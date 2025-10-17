Dnevni horoskop za petak 17. listopada: Jarčevi zadivljuju znanjem, Lav ulaže u dom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Predate li molbu za zaposlenje ili se javljate na natječaj, mogli biste ući u uži izbor kandidata. Bit ćete otvoreniji činiti ono što vas je do sada odbijalo, primjerice posao koji je vrlo odgovoran ili koji prije niste nikad radili. Patite li zbog neuzvraćenih osjećaja, primijetit ćete promjenu u simpatijinu ponašanju. To će vam uliti novu nadu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Oslobodit ćete se okova prošlosti i okrenuti novu stranicu u svom osjećajnom životu. Shvatit ćete da je osoba koju imate pokraj sebe vrjednija od već blijedih osjećaja prema bivšoj ljubavi. Privlačit će vas umjetnički poslovi. Fotografija, glazba, ples pa i sport, bit će neke od aktivnosti kroz koje ćete ispunjavati svoje kreativne potrebe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogući su neplanirani troškovi vezani uz dom i ukućane, ali i oni poput plaćanja kazne za parkiranje, kamata zbog nepodmirenih računa i sl. Partner će vas iznenaditi svojim nemirom i pokretljivošću. Činit će vam se da su mu svi bitniji od vas, a njegove prozirne izlike za neispunjena obećanja ići će vam na živce.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično ćete se snalaziti u novim situacijama. Neki među vama širit će se na nova poslovna područja, dok će drugi tražiti izazove u putovanjima ili učenju. Dan je odličan za rad na sebi, razmišljanje o problemima i pokušajima da ih riješite. Što god da vas mučilo, intuitivno ćete pronalaziti načina da sebi i drugima olakšate život.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate prilike za početak obećavajuće veze, no druga strana očekuje od vas više inicijative. Neka vas to ne odbije – poigrajte se malo sa zavođenjem. Razmatrat ćete kako namaknuti dovoljno novca za novi namještaj ili neko drugo ulaganje u svoj dom. Mogli biste razmišljati o kratkoročnom zajmu ili posudbi.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život odvijat će se pod naletom snažne privlačnosti i strasti. Netko će vam se svidjeti pa vam ta osoba danima neće izlaziti iz glave. Da su osjećaji obostrani, mogli biste ubrzo spoznati jer će druga strana preuzeti inicijativu i pozvati vas na sastanak. Ako ste vezani brakom, bit ćete zaokupljeni produbljivanjem svoga odnosa.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Glasine koje ćete čuti o sebi izbacit će vas iz takta. Nemojte se s takvima raspravljati jer se radi o tuđoj zavisti. Tražit ćete priliku da se istaknete i nametnete, no nije pravi trenutak za to. Odložite važnije poslovne kontakte i odluke za idući tjedan. Tada ćete imati više energije, a i okolnosti će vam ići u prilog.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Postoje li između vas i partnera nesuglasice, bit ćete zadovoljni ishodom razgovora. Oboje ćete biti svjesni činjenice da je vrijeme za iskorake. Vezivat će vas spone zajedničkih interesa, odgovornost i obaveze prema domu i djeci. Jedini kamen spoticanja mogu biti novčani problemi, no i za to ćete naći izlaz.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne zatvarajte oči pred problemima, jer samo odugovlačite ono što ionako morate riješiti. Poboljšajte odnose na poslu, a ponajprije s bračnim partnerom. Zaboravili ste na opuštenost i zabavu – nemojte dopustiti da problemi potpuno zagospodare vašim životom. Probudite u sebi svoj dobro poznati prkos i nasmijte se.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Učenje, studiranje i sve zahtjevnije intelektualne aktivnosti ići će kao podmazane. Mogli biste nekoga zadiviti svojim znanjem i tako još jednom potvrditi svoju stručnost. Nije isključeno da se zateknete u društvu osobe koju krasi posebna životna filozofija. Razgovor s njom mogao bi bitno utjecati na promjenu vaših svjetonazora.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Više ćete se baviti sobom. Previše ćete se opterećivati brigama ili razgovarati s nesimpatičnim ljudima. Tuđi problemi loše će djelovati na vas, kvareći vam raspoloženje. Mogli biste naići na nekoga tko neće razumjeti zašto ne želite vezu s njim, pa biste mogli imati problema. Najbolje je ne upuštati se u podrobna objašnjenja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete zasićeni neprekidno istim licima i pričama. Nećete se miriti prosječnošću, nego tražiti promjenu te težiti višim interesima i ciljevima. No morat ćete nešto srušiti, kako biste ponovno gradili. Partnerski i drugi odnosi doći će na kušnju, a nedostajat će vam strpljivosti te smisla za suradnju i ustupke.