Dnevni horoskop za nedjelju 23. studenoga: Jarac mora otići u izlazak, Bik je super raspoložen

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 23. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaš će idealizam biti neuništiv, a sposobnost oporavljanja od teškoća odlična. No u međuljudskim odnosima nećete se previše iskazati – bit će dovoljna sitnica da vas se izbaci iz takta. Trebat će vam malo mira kako biste razmislili o svemu što se u ljubavi dogodilo posljednjih dana. Važne odluke zahtijevat će dulje promišljanje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uzbuđenja vam neće nedostajati. Bit ćete puni energije i dobro raspoloženi. Niste li već dugo vidjeli prijatelje, krajnji je trenutak da ih iznenadite pozivom na kavu. Mogli biste se brzo dogovoriti i večernji izlazak. Godit će vam komplimenti i pažnja osobe koja vas želi osvojiti, čak i ako ne namjeravate imati ništa s njom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Fizička privlačnost koju osjećate prema nekome mogla bi vam pomutiti razum. Ustrajte na čistim i jasnim odnosima, jer se može dogoditi da se upletete u vezu s nekim tko je zauzet. Pazite kome otvarate svoje osjećaje, osobito ako vam intuicija govori da je nešto sumnjivo. Pripazite na zdravlje, osobito na grlo i glasnice.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Niste li bili iskreni prema partneru, šarm i umiljavanje neće vam mnogo koristiti. Ako je druga strana na vas ljuta, otvoreno porazgovarajte i smislite neko prihvatljivo objašnjenje za svoje ponašanje. Ne bježite od obaveza i odgovornosti. Zbog posudbe ili nevraćenog duga moglo bi doći u pitanje vaše prijateljstvo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Mjesečev položaj upućuje na neočekivane promjene, sukobe i napetost. Trebate li donijeti važnu odluku, bolje još malo razmislite. Ne oslanjajte se na usluge i savjete bliskih ljudi. Umjesto da vam pomognu, samo će vas još više zbuniti. Bit će vam potrebno više mira, no neprestana zvonjava mobitela i telefona će vas ometati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ako ste nezadovoljni ljubavnim životom, okolnosti vas potiču na iskorake. Oni koji su u braku uživat će u razgovorima, preporođenim osjećajima i mnogim zajedničkim aktivnostima. Nazovite rodbinu i osobe koje dugo niste čuli – iznenadit će vas novi događaji u njihovim životima. Posvetite više vremena.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Očekuje vas povećan obim kućnih poslova. Nešto ćete popravljati, a oni kreativniji promijenit će raspored namještaja. Vaši postupci ljutit će ukućane jer ćete sve raditi na svoju ruku, nikog ne pitajući za mišljenje. Privatne dvojbe najbolje ćete riješiti poslušate li intuiciju koja vas odlično služi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Tijekom jutra budite oprezni u prometu, a u komuniciranju s ljudima nastojite zadržati prijateljski nastup, čak i ako vas netko iritira. Zabavom ispunjen društveni život samcima će nadomjestiti osjećaj praznine i osamljenosti. Zato se nemojte izgovarati umorom ili poslovima ako vas prijatelji pozovu van. Odazovite se!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Partner bi mogao pokazivati male znakove ljubomore i kontrolirati vaše kretanje. Pravite se da ništa ne primjećujete, jer će ga osjećaj nepovjerenja ubrzo napustiti. S novcem pomnije raspolažite. Povedite računa o svojim troškovima i neplaćenim računima. Odvojite vremena za sređivanje kućnog proračuna.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mučit će vas nervoza i nemir. Pokušajte zaposliti mozak zabavnim sadržajima, rješavanjem križaljki, igranjem šaha ili jednostavno otiđite s prijateljima na kavu. Večer je odlična za izlaske, a Mjesec u vašem znaku povećava vam popularnost. Zauzeti će provesti ugodnu večer u društvu zabavnih ljudi, a slobodni se prepustiti čarima plesa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste osjećati otuđenost od vama bliskih ljudi. Trenuci samoće bit će vam najdragocjeniji u čitavom danu, pa bi se bližnji mogli ljutiti na vas jer izbjegavate obaveze. Simpatiju ili partnera poštedite uspoređivanja s bivšom ljubavi i ne spominjite svoje ljubavne prekide - učinit ćete to na način koji se drugoj strani neće svidjeti.

Man on the cliff
Foto: Galyna Andrushko

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Raščistite ljubavne odnose i krenite ispočetka. Za neke će to značiti ulazak u novu vezu, a za druge prekid postojeće, što će vam donijeti olakšanje. Suzdržite se od brzoplete kupnje jer biste mogli kupiti nešto preskupo i ne osobito kvalitetno. Nemojte protraćiti slobodno vrijeme u dokoličarenju, nego priuštite ugodu svom tijelu i duši.

