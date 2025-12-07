Dnevni horoskop za nedjelju 7. prosinca: Jarac daje savjete, Djevica je sklona pesimizmu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neće vam nedostajati zabave. Bit ćete rado viđeni u svakom društvu i uživati u komunikaciji s ljudima. Zauzeti će uživati u partnerovoj pažnji, a slobodni će doznati da se netko zanima za njih. Nakon završenih kućnih poslova posvetite se sitnim zadovoljstvima, pa makar to bilo čitanje knjige ili gledanje omiljenog televizijskog programa.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Potencijalne probleme izazvat će vaša tvrdoglavost i teškoća da se prilagodite novonastalim okolnostima. Čak i ako vam razum bude nalagao strpljenje, strast i nagoni tjerat će vas naprijed. Nemojte posuđivati novac i davati financijska obećanja! Prema partneru iskazivat ćete ljubomoru, iako i sami znate da za to nemate razloga.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete rado viđeni i popularni. Bračni je odnos ojačan zajedničkim ulaganjima u budućnost, a partner vas u svemu podržava. Slavite li nečiji rođendan ili priređujete kućnu zabavu, nasmijavat ćete prisutne zgodama iz svoga života. Večer je odlična za provod, a susret sa simpatijom nadmašit će vaša očekivanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne slušajte one koje vas žele sputati ili obeshrabriti. Budite odvažni i samopouzdani, dajte sve od sebe želite li ostvariti želje, progurati ideje ili osvojiti simpatiju. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemoj ih odbiti zbog mrzovolje. Brzo ćete se opustiti i shvatiti da su teme za razgovor baš po vašem ukusu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete privlačni i zavodljivi. Uživat ćete u izrazima simpatije drugih, flertu i zavođenju. Znat ćete se postaviti u svakoj situaciji i izvući iz nje najbolje. Uspješno ćete otkloniti sumnje koje su se uvukle u vaš ljubavni odnos. Znat ćete uvjeriti partnera u ono što želite, a on se neće buniti. Ako ste bili bolesni, brzo ćete se oporaviti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Najugodnije ćete se osjećati u vlastita četiri zida. Pomisao da negdje morate ići ili nekoga posjetiti neće vas veseliti. Zbog Mjesečeva utjecaja bit će intuitivni i pronicljivi, ali i skloni pesimizmu. Zaposlite ruke i misli nečime što vas opušta. Pročitajte kakvu dobru knjigu ili se zabavite prelistavajući sadržaje na internetu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Druženja s braćom, sestrama ili rodbinom, bit će istaknuto. Možda ćete se okupiti zbog važnog obiteljskog događaja i nešto proslaviti. Neki će predstaviti partnera roditeljima ili uživati u upoznavanju s članovima njegove rodbine. Osoba do čijeg mišljenja držite složit će se s vašim odabirom, pa ćete se osjećati sretnima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neaktivnost ili izležavanje ispred televizora nisu rješenje ako se osjećate bezvoljno. Što ćete imati više slobodnih aktivnosti i zabavnih sadržaja, to ćete se bolje osjećati. Ako vam je potreban razgovor ili društvo, nazovite prijatelje i ovo popodne uživajte s njima na kavi. To će vas rasteretiti briga i oraspoložiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ništa neće moći pokvariti vaše dobro raspoloženje. Bit ćete sigurni u sebe i ono što želite. Ako ste u vezi, ostavljat ćete partneru dovoljno slobode u kretanjima i druženjima, bez imalo osjećaja ljubomore. Samce bi mogla zainteresirati osoba koja nije njihov tip, ali će baš takve suprotnosti proizvesti snažnu međusobnu privlačnost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Davat ćete mudre savjete drugima, no kada ste vi posrijedi objektivnost će zakazati. Previše ćete zahtijevati od partnera i djece i biti tvrdih razmišljanja. Popustite malo, budite ljubazniji i mekši. Ako ste opterećeni obiteljskim odgovornostima, podijelite ih s ukućanima. Nemojte dopustiti da svi poslovi padnu na vaša leđa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuje vas pogoršanje odnosa s nekim od prijatelja, koji će širiti neistine o vama. Nestabilne ljubavne veze naći će se na prekretnici. Prije negoli se odlučite na konačan raskid, razmislite možete li odnos spasiti. Najugodnije ćete se osjećati u društvu istomišljenika, pa iskoristite prigodu za susret i čašicu razgovora.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Želite li da ljubavni odnos bude romantičniji, ne zaboravite na sitne znakove pažnje – druga ih strana itekako priželjkuje. Poznanik bi vam mogao ponuditi pomoć u rješavanju problema koji vas zaokuplja. Nemojte biti nepovjerljivi, misleći da se tu kriju loše namjere. Manje zdravstvene tegobe bit će izražene kod starijih.