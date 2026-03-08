Dnevni horoskop za nedjelju 8. ožujka: Bik ne nalazi mir, a Raka očekuju mnoga uzbuđenja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete privlačni osobi koja traži nešto posebno. No pitanje je hoće li se i vama svidjeti druga strana. Iako ste nemirni i po prirodi druželjubivi, više će vam odgovarati odnos s nekim tko je staložen i ozbiljan. Osjećate li napetost i unutarnji nemir, opustit će vas glazba, meditacija, čitanje, posjet kinu ili kazalištu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako ste se zaželjeli svoga mira, danas ga neće biti. Već od jutra zvonit će vam mobitel ili će vam doći gosti koje biste najradije izbjegli. Planirate li putovanje, teško ćete se s ukućanima dogovoriti koje stvari ponijeti, jer će svatko raditi po svome. Ljubavni partner bit će vam velika potpora, iako ćete imati dojam da vas previše gnjavi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Probudit ćete se neispavani ili pod dojmom sna kojeg ste sanjali. Intuicija će vam biti istaknuta, pa će se događati da vam na vrata pokuca baš osoba na koju ste pomislili. Partner će za vas biti kao otvorena knjiga pa neće ništa moći skriti od vas. Razgovor u obitelji bit će vezan za imovinsku situaciju, kredit ili kupoprodaju nekretnina.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je ugodan dan u kojem vas očekuju mnoga uzbuđenja. Sve će se posložiti na svoje mjesto – od ugodnog razgovora s ukućanima pa do dogovora s djecom oko njihovih školskih obaveza. U potrazi za uzbuđenjima ili promjenom, mogli biste posegnuti za duhovnom literaturom i takve sadržaje potražiti na internetu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obavit ćete mnogo posla u kući, a neki će dočekati i goste. Iako će ozračje biti ugodno, vaše neraspoloženje ili umor bit će preveliki da biste se sasvim mogli opustiti. Partner vam u nečemu ne pruža željenu potporu pa se osjećate neshvaćenima. Možda nije dozrelo vrijeme za promjene kojima težite. Strpite se malo.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za ljubav i romantiku. Pruži li vam se prilika za izlazak, ne propustite je. Mjesečeva potpora iz znaka Škorpiona bit će zaslužna za uspjeh kod suprotnog spola, pa je odličan trenutak da nazovete simpatiju i dogovorite susret na kavi. Roditelji će uživati u igri s mališanima i naučiti ih novoj igri ili vještini.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Postat ćete pravi radoholik. Već od jutra krenut ćete s pospremanjem i uposliti sve raspoložive ukućane pa će vaš dom zablistati u novom ruhu. Ako ste slobodni, mogla bi vam pristupiti osoba prema kojoj osjećate simpatiju. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati manjih zdravstvenih tegoba i biti osjetljivi na vremenske prilike.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naći ćete se u velikoj žurbi, ali bez stresa. Odgovarat će vam dinamika zbivanja, a pozivi za izlazak pljuštat će sa svih strana. S nekim ćete dugo razgovarati telefonom ili se satima dopisivati putem interneta. Vrata vašeg doma bit će širom otvorena prijateljima i rodbini. Priredit ćete večeru ili pozvati susjede na kavu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete se osamljeno, čak i ako budete okruženi najbližima. Činit će vam se da vas nitko ne razumije, no kako ćete se odbojno držati, nitko se i neće usuditi zapitati kako ste vi. Ako ste u vezi sa zauzetom osobom, razmišljat ćete o prekidu, čak i ako vas vežu jaki osjećaji. Bit ćete spremni i patiti, samo da izađete iz začaranog kruga.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zbog povećanog broja obaveza planirajte svoje vrijeme. Stihijskim odlučivanjem sigurno ćete negdje izgubiti. Pokušate li previše opteretiti bližnje, naići ćete na ljutnju. No znat ćete ih smekšati svojih humorom. Mnogo ćete pričati o svojim osjećajima i doživljajima, samo pazite da to ne zloupotrijebe oni koji vam zavide.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljske razmirice mogle bi vam pokvariti raspoloženje. Članovima obitelji ili rodbine nećete dopustiti da se miješaju u vaš ljubavni život ili prigovaraju zbog vašeg izabranika. Nećete biti raspoloženi za neko veće društvo, pa nemojte ni inzistirati na izlascima samo zato da biste udovoljili prijateljima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete pogriješiti ako dan provedete po svom ukusu. Ono što će vam najbolje odgovarati jesu prijateljski kontakti i neobavezni razgovori na kavi. Netko će vam preporučiti da pročitate dobru knjigu ili odgledate zanimljiv film, pa i večer obećava ugodne trenutke. Odnos s partnerom bit će prožet razumijevanjem i sve veći zanosom.