ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za nedjelju 24. kolovoza: Lav će uživati u životu u dvoje, Bik će se zabavljati...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 24. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Osjetit ćete navalu energije, ali nećete znati kako i kamo je usmjeriti. Budite što aktivniji – šetnjom ili rolanjem izbacite višak energije. Pomaci u osjećajnom životu donose slobodnima prilike koje obećavaju više nego što se sada čini. Ako ste posvađani sa simpatijom, dan je dobar za pokušaj pomirenja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji ponudit će vam priliku za zabavu. Imat ćete više vremena za izlaske, druženje s prijateljima i razne aktivnosti. Bit ćete smireni, a zadovoljstvo pronalaziti u malim stvarima. Veselit će vas kave s prijateljima ili posjet rodbini. I na ljubavnom planu vas očekuju jako lijepa zbivanja.

Foto: Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Okolnosti vas pozivaju na preispitivanje i promjenu vaših tvrdo ukorijenjenih stavova. Shvatit ćete da se trebate oslanjati na sebe, ali i pronaći način brze prilagodbe novim okolnostima. Svađa s bračnim partnerom nastat će zbog različitog pristupa u odgajanju djece. Morat ćete se usuglasiti i ne svađati se pred njima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Podsjetite se na svoje hobije, nađite vremena za bavljenje stvarima koje volite i šire vam horizonte. Učinite svoj život uzbudljivijim, otputujte negdje. Mogli biste kontaktirati s rodbinom ili će vam oni doći u posjetu. Šarm i lakoća u ostvarivanju novih poznanstava samcima će osigurati nove ljubavne prigode.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Više ćete uživati u životu udvoje. Neke zapreke nestat će kao da gotovo nisu ni postojale. S partnerom ćete razgovarati o svakodnevnim izazovima, odlaziti zajedno u kupnju ili planirati zajednička ulaganja. Posjedovat ćete hrabrost i kreativnu energiju koja će omogućiti da se razvijete, ne držeći se više tuđih stavova nego svojih.

Photo of two people spouses have strong bonding feelings cuddle in house indoors
Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Više vremena provodit ćete s ukućanima, najmlađima ili posjećivati rodbinu. Vodit ćete brigu o drugima. Pomagat ćete starijima ili susjedima u kućnim radovima, a roditelji će više vremena provoditi u igri s najmlađima. Odazvat ćete se pozivu na ručak ili ćete sami nekog ugostiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Osjećaj iscrpljenosti nećete odagnati dugim jutarnjim spavanjem. Mogli biste se osjećati još i lošije pa je bolje dan provesti u aktivnom odmoru. Pritom izbjegavajte ljude koji vas i inače živciraju. Bračni sklad narušit će verbalna nadmudrivanja. Ne izvlačite na površinu situacije koje su nebitne i koje su dio partnerove prošlosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Odagnat ćete iz svojih misli sve probleme i otvoriti se prema životnim radostima. Pokazat ćete interes za sve novo i neistraženo. Do izražaja će doći veća naklonost prema ljudima. Rado ćete sklapati poznanstva i otvoreno govoriti o sebi. Moguć je izlazak u društvu zanimljivih osoba, koji se može pretvoriti u nezaboravnu zabavu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Poštujte vlastiti duh slobode i nezavisnosti. U protivnom će vaše nezadovoljstvo jačati, a put do cilja biti pun zapreka. I u poslu i u ljubavi dopustite drugima da budu ono što jesu. Prepustite im neke odluke u korist obostranog zadovoljstva. Manji kvar na automobilu može vas spriječiti da negdje otputujete u planirano vrijeme.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan protječe u znaku provoda i druženja s prijateljima. Ako ste negdje na putovanju, kući ćete se vratiti puni dojmova. Na pomolu su iznenađenja koja će ljubavni život usmjeriti u novom, priželjkivanom smjeru. Simpatija će vam staviti do znanja koliko joj značite ili vam predložiti nešto što će iziskivati spremnost na promjene.

Travelers couple look at the mountain lake. Travel and active life concept with team. Adventure and travel in the mountains region in the Austria
Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Preosjetljivost će ometati vaše planove, a neplanirane okolnosti poticati na preispitivanje dosadašnjih poteza. Istaknuta je vaša intuitivnost, koja će vas bolje služiti nego oslanjanje na razum. Izbjegavajte svađe s rodbinom ili susjedima. Ako ste negdje na proputovanju, upustit ćete se u kupnju i previše potrošiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Iako će vas svaka sitnica izbacivati iz takta, ne gubite živce jer je neraspoloženje privremeno i neće ostaviti dubljeg traga. Izdvojite malo vremena samo za sebe, otputujte izvan grada, promijenite okolinu i bavite se onime što vas opušta. Trebat će vam više odmora jer ste u razdoblju promjena koje vas jako iscrpljuju.

