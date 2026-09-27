Dnevni horoskop za nedjelju 27. rujna: Rak mora više štedjeti, a Djevice ne pristaju na ustupke

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Podsjetite se na svoje hobije, uhvatite vremena za bavljenje stvarima koje volite i šire vam horizonte. Učinite nečime svoj život uzbudljivim. Mogli biste kontaktirati s rodbinom ili će vam doći u posjetu. Šarm i lakoća u ostvarivanju novih poznanstava osigurat će samcima nove ljubavne prigode. Dan je odličan za zabavu i izlaske.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte se olako prepustiti neveselim mislima. Osmislite društveni život, dogovarajte se s prijateljima za poslijepodnevnu kavu u gradu i bez grižnje savjesti otiđite u kino, kazalište ili na koncert. Ljubavni odnos zakomplicirat će se zbog vaše tvrdoglavosti i prkosa, pa bi valjalo da ste malo popustljiviji.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Sve ćete primati s dozom humora i niti jedna vijest neće vam narušiti dobro raspoloženje. Ako ste se udaljili od partnera, mogli biste nadoknaditi propušteno i uživati u zajednički provedenom vremenu. Slobodni će biti pozivani u društvo, na kavu, zabavu i slična okupljanja. Odlično će se zabaviti i oni koji danas idu u kino ili na ples.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite prilagodljivi! Ako biste najradije pričali viceve, a vašem društvu nije do smijeha, onda se ponašajte ozbiljno. Niste li dobre volje, ne kvarite raspoloženje onima koji se dobro osjećaju. Obiteljska rasprava nastat će zbog troškova i poljuljanog kućnog proračuna. Morat ćete pronaći neka nova rješenja i više štedjeti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zanimljivi razgovori, susreti i kave u gradu obilježit će dobar dio dana. Vaš optimizam bit će zarazan. Bit ćete omiljeni u okolini, a drugi će se uz vas dobro osjećati. Dan biste mogli pamtiti po ljubavnim događanjima. Simpatija bi mogla popustiti vašem udvaranju, a neki će se zaljubiti u osobu koju su nedavno upoznali.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete pristajati na ustupke, niti ćete dopustiti bilo kome da vas iskorištava. Neke odluke koje ćete donijeti u nastupu ljutnje stajat će vas određenih pogodnosti, no to vas neće pokolebati. Nepravde i nepovoljne okolnosti koje vas prate prilično su vas ojačale. Sada imate snage mijenjati okolnosti i raditi po svome.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne potičite partnerovu ljubomoru neprimjerenim izjavama ili postupcima. Vaši stari grijesi mogli bi biti iskorišteni protiv vas u raspravi od strane partnera. Za vaš unutarnji mir bit će važno da dio dana posvetite sebi. Knjiga, glazba i hobi, bit će dobar način da otklonite nakupljeni stres. Još će bolje biti ako k sebi pozovete društvo.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pomanjkanje zbivanja omogućit će vam da pronađete više vremena za osobe i aktivnosti koje zanemarujete. Većinu planova dijelit ćete s bližnjima i pozivati ih da s vama negdje pođu ili nešto obave. Želite li nekom pružiti ruku pomirenja ili s ukućanima porazgovarati o osjetljivim temama, pokušajte to učiniti danas.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako nećete mnogo vremena provoditi u domu, obiteljsko okruženje ispunjavat će vas zadovoljstvom. Djelovat ćete pod naletom optimizma kojim ćete osvajati okolinu. Šarm će biti čimbenik uspjeha u svim današnjim aktivnostima. Večer će biti osobito ugodna za one koji su zaljubljeni. Očekuje vas puno strasti i romantike.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Roditeljska uloga mogla bi vam na trenutke prisjesti, a na ostale pripadnike znaka, osobito slobodne i mlađe, utjecat će snažna zaljubljenost. Oslonite se na intuiciju kod rješavanja problema, no poslušajte i glas razuma. Slobodno vrijeme iskoristite za rekreaciju ili barem kraću šetnju kojom ćete neutralizirati napetosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete kako vam se vraća optimizam, koji će unijeti više zadovoljstva u svakodnevicu i ljubavne odnose. Bit ćete manje skloni kriticizmu pa će neke osobe lakše pridobiti vašu naklonost, a situacija će se razvijati na obostrano zadovoljstvo. Ništa vam neće biti teško, no najbolje će vam od ruke ići zabava i dobar provod u društvu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Držat ćete se uobičajenog ritma i ljudi s kojima se dobro slažete. Ništa se značajno neće promijeniti i to će vam odgovarati. Mlađi članovi obitelji bit će vam najdraže društvo - družeći se s njima zaboravit ćete na svoje probleme. Neke među vama će okolnosti natjerati da se više pozabavite financijama ili vas nagnati na štednju.