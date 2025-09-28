Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 28. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za nedjelju 28. rujna: Rakovi su preosjetljivi, Lavovi nagradite se darom...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Predbacuje li vam partner da ste ga zapostavili, vjerujte mu na riječ. Možda ni sami niste svjesni koliko ste se udaljili. Slabije ćete se kontrolirati, pa budite oprezni s tajnama koje vam je povjerila bliska osoba. Ne uzimajte previše osobno ono što vam kaže prijatelj, a ako vas kritizira, možda je to za vaše dobro.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Mogli biste posjetiti rođake koje žive u drugom gradu ili oduševljeno prihvaćati pozive na zabavu. Primit ćete mnogo poruka, mobitel će vam često zvoniti, a mogući su i uzbudljivi susreti kojima se ne nadate. Ako do vas dopru tračevi o osobi koja vam je bliska, najbolje je da se pravite da ih niste čuli.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Vodite više računa o svojim potrebama, jer vas pretjerano žrtvovanje za najmilije može iscrpiti. Nemojte sebe staviti u podređeni položaj - obaveze podijelite s ukućanima. Razmatrat ćete razne mogućnosti kojima biste mogli popraviti kućni proračun, a dobra ideja ili prijedlog doći će od strane mlađeg ukućana.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Bit ćete preosjetljivi i svadljivi pa nisu isključene obiteljske rasprave. Pokažite više sluha za partnerove potrebe, ne gledajte samo na svoje. Provodite li večer izvan doma ili u društvu nedovoljno poznatih ljudi, ne izlažite se nepotrebnim rizicima. Izbjegavajte pretjerano konzumiranje jela i ne vozite pod utjecajem alkohola.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Posvetite se aktivnostima koje traže fizičku energiju, snagu i brzo djelovanje. Primite li se čišćenja i pospremanja, sve ćete obaviti u kratkom roku. Priuštite si sitnice u kojima uživate. Razveselite se malim darom osobito ako ste žena. Nemojte se inatiti i suprotstavljati bližnjima, nego se posvetite sebi i omiljenim aktivnostima.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U svakoj prigodi tražit ćete zabavu i uzbuđenje. Osjećat ćete se zavodljivo i krenuti u osvajanje osobe koja vam se sviđa. Šanse za uspjeh su velike, osobito ako je druga strana voli izravan nastup. Veselit će vas kava s prijateljima i prepričavanje dogodovština iz vaših života. No obuzdajte potrebu da sudjelujete u tračevima.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Moguće su promjene vezane uz ukućane ili stambeni prostor, možda selidba, gradnja ili adaptacija. Zaključite li da se brzo umarate i da vam ne polazi za rukom zadržati koncentraciju, usporite radni ritam. Moguć je poziv na zabavu koja bi mogla označiti prekretnicu u vašim ljubavnim planovima za budućnost.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Pred vama je dinamičan dan. Komunicirat ćete s ljudima, primati pozive, dopisivati se putem elektronske pošte i voditi duge telefonske razgovore sa simpatijom. Potrudite se da dođe do susreta u četiri oka, osobito ako je u odnosu nešto nedorečeno ili nejasno. Stariji će uživati u igri s unucima i mnogočemu ih naučiti.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Veselit će vas obiteljska okupljanja, posjet rodbini i prijateljima. Ako netko dolazi k vama, neće doći praznih ruku. Slobodni bi se mogli nezaboravno provesti u društvu privlačne osobe u koju će se i drugi zagledavati, što će jačati vašu ljubomoru. Nemojte biti u grču jer će biti očigledno kako se osjećate.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Cijeli ćete dan biti u pokretu. Rado ćete dočekivati goste i neće vam biti važno tko vam je došao – glavno da je društvo na okupu. Poboljšat ćete odnose s članovima obitelji, osobito s djecom. Bit ćete domišljati, komunikativni i znatiželjni, a to su samo neke od osobina zahvaljujući kojima ćete nekoga osvojiti.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Povlačit ćete se u svoju sobu, čitati ili razmišljati u tišini. Osjećat ćete se ugodno u samoći. Posvetite dio dana sebi i omiljenim aktivnostima. Ne sudjelujte u obiteljskim raspravama, no budete li vi meta neosnovanih optužbi, odlučno im se suprotstavite. Moguće razlike u stajalištima shvatite kao nešto što vas obogaćuje, a ne razdvaja.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Problemi i brige i vama dragih ljudi, bit će razlog zbog kojeg ćete potiskivati svoje potrebe. Ništa vam neće biti teško uraditi za one koje volite, jer je njihova sreća i vaša sreća. Mlađi bi se mogli odlično zabaviti u društvu, ali pazite da ne pretjerate u konzumaciji alkohola ako ste za upravljačem.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+