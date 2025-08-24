Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 24. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za nedjelju 24. kolovoza: Lav će uživati u životu u dvoje, Bik će se zabavljati...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Osjetit ćete navalu energije, ali nećete znati kako i kamo je usmjeriti. Budite što aktivniji – šetnjom ili rolanjem izbacite višak energije. Pomaci u osjećajnom životu donose slobodnima prilike koje obećavaju više nego što se sada čini. Ako ste posvađani sa simpatijom, dan je dobar za pokušaj pomirenja.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Planetarni utjecaji ponudit će vam priliku za zabavu. Imat ćete više vremena za izlaske, druženje s prijateljima i razne aktivnosti. Bit ćete smireni, a zadovoljstvo pronalaziti u malim stvarima. Veselit će vas kave s prijateljima ili posjet rodbini. I na ljubavnom planu vas očekuju jako lijepa zbivanja.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Okolnosti vas pozivaju na preispitivanje i promjenu vaših tvrdo ukorijenjenih stavova. Shvatit ćete da se trebate oslanjati na sebe, ali i pronaći način brze prilagodbe novim okolnostima. Svađa s bračnim partnerom nastat će zbog različitog pristupa u odgajanju djece. Morat ćete se usuglasiti i ne svađati se pred njima.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Podsjetite se na svoje hobije, nađite vremena za bavljenje stvarima koje volite i šire vam horizonte. Učinite svoj život uzbudljivijim, otputujte negdje. Mogli biste kontaktirati s rodbinom ili će vam oni doći u posjetu. Šarm i lakoća u ostvarivanju novih poznanstava samcima će osigurati nove ljubavne prigode.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Više ćete uživati u životu udvoje. Neke zapreke nestat će kao da gotovo nisu ni postojale. S partnerom ćete razgovarati o svakodnevnim izazovima, odlaziti zajedno u kupnju ili planirati zajednička ulaganja. Posjedovat ćete hrabrost i kreativnu energiju koja će omogućiti da se razvijete, ne držeći se više tuđih stavova nego svojih.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Više vremena provodit ćete s ukućanima, najmlađima ili posjećivati rodbinu. Vodit ćete brigu o drugima. Pomagat ćete starijima ili susjedima u kućnim radovima, a roditelji će više vremena provoditi u igri s najmlađima. Odazvat ćete se pozivu na ručak ili ćete sami nekog ugostiti.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjećaj iscrpljenosti nećete odagnati dugim jutarnjim spavanjem. Mogli biste se osjećati još i lošije pa je bolje dan provesti u aktivnom odmoru. Pritom izbjegavajte ljude koji vas i inače živciraju. Bračni sklad narušit će verbalna nadmudrivanja. Ne izvlačite na površinu situacije koje su nebitne i koje su dio partnerove prošlosti.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5
Odagnat ćete iz svojih misli sve probleme i otvoriti se prema životnim radostima. Pokazat ćete interes za sve novo i neistraženo. Do izražaja će doći veća naklonost prema ljudima. Rado ćete sklapati poznanstva i otvoreno govoriti o sebi. Moguć je izlazak u društvu zanimljivih osoba, koji se može pretvoriti u nezaboravnu zabavu.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Poštujte vlastiti duh slobode i nezavisnosti. U protivnom će vaše nezadovoljstvo jačati, a put do cilja biti pun zapreka. I u poslu i u ljubavi dopustite drugima da budu ono što jesu. Prepustite im neke odluke u korist obostranog zadovoljstva. Manji kvar na automobilu može vas spriječiti da negdje otputujete u planirano vrijeme.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dan protječe u znaku provoda i druženja s prijateljima. Ako ste negdje na putovanju, kući ćete se vratiti puni dojmova. Na pomolu su iznenađenja koja će ljubavni život usmjeriti u novom, priželjkivanom smjeru. Simpatija će vam staviti do znanja koliko joj značite ili vam predložiti nešto što će iziskivati spremnost na promjene.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Preosjetljivost će ometati vaše planove, a neplanirane okolnosti poticati na preispitivanje dosadašnjih poteza. Istaknuta je vaša intuitivnost, koja će vas bolje služiti nego oslanjanje na razum. Izbjegavajte svađe s rodbinom ili susjedima. Ako ste negdje na proputovanju, upustit ćete se u kupnju i previše potrošiti.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Iako će vas svaka sitnica izbacivati iz takta, ne gubite živce jer je neraspoloženje privremeno i neće ostaviti dubljeg traga. Izdvojite malo vremena samo za sebe, otputujte izvan grada, promijenite okolinu i bavite se onime što vas opušta. Trebat će vam više odmora jer ste u razdoblju promjena koje vas jako iscrpljuju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+