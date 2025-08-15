Dnevni horoskop za petak 15. kolovoza: Ribe očekuje nova ljubav, Jarac je bezbrižan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Povedite računa o svojim troškovima, neplaćenim računima, kamatama. Odvojite vremena za sređivanje kućnog proračuna. Nečije udvaranje ili poziv za izlazak razveselit će vas, osobito ako ste već neko vrijeme sami – pružite drugoj strani šansu. Mnogi među vama danas će otputovati na more.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Druženje s vama bit će zabavno, a prijatelje ćete znati utješiti i dati im pravi savjet u pravom trenutku. Drugi će se iskreno truditi ne bi li vam ugodili i ispunili vaša očekivanja. U ljubavi se pouzdajte u svoju odličnu intuiciju. Uz samo malo dobre volje, produbit ćete odnos s partnerom i riješiti probleme koji su nagrizali vaš brak ili vezu.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmišljat ćete o prošlosti, pokušati obnoviti ili do kraja riješiti odnose koje ste zanemarili. Moguće su tajne poruke ili potezi koje ćete pomno skrivati od osoba s kojima su povezani. Osjećat ćete se kao da ste sami na svijetu, ali to će vas osnažiti i dati vam zrelost i iskustvo. Brinut ćete se za stariju osobu u kući.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Slobodni će imati priliku za nova poznanstva i zbližavanje, a ostali mogu učvrstiti svoju vezu, riješiti neki problem, uspostaviti stari sklad. Imat ćete više vremena za hobije i slobodne aktivnosti, posvetiti se djeci i najmlađima. Dan je pogodan za odlazak na put, susrete s prijateljima i sve oblike komunikacije.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sumnjama i ljubomorom neće mnogo postići. Raščistite ljubavni nesporazum, jer bi vam se moglo dogoditi da situacija krene u neočekivanom smjeru. Prionite na dovršavanje poslova koje ste odgađali, čišćenje stana ili pospremanje ormara – tjelesna će vam aktivnost pomoću da se osjećate bolje.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše će se aktivnosti vrtjeti oko druženja, razgovora s prijateljima i komunikacijom s rodbinom. Moguć je iznenadan poziv na večeru ili zabavu, na kojima ćete upoznati zanimljive ljude. Zaljubljeni će uživati u romantičnoj večeri udvoje. Oni kreativniji mogli bi preurediti stan, napraviti razmještaj pokućstva ili obojiti zidove.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neće vam manjkati privlačnosti i ljubavnog žara, pa će mnogi uživati uza svoga partnera ili se naći u novom zagrljaju. Mnoge među vam zaokupit će novčana situacija, otplate zajma, razni uvjeti ili pitanje naslijeđenih stvari. No bolje je takva razmišljanja ostaviti za radne dane, pa ovaj praznik podredite zabavi i odmoru.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nerazriješeni odnosi neće podnositi odgodu. Istupit ćete partneru sa zahtjevima koji vam ne odgovaraju ili će daljnji suživot iziskivati više napora s obje strane. Nerad i pasivnost vode vas u depresivno raspoloženje i traženje utjehe u hrani. Pokrenite se. Godit će vam češći boravak u prirodi, otvorenim, svijetlim i prozračnim prostorima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Presudan čimbenik u ljubavnom životu, bit će uspostavljanje kvalitetne komunikacije s partnerom. Nemojte izbjegavati odgovore na pitanja i ne ustručavajte se postaviti ih. Slobodni će se zateći u blizini osobe koja im se sviđa. Učinite sve da vas opazi. Više tjelovježbe umanjilo bi tegobe s kralježnicom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u svom elementu, veseli i bezbrižni. Telefonski razgovori, čitanje elektronske pošte i kave s prijateljima odnosit će prilično vremena, ali ćete u tome uživati. Večer je stvorena za druženja, proslave, zabave. Stoga ako baš ne morate, nemojte boraviti u kući. Svakojaka iznenađenja su moguća, čak i obrat u ljubavnom životu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte pokvariti dan nepromišljenim postupcima. Ukućani se neće slagati s vašim stavovima glede nedavnog događaja. Priznajte ako ste pogriješili. Ljubavna zbrka počet će se odmotavati. Čini li vam se da partner očekuje od vas više nego li mu želite ili možete dati, to mu jasno stavite do znanja. Moguća je svađa s roditeljima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Susretljivost i simpatije rodbine vašeg partnera pridonijet će vašem ljubavnom skladu i bliskosti. Raščistite odnos s bratom ili sestrom, čak i ako to podrazumijeva povišeni ton. Zateknete li se u društvu, nekog ćete oduševiti sposobnošću komuniciranja ili verbalnim nadmudrivanjem. Moguća je simpatija ili početak nove ljubavne priče.