Dnevni horoskop za nedjelju 5. srpnja: Lav se povlači u sebe, a Djevice ne smiju klonuti duhom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Na ljubavnom planu ćete se manje isticati. Nećete biti osobito pričljivi pa partner neće znati što mislite i želite. Mnogo toga zbivat će se u vašoj duši, ali to ćete vješto skrivati od znatiželjnih pogleda. Prijateljstvo s osobom suprotnog spola postat će vam prevelik teret, pa ćete tražiti načina da izbjegnete susret s njom.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ljubavne odluke donosit ćete srcem i nećete žaliti zbog svojih odluka. Ako ste u vezi sa zauzetom osobom, nećete si dopustiti da budete dio ljubavnog trokuta. Ustrajat ćete da se druga strana izjasni ili da ubrza rješavanje svoje ljubavne situacije. S prijateljem ćete se ugodno razgovarati putem telefona, možda i dogovoriti susret.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Živcirat će vas partnerova prevelika očekivanja. Njegovi će vam komentari i primjedbe teško sjesti. No ako partner inače nije takav, onda je možda samo loše volje. Razmišljat ćete o mogućnosti selidbe, možda i u drugi grad. Kako su posrijedi krupne odluke i iskoraci, bit će mudro pričekati s konačnom odlukom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni pokretačke energije. Čak i ako nemate nekog većeg posla, sami ćete ga smisliti. Vrijedno ćete pospremati kuću, a radovat će vas činjenica da su i ukućani spremni pratiti vaš tempo. Priuštite sebi i ostalim članovima obitelji mali izlazak. Skoknite do pizzerije ili navečer otiđite s djecom na kino - predstavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete potrebu da se povučete u sebe, izbjegnete neke obaveze i izolirate od blizine pojedinih osoba. Više vremena provodit ćete u zatvorenim prostorijama. Prošlost, osobne i tuđe tajne i sve što je potisnuto i skriveno privlačit će vašu pozornost. Razmišljat ćete o sudbini i biti skloniji vjerovati da se ništa ne događa slučajno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Snađu li vas problemi, pokažite svoju snagu i nemojte klonuti duhom. Ne mijenjajte svoj život zbog drugih nego zbog sebe. Najbolje ćete se opustiti na putovanju i u veselom društvu pa ne odbijajte pozive. Zbog partnerove tvrdoglavosti i nepopustljivosti povući ćete se u svoj svijet i odustati od dokazivanja svoje istine.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaboravite na mir i popodnevni odmor. Buka, glasni povici u vašem susjedstvu te zvonjava telefona onemogućavat će vas da se opustite. Kada je zdravlje posrijedi nećete imati većih problema, no obratite pozornost na opreznije rukovanje lomljivim i oštrim predmetima. Bit ćete nešto nespretniji nego inače.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokažite da vam je stalo do onoga čime se partner bavi - to će vas zbližiti. Dan će biti pun prilika za sklapanje poznanstava, izlaske udvoje i povjerljive razgovore u kojima ćete se otkrivati jedno drugome i dublje upoznavati. Ženama među vama moguća je prinova na putu, dok će one starije uživati u igri s unucima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prionut ćete obavezama koje su se gomilale tijekom tjedna, no naljutit će vas ukućani koji neće pokazivati volje da vam pomognu. Osjećat ćete da vam je teret prevelik, ali nemojte šutjeti! Glasno izgovorite ono što vas smeta. Ako ste u vezi koju doživljavate lošom, stjecaj okolnosti će vam pomoći da je bezbolno raskinete.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Privlačit će vas sportske aktivnosti, glazba, ples i sve što zahtijeva tjelesni pokret. Bit ćete inicijator večernjeg izlaska i glavna duša zabave. Moguća je strastvena pustolovina, ako je poželite ostvariti. Odlučite li biti pasivni, u vama će bujati interes i osjećaji koje više nećete moći skrivati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mnogi će vam danas pokucati na vrata pa će se gosti izmjenjivati jedni za drugima. Imat ćete premalo vremena za same sebe, ali vam neće biti žao. Mnogo toga će vas zanimati. Počet ćete više čitati i pronalaziti interes i otkrića u područjima koja su za vas potpuno novo iskustvo, ali i veliko nadahnuće.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam ispuniti zanimljivi susreti i ugodni razgovori, a vašem oštrom zapažanju ništa neće promaći. Nepogrješivo ćete procjenjivati tuđa raspoloženja. Bit će pojedinaca koji će radoznalo zapitkivati i o aktivnostima koji ih se ne tiču. Postavi li vam netko neumjesno pitanje, iz osjetljive situacije izvući će vas diplomatski takt.