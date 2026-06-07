Dnevni horoskop za nedjelju 7. lipnja: Rak će se brinuti o izgledu, Strijelac je osjetljiv...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Udaljite se od osoba koje vole govoriti samo o sebi. Mlađi bi se mogli posvađati s roditeljima zbog izlazaka ili nekih drugih nepodopština. No razgovor koji je krenuo kao svađa završit će s obećanjima i novim dogovorima. Neki među vama mogli bi imati zdravstvenih tegoba u vidu izraženije nesanice ili tugaljivog raspoloženja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Više ćete se kretati, razmjenjivati ideje i informacije s drugima. Moguće je okupljanje znanaca i rodbine na kakvoj proslavi. Manje ćete se opterećivati svakodnevnim preokupacijama i bezbrižnije prilaziti problemima. Svidjet će vam se pažnja kojom će vas drugi obasipati, no morat ćete malo paziti s kim flertujete.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bilo bi dobro da više brinete o sebi, a potom za sve ostalo. U zdraviji način života uključite tjelovježbu ili meditaciju koja će pomoći da izbacite stres. Treba vam i raznovrsniji društveni život koji će omogućiti da se odmaknete od svakodnevice i zabavite se. Organizirate li ručak ili roštilj za više ljudi, na vrijeme sve dobro isplanirajte.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne taktizirajte previše kad su posrijedi osjećaji, ali nemojte ni otkriti odmah sve svoje karte. Prijatelji koji su vas pokušavali odvratiti od ljubavi za koju su mislili da vam je neostvariva, nevoljko će vam priznati kako nisu bili u pravu. Žene će se pozabaviti svojim izgledom te odvojiti više vremena za njegu kože i tijela.

Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećat ćete potrebu da se maknete od svega, sredite misli i razmislite. Kako biste to postigli, kontakte s okolinom svedite na najnužnije. U večernjim satima raspoloženje će vam naglo početi rasti, pa ćete upravo vi biti inicijator dogovora za izlazak na kavu. Odnos s partnerom pročistit će se kroz žustru raspravu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odmaknite se od samoživih pojedinaca, družite se s onima za koje znate da vas razumiju. Neizvjesnost će se nadviti nad ljubavnim odnosom. Bit ćete rastrgani između prijatelja i obitelji, stare ljubavi i nove simpatije. Ne donosite odluke po pritiskom. Dajte si vremena da se neke situacije s vremenom same od sebe poslože.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Aktivno ćete sudjelovati u tuđim problemima i rješavati ih, ali ipak ćete naći vremena i za sebe. Osobe koje vam u posljednje vrijeme zaokupljaju pozornost pokazat će vam se u pravom svjetlu. Moći ćete hladno razmisliti o svemu i odlučiti tko je od njih zavrijedio ostati vaš prijatelj. Bliski prijatelj mogao bi vam se jadati o svojim problemima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodne trenutke nastojat ćete ispuniti razgovorom s partnerom ili u igri s djecom. Prihvatite poziv za izlazak čak i ako se ničemu ne nadate – moglo bi ispasti bolje nego što ste očekivali. O odlukama koje se tiču cijele obitelji nastojte popričati sa svim članovima obitelji, kako se nitko ne bi osjećao zakinut.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetljivi ste i razdražljivi. Bit ćete nespretni u komunikaciji i brzopleti, pa biste se mogli zamjeriti partneru. Nisu isključene prepirke zbog novca ili problematičnog ponašanja vašeg tinejdžera. Vremena za odmor i opuštanje bit će malo. Nenajavljeni gosti bi vas mogli iznenaditi, ali ćete upravo u njihovu društvu vratiti dobro raspoloženje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlično ćete se provesti na proslavi ili na ručku kod rodbine, roditelja. Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas drugi zasipati. Samci, shvatit ćete da nekome mnogo značite. Ljubavne poruke ili dopisivanje elektronskom poštom raspirit će osjećaje prema drugoj strani.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Obaveze ćete obaviti brzo pa će vam veći dio dana preostati za odmor. Planirajte dan s osobom koja vam se sviđa, no pritom vodite računa i o tome što bi njoj odgovaralo Imate li nekih poslovnih ili financijskih teškoća, ne iskaljujte se na onima koji vam se nađu na putu. Radije s obitelji razgovarajte o onome što vas muči.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je ugodan dan u kojem ćete uživati u svim aktivnostima. U svemu ćete naći kreativni poticaj, pa će se obično čišćenje stana pretvoriti u domišljato razmještanje namještaja. Veselit će vas susret sa znancem i teme o kojima ćete pričati. Bit ćete dobro raspoloženi prema bližnjima, ukućanima i susjedima.