Dnevni horoskop za petak 12. rujna: Jarcu se posrećilo u ljubavi, Lavu fali uzbuđenja...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Mogli biste promijeniti radno mjesto ili opis radnih zadataka. Financijska situacija zahtijevat će ozbiljnije planiranje, jer su vam nedavni troškovi prilično ispraznili rezerve. Ozbiljnije ćete razmišljati o svom izgledu i zdravlju, osobito ako ste dobili koji kilogram više. Bit ćete ustrajni u tome da postignete željeni izgled.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostvarit ćete kvalitetniju komunikaciju s partnerom, pa ćete riječima lakše izražavati osjećaje. U vama će jačati potreba da učinite nešto za sebe i da tijek nekih zbivanja usmjerite u smjeru koji vam najviše odgovara. Imat ćete uspjeha u postizanju obiteljskog mira, raspravi s partnerom ili u razgovoru s djecom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Status na poslu ili u prijateljskom krugu mogao bi vam biti uzdrman. Iz nezgodne situacije izvući će vas netko tko vam je sklon. Trenuci koje ćete provesti u samoći, bit će nužni. Odmarajte se više, a protiv stresa borite se sportom. Netko će trebati vašu pomoć u vrlo osjetljivoj situaciji, no nećete biti sigurni što učiniti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nemojte dopustiti da se jednoličnost useli u vaš privatni život. Mnogo toga možete promijeniti, samo ako hoćete. Na poslu ćete biti zadovoljni, jer ćete uspijevati svoje ideje predstaviti pravim ljudima. Bit ćete mnogo življi i opušteniji nego inače, a u svemu onome što vas je iritiralo naći ćete i nešto dobro.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam uzbuđenja, a za neke obaveze trebat će vam više vremena nego inače. Manjak koncentracije i dobre organizacije nepovoljno će se odraziti na sve što počnete raditi. Predstoji li vam razgovor s ljubavnim partnerom, vodite računa da nepromišljenim reakcijama ne umanjite dobre izglede za postizanje ustupaka.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženi ste za ljubav, bilo da vam se nudi kao mogućnost ljubavne veze ili flerta. Povišena razina osjećaja čine vas zainteresiranima za suprotni spol. Stoga nije isključeno da ovo bude dan kada će neki među vama započeti novu vezu. Navečer se prepustite ugođaju glazbe, knjiga ili omiljenog filma.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne propuštajte prigode koje vam omogućuju da pokažete svoje talente. Pratit će vas povoljne okolnosti i u rješavanju administrativnih obveza. Mogli biste nešto prodati, a sve više će vas privlačiti pomisao o kupnji prijevoznog sredstva ili računala. Novi ljubavni susreti mogući su u okruženju u kojem se svakodnevno krećete.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne pričajte pred drugima o svojim planovima, radije neke stvari ostavite nedorečene. Čak i ako pojedinci žele diskreditirati vaše kvalitete, neće vam moći naštetiti jer iza vas stoje trud i rezultati. Ako je osoba koja vam se sviđa samozatajna, izbjegavajte ustrajanje na nekim pitanjima. U protivnom biste je mogli odbiti od sebe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećaj dužnosti i obaveze poticat će vas na djelovanje. Vaše odluke i planovi ostvarivat će se na zamišljeni način. Mogli biste dulje ostati na poslu jer će neki rokovi biti pomaknuti. Planirate li večernji izlazak, dobro ćete se zabaviti. Moguć je razgovor s bivšom simpatijom, koja će vam staviti do znanja da želi nov početak.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će se pomiriti s partnerom i početi ispočetka. Lako ćete sklapati nova poznanstva, a neka od njih mogu otvoriti priliku za novu ljubavnu priču. Razveselit će vas spoznaja da je netko poslušao vaš savjet i da zbog toga lakše izlazi nakraj sa svojim problemima. Ukućani će biti zadovoljni vašim životnim postignućima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zasićenje obiteljskim okolnostima i odnosima pridonijet će vašem neraspoloženju. Lako ćete gubiti strpljenje i razmišljati o tome kako je došlo vrijeme za promjene. Mogući su problemi s roditeljima, odnosno s osobama s kojima ste prinuđeni dijeliti isti prostor. Prolazne teškoće s koncentracijom pozivaju na oprez u prometu!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Unesite u svakodnevne poslove više žara, ne dopuštajući sitnim pogreškama da vas živciraju. Primjećivat ćete ono što drugima promiče i sagledati probleme dublje od drugih. Brzo i kvalitetno obavit ćete poslove koji podrazumijevaju spretnost i komunikaciju. Telefonski razgovor sa simpatijom otkriva vam nešto skriveno o njoj.