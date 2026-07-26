Dnevni horoskop za nedjelju 26. srpnja: Vodenjaci se moraju čuvati spletki, Bik je raspoložen

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete se složiti s partnerom oko večernjeg izlaska. Možda je i dobro da se malo razdvojite – to će pojačati čežnju jedno za drugim. Očekuje li vas rodbinsko okupljanje, rođendan ili neka proslava, pokušajte se uklopiti jer će vam u protivnom cijela večer propasti. Ne započinjite razgovore o osjetljivim temama.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Koncentracija će vam biti odlična, kao i raspoloženje. Stoga prionite na učenje i aktivnosti koje iziskuju koncentraciju i studiozan rad. Odlučite li se večeras dobro zabaviti, to će vam i poći za rukom. Mlađi će uživati u neobaveznim flertovima, a neki će mnoge sate provesti na internetu dopisujući se sa simpatijom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ako ste u posljednje vrijeme previše izbivali iz doma ili zapostavili obitelj, trenutak je da joj se više posvetite. Neka vam ljubav i ukućani budu u prvom planu, no ipak ne zapostavljajte ni društveni život. Izađite van zajedno s partnerom, dogovarajte izlaske s više ljudi ili pozovite prijatelje k sebi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izvjesne su nesuglasice sa starijim članom obitelji koji će vas zamarati svojim ponašanjem. Odmaknite se i radije se primite kakvoga posla – to će vam pomoći da ne mislite na probleme. Bilo bi dobro da u svakodnevicu uvedete tjelovježbu i zdrave prehrambene navike. Započnite dan šetnjom, a niste li na moru zaputite se na bazen.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne gajite nerealna očekivanja od partnera. Bit će zaokupljen svojim problemima, stoga i nesklon razmišljati o vašim potrebama. Nemojte mu to zamjeriti, osobito ako se inače tako ne ponaša. Izbjegnite druženje s onima koji vas živciraju ili su vam dosadni. Želite li dobar provod, postupajte u skladu sa svojim željama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kucnuo je trenutak za početak ljubavne veze, nove kontakte, izlete i putovanja. Više ćete se zanimati za vanjske događaje, izlaziti i posjećivati prijatelje. Vaš šarm privući će osobu suprotnog spola, koja će vam se približiti i početi udvarati. Bit ćete spremni za novu vezu, čak i ako prijatelji ili bližnji ne podržavaju vaš izbor.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećate li da vam ništa ne polazi za rukom, nemojte posustati – idućih dana očekujte znatne pomake na mnogim životnim područjima. Ne razmišljajte stalno o poslu, nepotrebno ćete se živcirati. Oni koji večeras negdje izlaze, mogli bi upoznati osobu sličnih razmišljanja pa ćete brzo dogovorit susret.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Većinu slobodnog vremena provest ćete s prijateljima na kavi ili u šetnji gradom. Postat ćete bliskiji s partnerovim roditeljima ili intenzivirati kontakte s rodbinom. Zaljubljeni će s čežnjom iščekivati telefonski poziv i pomno se spremati za izlazak. Možda baš večeras prvim poljupcem simbolično označite početak nove veze.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Partner bi vas nečime mogao razočarati, a uzrok svađi mogu biti financije. No budite realni jer su takve situacije neizbježne u svakom odnosu. Nemojte dopustiti da se problemi prešućuju i da se o njima ne razgovara. Vaš nesputani duh teško će se nositi s ograničenjima koja će vam nametati krute i konzervativne osobe.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako sve oko vas poziva na akciju, neće vam preostati drugo nego da se i sami uključite u zbivanja. Partner će pronaći pravo rješenje za vašu ćudljivost i to ponajviše svojom nježnošću i pažnjom. Uradite nešto za sebe, čak i ako se bližnji ne slažu s vašim planom. Posvetite više vremena najmlađima i ponudite im pomoć u učenju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bližnjima će biti teže komunicirati s vama ili vas uvjeriti u ispravnost nekih odluka. Čuvajte se spletki i ne dopustite da vas netko uvuče u razgovor koji vam ne odgovara. Ne gubite nadu u budućnost ljubavnog odnosa, koliko god da sad ne vidite izlaz iz krize. Ne petljajte s bivšim partnerom koji je jednom već izigrao vaše povjerenje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zaželjet ćete se promjena i uzbuđenja. Ljutit ćete se na prijatelje zbog manjka entuzijazma i pustolovnog duha. Na kraju ćete baš vi biti inicijator ludog provoda i zabave. Nađete li se večeras s osobom koja vam se sviđa, učinit ćete sve da je zabavite i nasmijete, no pazite da pritom da ne prijeđete granice dobrog ukusa.