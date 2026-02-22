Dnevni horoskop za nedjelju 22. veljače: Rak je željan akcije, a Lav neka se čuva ogovaranja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Rado ćete prepustiti kormilo partneru, osobito kada su posrijedi planovi oko kućnog budžeta. Oduševit će vas mudrost i mirnoća s kojom voljena osoba rješava praktične probleme. Pred samcima se otvaraju posve nova vrata; čak i ako prvi susret ne ispuni sva vaša očekivanja, unijet će uzbuđenje u vašu ljubavnu svakodnevicu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog Mjeseca u vašem znaku ljubavni će vam horizonti biti kristalno jasni. Optimizam će biti vaš zaštitni znak, a spoznaja da vrijeme radi za vas donosi vam unutarnji mir. Doznat ćete da je nekome stalo do vas mnogo više nego što ste se usudili i naslutiti. Podsjetite nekoga na stara obećanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne trošite energiju čekajući da okolina pogodi vaše potrebe – sami se trebate pobrinuti za vlastiti mir. Nagomilani stres izbacite kroz lagano štivo ili omiljenu glazbu koja vam hrani dušu. Ako su pred vama važne životne odluke, odgodite ih za koji dan; danas je vrijeme za regeneraciju, a ne akciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Željni ste akcije, zabave i novih lica. Planiranje ostavite po strani i prepustite se trenutku. Razgovor s bliskim prijateljem otkrit će vam da u bitnim životnim pothvatima niste sami i da na njegovu podršku možete računati. Slobodni će uživati u šarmantnom flertu, posebno ako je riječ o osobi koju su upoznali online.

Foto: Vadym Drobot

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaša otvorenost mogla bi nekome poslužiti kao materijal za ogovaranje. Radije se povucite u svoj svijet i osigurajte si trenutke po vlastitoj mjeri, bilo uz dobru knjigu ili duže izležavanje. Kako biste izbjegli kaos u tjednu koji dolazi, napravite detaljan plan djelovanja. Red u mislima vam je prijeko potreban.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako ćete biti rastrzani na više strana, dinamika događaja djelovat će na vas poput najfinijeg eliksira. Uživat ćete u malim radostima za koje inače nemate vremena. Spoznat ćete svoju pravu vrijednost u očima voljene osobe koja će biti iznimno raspoložena za dijalog. Iskoristite to da dobijete odgovore na važna pitanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vrijeme je za potpuni mentalni detoks od poslovnih briga i financijskih zavrzlama. Posvetite se istraživanju područja koja vas fasciniraju. Jutro rezervirajte za bitne kućne zadatke, a popodne obavezno provedite u pokretu ili sportu. Samci, zvijezde podržavaju zbližavanje sa simpatijom !

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako vas bliska osoba kritizira, nemojte odmah dizati štit; njezina iskrenost dragocjenija je od lažnih komplimenata. Ne prihvaćajte tuđe prijedloge bez dobrog razmišljanja i ne pristajte na ustupke samo da biste sačuvali prividan mir. Ostanite dosljedni sebi, čak i ako to stvori malu napetost u zraku.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša marljivost ne poznaje granice, pa ćete biti fokusirani na uređenje doma i obiteljske obaveze. Uvođenje novih pravila pomoći će u discipliniranju djece. Nemojte zaboraviti na romantiku. Razgovori o zajedničkoj budućnosti, proširenju obitelji ili kupnji nekretnine proteći će u konstruktivnom tonu.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Optimizam će biti vaš najjači adut kojim ćete svaku situaciju okrenuti u vlastitu korist. Vaš šarm i osmijeh su neodoljivi, stoga krenite u akciju osvajanja simpatije bez oklijevanja. Bilo da ste u dugoj vezi ili tek na početku romanse, ljubavna sreća je doslovno u vašim rukama – samo trebate posegnuti za njom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Društvene obaveze mogle bi vam teško pasti i činiti se poput nepotrebnog gubitka vremena. Ne prisiljavajte se na isprazna čavrljanja s nepoznatim ljudima ako vaša duša žudi za mirom. Najugodnije ćete se osjećati u poznatom okruženju, daleko od gradske buke. Vrijeme je za tišinu i introspekciju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odmaknite se od poslovnih misli i posvetite se rodbini, djeci ili šetnji prirodom. Komunikacija s mlađima bit će kvalitetna, a vaši savjeti naići će na plodno tlo. Ljudi će uvažavati vaše mišljenje više nego inače, pa je pravi trenutak da progurate prijedlog o kojem već dugo suptilno razmišljate.