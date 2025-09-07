Obavijesti

ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 7. rujna: Vage se bave sportom, Rakovi su glavni zabavljači...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 7. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Napetost i nemir potaknut će vas na obiteljske rasprave i stvarati osjećaj nesigurnosti u ljubavnoj vezi. Pokažite razumijevanje za partnerove probleme. Dopustite sebi oduška od rutinskih obaveza. Previše toga činite za druge, a na sebe ste zaboravili. Za promjenu dan posvetite onome što vama čini zadovoljstvo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Izgledni su odlasci u posjetu ili primanje gostiju. Nekima predstoje putovanja ili vijesti izdaleka. Zapetljane životne situacije polako ali sigurno raspetljavate, jer ste spoznali njihove uzroke. Samouvjerenost vam raste, baš kao i vaša privlačnost u očima suprotnog spola pa nije isključen početak nove veze.

Travelers couple look at the mountain lake. Travel and active life concept with team. Adventure and travel in the mountains region in the Austria
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Očekuje vas dan bogat događajima. Možda će vam na vrata banuti gosti i omesti vas u popodnevnom odmoru. Potkraj dana preplavit će vas zasićenosti i osjećaj umora. Omogućite si kvalitetan odmor, kako biste vratili pozitivnu energiju i poboljšali psihofizičko stanje. Obratite pozornost na partnerovu povučenost – nešto ga muči.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zahvaljujući Mjesečevom utjecaju, sretne okolnosti pomoći će vam da pronađete ljubavni sklad. Zračit ćete šarmom, a suprotni spol privlačiti komunikacijskim vještinama. U društvu ćete biti glavni zabavljači, pa možda padne i kakav zanimljiv dogovor za večernji izlazak. Moguć je kontakt s rodbinom iz inozemstva.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Društveni odnosi koji nisu zabavni i dinamični neće vas ispunjavati. Tražit ćete društvo duhovitih ljudi koji nisu podložni mišljenjima drugih. Partner će vas okružiti pažnjom, ali vama će u ljubavi trebati više izazova. Nedostajat će vam zavođenje kao na početku vaše veze. Nije loše da o tome porazgovarate s partnerom.

couple in bed being intimate with each other and kissing.
Foto: Igor Mojzes

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ljubavni problemi bit će rješivi - bit će dovoljno da partneru pokažete dobru volju. Svi će nešto tražiti od vas, pozivati vas van, zivkati telefonom i ugovarati sastanke pa ćete imati malo vremena za svoje ukućane. Ako se nekome intimno povjeravate, budite sigurni da je to osoba koja ne trača.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dan je stvoren za društvene skupove, bavljenje sportom i aktivniji način života. Krenite u prirodu ili posjetite prijatelja. Držat ćete situacije pod kontrolom, bilo da su posrijedi ljubav ili međuljudski odnosi. Putujete li, ne ometajte onoga tko je za upravljačem. Vodite više računa o pravilnoj prehrani, smanjite unos šećera.

Group of people in the gym exercising legs doing cardio training
Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planirat ćete veće promjene, možda se odlučiti na zamjenu stana ili preseljenje u drugi grad. Diplomatski riješite obiteljske probleme, ne podržavajući samo jednu stranu. Dajte svakom ukućanu priliku da iznese svoj stav. Imate li braću ili sestre, jedan će vas događaj zbližiti. Samci će spoznati da im se povećavaju šanse kod simpatije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Nećete imati volje za velike akcije, ali prijatelji će vas poticati na djelovanje. Ne opterećujte se rutinskim aktivnostima. Dan provedite onako kako vama najviše odgovara. Pokazat ćete dosta odlučnosti, samo što vas neki neće ozbiljno shvatiti. Ne oklijevajte biti oštriji! Putovanje, pa i kraći izlet poboljšat će odnos s partnerom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Svesrdno ćete se prepustiti zabavi i druženju. Prihvatit ćete poziv prijatelja i uputiti se u nepoznato odredište gdje vas čeka dobar provod. Neke će obuzeti plima osjećaja prema nepoznatoj i privlačnoj osobi. Činit će vam se da imate mnogo zajedničkog, no nećete nalaziti načina kako da joj pristupite. Inicijativu prepustite drugoj strani.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5

Smetat će vas buka i razgovori drugih ljudi pa ćete tražiti mir u osami. Dobar dio vremena provodit ćete uz obitelj, moguće zbog posjete rođaka ili nečijeg lošeg zdravlja. Prema svojim tinejdžerima bit ćete brižni, tražeći da vas putem mobitela izvještavaju o svojim kretanjima. Pripazite samo da ne pretjerate u brizi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Izvjesna su putovanja ili veseli izlasci u društvu dragih osoba. Mogli biste upoznati nekog čija će vam pozornost goditi. Isplanirajte dan tako da ostavite više vremena za ono što vam predstavlja zadovoljstvo. Trenuci predaha i opuštanja pomoći će vam da obnovite energiju. Zaljubljeni će dobiti intrigantnu SMS s poruku.

Close up on the hands of a young handsome man using smartphone, tapping the screen - technology, social network, communication concept
Foto: 123RF

