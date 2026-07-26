Obavijesti

Lifestyle

Komentari 9
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za nedjelju 26. srpnja: Vodenjaci se moraju čuvati spletki, Bik je raspoložen

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 26. srpnja: Vodenjaci se moraju čuvati spletki, Bik je raspoložen
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 26. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nećete se složiti s partnerom oko večernjeg izlaska. Možda je i dobro da se malo razdvojite – to će pojačati čežnju jedno za drugim. Očekuje li vas rodbinsko okupljanje, rođendan ili neka proslava, pokušajte se uklopiti jer će vam u protivnom cijela večer propasti. Ne započinjite razgovore o osjetljivim temama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Horoskop VIDEO
Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Koncentracija će vam biti odlična, kao i raspoloženje. Stoga prionite na učenje i aktivnosti koje iziskuju koncentraciju i studiozan rad. Odlučite li se večeras dobro zabaviti, to će vam i poći za rukom. Mlađi će uživati u neobaveznim flertovima, a neki će mnoge sate provesti na internetu dopisujući se sa simpatijom.

TKO PRIVLAČI NOVAC? Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše, a koji najmanje šanse obogatiti se tijekom života
Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše, a koji najmanje šanse obogatiti se tijekom života

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Ako ste u posljednje vrijeme previše izbivali iz doma ili zapostavili obitelj, trenutak je da joj se više posvetite. Neka vam ljubav i ukućani budu u prvom planu, no ipak ne zapostavljajte ni društveni život. Izađite van zajedno s partnerom, dogovarajte izlaske s više ljudi ili pozovite prijatelje k sebi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Izvjesne su nesuglasice sa starijim članom obitelji koji će vas zamarati svojim ponašanjem. Odmaknite se i radije se primite kakvoga posla – to će vam pomoći da ne mislite na probleme. Bilo bi dobro da u svakodnevicu uvedete tjelovježbu i zdrave prehrambene navike. Započnite dan šetnjom, a niste li na moru zaputite se na bazen.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ne gajite nerealna očekivanja od partnera. Bit će zaokupljen svojim problemima, stoga i nesklon razmišljati o vašim potrebama. Nemojte mu to zamjeriti, osobito ako se inače tako ne ponaša. Izbjegnite druženje s onima koji vas živciraju ili su vam dosadni. Želite li dobar provod, postupajte u skladu sa svojim željama.

DUŠEVNA BOL Kad suza, suzu stiže: Kako se znakovi Zodijaka nose s tugom?
Kad suza, suzu stiže: Kako se znakovi Zodijaka nose s tugom?

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Kucnuo je trenutak za početak ljubavne veze, nove kontakte, izlete i putovanja. Više ćete se zanimati za vanjske događaje, izlaziti i posjećivati prijatelje. Vaš šarm privući će osobu suprotnog spola, koja će vam se približiti i početi udvarati. Bit ćete spremni za novu vezu, čak i ako prijatelji ili bližnji ne podržavaju vaš izbor.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Osjećate li da vam ništa ne polazi za rukom, nemojte posustati – idućih dana očekujte znatne pomake na mnogim životnim područjima. Ne razmišljajte stalno o poslu, nepotrebno ćete se živcirati. Oni koji večeras negdje izlaze, mogli bi upoznati osobu sličnih razmišljanja pa ćete brzo dogovorit susret.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Većinu slobodnog vremena provest ćete s prijateljima na kavi ili u šetnji gradom. Postat ćete bliskiji s partnerovim roditeljima ili intenzivirati kontakte s rodbinom. Zaljubljeni će s čežnjom iščekivati telefonski poziv i pomno se spremati za izlazak. Možda baš večeras prvim poljupcem simbolično označite početak nove veze.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4

Partner bi vas nečime mogao razočarati, a uzrok svađi mogu biti financije. No budite realni jer su takve situacije neizbježne u svakom odnosu. Nemojte dopustiti da se problemi prešućuju i da se o njima ne razgovara. Vaš nesputani duh teško će se nositi s ograničenjima koja će vam nametati krute i konzervativne osobe.

SOLO IGRAČI Ne trebaju nikoga: Ovi znakovi Zodijaka imaju najveću šansu da će ostati sami...
Ne trebaju nikoga: Ovi znakovi Zodijaka imaju najveću šansu da će ostati sami...

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ako sve oko vas poziva na akciju, neće vam preostati drugo nego da se i sami uključite u zbivanja. Partner će pronaći pravo rješenje za vašu ćudljivost i to ponajviše svojom nježnošću i pažnjom. Uradite nešto za sebe, čak i ako se bližnji ne slažu s vašim planom. Posvetite više vremena najmlađima i ponudite im pomoć u učenju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bližnjima će biti teže komunicirati s vama ili vas uvjeriti u ispravnost nekih odluka. Čuvajte se spletki i ne dopustite da vas netko uvuče u razgovor koji vam ne odgovara. Ne gubite nadu u budućnost ljubavnog odnosa, koliko god da sad ne vidite izlaz iz krize. Ne petljajte s bivšim partnerom koji je jednom već izigrao vaše povjerenje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zaželjet ćete se promjena i uzbuđenja. Ljutit ćete se na prijatelje zbog manjka entuzijazma i pustolovnog duha. Na kraju ćete baš vi biti inicijator ludog provoda i zabave. Nađete li se večeras s osobom koja vam se sviđa, učinit ćete sve da je zabavite i nasmijete, no pazite da pritom da ne prijeđete granice dobrog ukusa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Bik će primiti nagradu, Vodenjak se ne smije svađati, Rak je društven
od 26.7. do 1.8.

Veliki tjedni horoskop: Bik će primiti nagradu, Vodenjak se ne smije svađati, Rak je društven

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
FOTO Napustila faks i okrenula internet naglavačke: Mjesečno zarađuje vrtoglavu cifru
ONLINE SENZACIJA

FOTO Napustila faks i okrenula internet naglavačke: Mjesečno zarađuje vrtoglavu cifru

Instagram model Cayla Smith uspijeva zarađivati i do 93.000 eura mjesečno, a tajnu svog uspjeha vidi u tome što je vlastitu sreću i mentalno zdravlje stavila na prvo mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026