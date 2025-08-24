Dnevni horoskop za nedjelju 24. kolovoza: Lav će uživati u životu u dvoje, Bik će se zabavljati...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjetit ćete navalu energije, ali nećete znati kako i kamo je usmjeriti. Budite što aktivniji – šetnjom ili rolanjem izbacite višak energije. Pomaci u osjećajnom životu donose slobodnima prilike koje obećavaju više nego što se sada čini. Ako ste posvađani sa simpatijom, dan je dobar za pokušaj pomirenja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji ponudit će vam priliku za zabavu. Imat ćete više vremena za izlaske, druženje s prijateljima i razne aktivnosti. Bit ćete smireni, a zadovoljstvo pronalaziti u malim stvarima. Veselit će vas kave s prijateljima ili posjet rodbini. I na ljubavnom planu vas očekuju jako lijepa zbivanja.

Foto: Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Okolnosti vas pozivaju na preispitivanje i promjenu vaših tvrdo ukorijenjenih stavova. Shvatit ćete da se trebate oslanjati na sebe, ali i pronaći način brze prilagodbe novim okolnostima. Svađa s bračnim partnerom nastat će zbog različitog pristupa u odgajanju djece. Morat ćete se usuglasiti i ne svađati se pred njima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Podsjetite se na svoje hobije, nađite vremena za bavljenje stvarima koje volite i šire vam horizonte. Učinite svoj život uzbudljivijim, otputujte negdje. Mogli biste kontaktirati s rodbinom ili će vam oni doći u posjetu. Šarm i lakoća u ostvarivanju novih poznanstava samcima će osigurati nove ljubavne prigode.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Više ćete uživati u životu udvoje. Neke zapreke nestat će kao da gotovo nisu ni postojale. S partnerom ćete razgovarati o svakodnevnim izazovima, odlaziti zajedno u kupnju ili planirati zajednička ulaganja. Posjedovat ćete hrabrost i kreativnu energiju koja će omogućiti da se razvijete, ne držeći se više tuđih stavova nego svojih.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više vremena provodit ćete s ukućanima, najmlađima ili posjećivati rodbinu. Vodit ćete brigu o drugima. Pomagat ćete starijima ili susjedima u kućnim radovima, a roditelji će više vremena provoditi u igri s najmlađima. Odazvat ćete se pozivu na ručak ili ćete sami nekog ugostiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećaj iscrpljenosti nećete odagnati dugim jutarnjim spavanjem. Mogli biste se osjećati još i lošije pa je bolje dan provesti u aktivnom odmoru. Pritom izbjegavajte ljude koji vas i inače živciraju. Bračni sklad narušit će verbalna nadmudrivanja. Ne izvlačite na površinu situacije koje su nebitne i koje su dio partnerove prošlosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Odagnat ćete iz svojih misli sve probleme i otvoriti se prema životnim radostima. Pokazat ćete interes za sve novo i neistraženo. Do izražaja će doći veća naklonost prema ljudima. Rado ćete sklapati poznanstva i otvoreno govoriti o sebi. Moguć je izlazak u društvu zanimljivih osoba, koji se može pretvoriti u nezaboravnu zabavu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poštujte vlastiti duh slobode i nezavisnosti. U protivnom će vaše nezadovoljstvo jačati, a put do cilja biti pun zapreka. I u poslu i u ljubavi dopustite drugima da budu ono što jesu. Prepustite im neke odluke u korist obostranog zadovoljstva. Manji kvar na automobilu može vas spriječiti da negdje otputujete u planirano vrijeme.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan protječe u znaku provoda i druženja s prijateljima. Ako ste negdje na putovanju, kući ćete se vratiti puni dojmova. Na pomolu su iznenađenja koja će ljubavni život usmjeriti u novom, priželjkivanom smjeru. Simpatija će vam staviti do znanja koliko joj značite ili vam predložiti nešto što će iziskivati spremnost na promjene.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Preosjetljivost će ometati vaše planove, a neplanirane okolnosti poticati na preispitivanje dosadašnjih poteza. Istaknuta je vaša intuitivnost, koja će vas bolje služiti nego oslanjanje na razum. Izbjegavajte svađe s rodbinom ili susjedima. Ako ste negdje na proputovanju, upustit ćete se u kupnju i previše potrošiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iako će vas svaka sitnica izbacivati iz takta, ne gubite živce jer je neraspoloženje privremeno i neće ostaviti dubljeg traga. Izdvojite malo vremena samo za sebe, otputujte izvan grada, promijenite okolinu i bavite se onime što vas opušta. Trebat će vam više odmora jer ste u razdoblju promjena koje vas jako iscrpljuju.