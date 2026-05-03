Dnevni horoskop za nedjelju 3. svibnja: Bika služi intuicija, a Rak treba razgovor s prijateljem

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Upoznate li nekoga, brzo ćete se zbližiti. Slične životne sklonosti i ukusi, izrodit će se u duboke simpatije. Ovnovi u braku oživjet će lijepa sjećanja iz vremena kada su bili najzaljubljeniji u partnera. Mogli biste otputovati i posjetiti rodbinu. U njihovom društvu budite opušteni i ne započinjite teme koje bi nekoga mogle uvrijediti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Intuicija će vas odlično služiti kada treba procijeniti nečiji karakter ili donijeti odluku. No u ljubavi ćete činiti pogreške. Nemojte zapodjenuti raspravu s partnerom jer će vas zaskočiti s činjenicama koje nećete moći pobiti. Odgodite nebitna druženja i nemojte kontaktirati s velikim brojem ljudi jer će vas umarati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pomno slušajte što vam ljudi govore. Iako će vas neki hvaliti, uvažite i kritike. Čvrstoća i kvaliteta vaše ljubavne veze je na kušnji. Ako ste u površnom odnosu, morat ćete razlučiti što zapravo želite. Veselit će vas putovanja, posebno ako je netko drugi za upravljačem. Vrijeme provedeno na otvorenom ispunit će vas energijom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Otežano ćete izražavati misli i osjećaje. Bit ćete nesigurni kad su posrijedi vaši i partnerovi osjećaji. Budući da ste subjektivni u preispitivanju svojih procjena, pomogao bi vam razgovor s prijateljem koji će nepristrano sagledati vašu situacije. Ne opterećujte organizam teškom hranom i pretjeranim tjelesnim naporima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivan planetarni sklop otvara vam priliku za nova poznanstva, pa nikako ne propuštajte večerašnji izlazak. Dotjerajte se, a sve ostalo učinit će vaš šarm. Ako ste u braku, s partnerom će vas povezivati zajednički interesi i ulaganja u dom. Oboje ćete biti puni ideja i lijepo se nadopunjavati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguća je napeta situacija s partnerom. Zamjerat ćete mu preveliku podložnost roditeljskom utjecaju, što može biti razlogom razmirica. Ne želite li se zatrpati neodgodivim zadacima, bolja organizacija vremena je nužna. Raspoloženje će vam biti promjenjivo, a briga za starijeg člana kućanstva dodatno će vas iscrpljivati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dosadit će vam boravak kod kuće. Žudjet ćete za uzbuđenjima i novim iskustvima. Odmak od svakodnevice vam je potreban, pa si osigurajte trenutke za odmor i hobije. Aktivan društveni život okružit će vas udvaračima, ali najviše će vam se svidjeti netko koga otprije znate iz svoga prijateljskog kruga.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete raspoloženi za druženja. Večernji izlazak vam priprema ljubavna iznenađenja pa ćete otkriti da ste nekome poželjni. Češće ćete posezati za novčanikom, neopterećeni mišlju da trošite previše. No čak i ako se uspijete suzdržati od trošenja, poziv na zabavu ili nečiji rođendan ipak neće proći bez većeg troška.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku učinit će vas intuitivnima i osjetljivima na tuđe potrebe ili probleme. Uspjet ćete ukućane uvjeriti u svoje ideje i prijedloge, iako ste mislili da vas opet neće razumjeti. Na dobrom ste putu da riješite ljubavne nesuglasice. Pokušajte manje analizirati, a više uživati u situacijama u kojima ćete se zaticati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećaj umora i nezadovoljstva pratit će vas dobar dio dana. Razmislite o nedavnim propustima i razlozima koji su vas doveli u ovakvo stanje. Malo više odlučnosti i odvažnosti pomogli bi shvatite što trebate učiniti ili poduzeti. Ne uspijete li potisnuti negativne misli, pomoći će ako dopustite prijateljima da vas oraspolože.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Povećana je mogućnost za dobru zabavu, ugodno putovanje i sklapanje zanimljivih poznanstava. Bit ćete šarmantni i ostavljati dobar dojam na druge. Mlađi koji su željni izlazaka i poznanstava neće ostati uskraćeni uzbuđenja. Slučajan susret mogao bi dobiti sretan epilog, a koliko daleko ćete ići ovisi o vama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imate veliku potrebu da se zabavite i osigurate si zabavnu večer. No ako umjesto očekivanog uzbuđenja pred izlazak osjetite umor, nećete pogriješiti ostanete li kod kuće. Kako biste se što bolje pripremili za radni tjedan, morat ćete se pozabaviti zadacima koji vas očekuju. Razmišljat ćete o dodatnom poslu koji bi vam olakšao život u novčanom smislu.