, osobito ako ste se udaljili od njih. Ako se i ljutite na koga, vrijeme je da o tome razgovarate i izbacite iz sebe taj teret. Posjet rodbine mogao bi vas oneraspoložiti jer vam neće biti do društva. Skladan odnos s partnerom remeti vaše uspoređivanje s nekim tko vam još uvijek mnogo znači.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Crpit ćete energiju iz skladnog obiteljskog ozračja i opustit ćete se u društvu ukućana. Slobodno vrijeme posvetit ćete pretraživanju na internetu ili čitanju. Mogli biste doći u posjed zanimljivih informacija koje će vam proširiti vidike. Nije isključen posjet osobe iz druge države, što će vas neizmjerno veseliti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Niste zadovoljni razvojem situacija u životima svojih najbližih. Htjet ćete popraviti posljedice nekih nemilih događaja, koje su se dogodile zbog nečije neodgovornosti. Od fizičkih tegoba nećete patiti, ali će vas iscrpljivati tjeskoba i zabrinutost. Pridavat ćete prevelik značaj nekim situacijama pa ćete se teško moći smiriti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaše verbalne provokacije nekoga bi mogle naljutiti. Pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun. Ako ste sami, netko će vas privući svojom samozatajnošću. U bračnom odnosu moguć je tjeranje inata. Pođe li vam za rukom da kontrolirate svoj temperament i suzbijete ljutnju, zagospodarit ćete osjetljivom ljubavnom situacijom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete se umorno. Potrebno vam je malo mira, kako biste se odmorili i izbacili iz misli sumorne sadržaje. Neki će se naći suočeni s ljubavnim problemima za koje ste mislili da pripadaju prošlosti. Kontrolirajte osjetljive točke organizma, pijte vitaminske preparate koji će ojačati vaš imunitet.

Foto: Andrey Popov

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najbolje ćete se opustiti u krugu obitelji, partnera ili djece. Ljubavna zbivanja bit će uzbudljiva. Ako vam se netko sviđa, ne oklijevajte poduzeti sve što treba kako bi došlo do susreta ili razgovora. Iskoristite svaki slobodni trenutak za izlaske. Ne propuštajte ni zanimljive filmove, predstave i koncerte.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Vodite računa da ne poremetite kvalitetne odnose i ne pogoršate one koji nisu dovoljno čvrsti. Član obitelji očekivat će od vas više aktivnosti u kućanskim obavezama, a vi ćete se opirati. Pomalo se neodgovorno odnosite prema potrebama bližnjih, no kako ćete šarmom uspjeti svakog odobrovoljiti, to će vam biti oprošteno.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Novi prijatelji mogli bi ući u vaš život ili u živote vama bliskih ljudi. Njihovo će prisustvo unijeti dobro raspoloženje. Okolnosti u ljubavnom životu potiču vas na pojačanu aktivnost. Partneru neće biti lako pratiti vaš ritam. Obavit ćete razgovor i tako riješiti neke dvojbe te se uvjeriti da možete računati na njega.