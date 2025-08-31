Dnevni horoskop za nedjelju 31. kolovoza: Ribe izdvojite vrijeme za sebe, Vaga unosi mir u dom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguć je susret s dragom osobom koja živi u drugom gradu. Vodit ćete glavnu riječ u komunikaciji s bližnjima, pa podijelite s njima svoje ideje i planove. Večernji izlazak u brojnijem društvu, bit će prepun ugodnih iznenađenja. Neće vam nedostajati udvarača, a vaši stari prijatelji nasmijat će vas do suza.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Raspoloženje će vam biti promjenjivo, ovisno o tome događa li se nešto uzbudljivo ili je sve predvidljivo. Bit ćete skloni krajnostima, pa će nepromišljene odluke biti posljedica vaše naglosti. Posvetite se omiljenim aktivnostima, a nemir izbacite fizičkim radom. Mlađi će se raspravljati s roditeljima, zamjerajući im na prevelikim očekivanjima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Energija vam je u padu, a raspoloženje ovisno o stanju osjećaja. Bilo bi najbolje kada biste se udaljili od osoba koje vas živciraju. Priuštite sebi trenutke potpunog odmora. Opustit će vas glazba, sportske aktivnosti i uživanje u stvarima koje ste zanemarili. U odnosima s djecom pokazat ćete zavidno pedagoško znanje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Već od jutra bit ćete vrijedni i primiti se kućanskih poslova. Domaćice će ukućane iznenaditi njihovim omiljenim specijalitetom. S bračnim odnosom ili vezom nećete biti najzadovoljniji. Zapitajte se ispunjava li partner vaša očekivanja i nade - možda je vrijeme za promjene i otvoren razgovor.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetite se dragim osobama koje ste zanemarili. Svojim ćete mudrim savjetima drugima olakšati život, a i sami ćete zbog toga biti ponosni na sebe. Veselit će vas posjet zanimljivim mjestima, flert i upoznavanje novih ljudi. U vašem društvu nikome neće biti dosadno, a ponajmanje partneru koji će uživati u vašem humoru i veselom duhu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojat ćete slobodno vrijeme provesti tako da se malo opustite i nađete s ljudima koje dugo niste vidjeli. No neke situacije nećete moći predvidjeti ni kontrolirati, pa vas očekuju neplanirana zbivanja. Susretat ćete pojedince koji će vam biti iritantni i čije ćete druženje nastojati izbjeći pod svaku cijenu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mnogo toga ovisit će o vama. Unosit ćete stabilnost i mir u svoj dom, ma koliko vam činilo da vaše riječi ne dopiru do ušiju vaših ukućana. Partner će biti sklon ishitrenim reakcijama i burno će reagirati na sve što nije po njegovoj volji. No smirit će ga vaš razgovor i lijepo ophođenje. Tijekom popodneva mogla bi vas posjetiti rodbina.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Povećana je mogućnost novog ljubavnog početka, putovanja s obitelji i druženja s rodbinom. Netko od njih zatražit će da mu posudite novac jer je u financijskoj krizi. Ljubavni život ispunit će vaša očekivanja, osobito ako se nalazite u neizvjesnoj vezi. Partner će biti spremniji poduzeti odlučujuće korake da budete što više zajedno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zaboravite na brige koje vas muče, posvetite se sebi i priuštite si nešto što vam mnogo znači. Izvrsno ćete se snalaziti u razgovorima, pa bude li među ukućanima napetosti, znat ćete unijeti željeni mir. Bit ćete razigrani i veseli te mnogo vremena provoditi na internetu, dopisujući se sa simpatijom ili prijateljima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetite li nemir i nezadovoljstvo, slobodno vrijeme posvetite vlastitim interesima, čak i ako vam ukućani budu prigovarali. Nečiji iznenadni posjet može vas razveseliti, ali vas i iscrpiti zbog čega ćete postati umorni. Ako ste planirali obiteljski ručak, neraspoloženi član kućanstva mogao bi vam svima pokvariti ugođaj.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Motivirani ste za druženje. Dan je idealan za posjet rodbini, odlazak na obiteljski ručak ili putovanje. Iskoristit ćete sve što vam se bude pružilo, poglavito kad je riječ o ljubavi, dobroj hrani i provodu. U večernjim satima shrvat će vas nagomilani umor, pa će vam odgovarati da vas ukućani malo puste na miru.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne gubite živce zbog sitnica jer je sve to privremeno. Izdvojite vrijeme samo za sebe, promijenite okolinu ili se bavite onime što vas opušta. Trebat će vam više odmora jer ste u razdoblju promjena koje vas iscrpljuju. Osjetljivi ste na svaku primjedbu, a bit će i onih koji djeluju kao da traže povod za svađu.

